Μικρές στιγμές καλοσύνης, αθώου χιούμορ και αισιοδοξίας που κυκλοφορούν στο ίντερνετ και μας θυμίζουν ότι η θετική ενέργεια είναι τελικά επιλογή.

Με αφορμή την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 που επιστρέφει αύριο, Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού γεμίζοντας τη μέρα με μουσική και καλή διάθεση, είναι μια καλή ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε κάτι που επίσης μεταδίδει θετικά vibes αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Τα memes που κυκλοφορούν καθημερινά στα social media πολλές φορές κρύβουν μικρές δόσεις αισιοδοξίας καλοσύνης ή και αθώου χιούμορ που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση χωρίς προσπάθεια. Δεν είναι πάντα αστεία με τον κλασικό τρόπο κάποια απλώς θυμίζουν ότι τα απλά πράγματα έχουν αξία ότι η καλή πρόθεση φαίνεται και ότι ένα χαμόγελο ακόμα και διαδικτυακό μπορεί να κάνει διαφορά. Μέσα σε αυτό το κλίμα συγκεντρώθηκαν 10 memes που αποτυπώνουν με τον δικό τους τρόπο τι σημαίνει θετική ενέργεια.

⁠10 memes που είναι η επιτομή της θετικής ενέργειας

Όλα αυτά τα memes μαζί μας υπενθυμίζουν πως η θετική ενέργεια δεν χρειάζεται φανταχτερές παραγωγές ούτε μεγάλα λόγια. Η αγνότητα της καλοσύνης, η απλότητα της προσφοράς και η ζεστασιά της ανθρωπιάς φτάνουν για να μετατρέψουν μια κοινή μέρα σε κάτι ξεχωριστό. Σε μια εποχή που πολλαπλασιάζονται τα άγχη, οι υποχρεώσεις και οι αποστάσεις, αυτά τα μικρά φωτεινά σημεία έχουν τη δύναμη να ενώσουν να ανακουφίσουν να εμπνεύσουν.

Στην Πλατεία Νερού αύριο γιορτάζουμε τη θετική ενέργεια, ανοίγουμε καρδιές και αγκαλιάζουμε τη ζωή με τα memes που δε φωνάζουν, απλώς ζητούν ησυχία στις ψυχές και χαμόγελο στην αγωνία μας.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

