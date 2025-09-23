31ο ΔΦΚ της ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ: «Αυτές οι Νύχτες μένουν!»

Συγκεκριμένα η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από την Γενική Διευθύντρια, κα Τατιάνα Παππά και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή των Νυχτών Πρεμιέρας, Λουκά Κατσίκα, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, κας Μαρίας Μπόμπολα, του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΚΟΜΕΔ Α.Ε., κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου, θεσμικών εκπροσώπων, συνεργατών και χορηγών. Η νέα Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου, κα Maria Wadjiny, καλωσόρισε το κοινό και το Φεστιβάλ που παρακολούθησε τη Συνέντευξη Τύπου με φυσική παρουσία στο Auditorium αλλά και σε ζωντανή μετάδοση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ:

Στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Τατιάνα Παππά ξεκίνησε την εκδήλωση μιλώντας για το 15ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ που ολοκληρώθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες. Το καλοκαιρινό Φεστιβάλ (δείτε το απολογιστικό βίντεο του AOAFF ΕΔΩ) πραγματοποιήθηκε και με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Στη συνέχεια η κα Παππά, μίλησε για την ιστορία και την αξία του αγαπημένου κινηματογραφικού θεσμού: «Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, το Φεστιβάλ έχει αποτελέσει σταθερό και ζωντανό σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας μας με σταθερή παρουσία στο διεθνές φεστιβαλικό ημερολόγιο,με αδιάλειπτα ουσιαστική συμβολή στην τοπική και εθνική πολιτιστική οικονομία. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, το Φεστιβάλ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, προσφέροντας πρόσβαση σε σπουδαία έργα, στηρίζοντας τις αίθουσες της πόλης, αναδεικνύοντας νέες φωνές και καλλιεργώντας γενιές θεατών, στήριξαν τις αίθουσες της πόλης και διατήρησαν την εμπειρία της συλλογικής θέασης ακόμη και σε δύσκολες συγκυρίες, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξαν δράσεις κοινωνικού προσήμου, ενίσχυσαν την εξωστρέφεια του ελληνικού κινηματογράφου και τη διεθνή αναγνώριση της Αθήνας ως κινηματογραφικού προορισμού με τη φιλοξενία καταξιωμένων καλεσμένων όπως οι Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Γούντι ʼλεν, Πολ Τόμας ʼντερσον, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Πίτερ Γκρίναγουεϊ, Τζέρεμι ʼιρονς, Μάγκι Τζίλενχαλ, Σον Μπέικερ και άλλων.

Αναφερόμενη ακόμη στο καθεστώς επισφάλειας που προκάλεσε η αιφνίδια διακοπή της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ και στη απόφαση της Προέδρου της ΚΕΑ, κας Μπόμπολα, να δηλώσει «συνεχίζουμε». Καθοριστική υπήρξε η αμέριστη, άμεση και πολύτιμη ανταπόκριση των χορηγών του Φεστιβάλ, οι οποίοι απέδειξαν έμπρακτα την πίστη τους στην αξία και τη συνέχεια του θεσμού. Ταυτόχρονα, η σταθερότητα στήριξης του ΟΠΑΝΔΑ συνέβαλε και φέτος στην υλοποίηση των δράσεων του Φεστιβάλ. Παράλληλα, για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού το Φεστιβάλ ζήτησε αρωγή και έλαβε μια περιορισμένη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Με την έκτακτη και σημαντική υποστήριξη από τον ΕΚΚΟΜΕΔ, μπορέσαμε να διατηρήσουμε τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και είμαστε ευγνώμονες για αυτό και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, κο Λεωνίδα Χριστόπουλο καθώς και τη Γενική Διευθύντρια Κινηματογράφου του ΕΚΚΟΜΕΔ, κα Αθηνά Καρτάλου.

Η κα Παππά ολοκλήρωσε την ομιλία της με μια καίρια έκκληση προς την Πολιτεία για τη σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση του Φεστιβάλ και τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής στήριξης του σύγχρονου πολιτισμού, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μέρος της ανθρώπινης υπόστασης. Είναι στοιχείο της ανθρώπινης συμβίωσης. Είναι η ταυτότητα, η φωνή και η ψυχή μιας κοινωνίας. Ο κινηματογράφος, ως κατεξοχήν συλλογική τέχνη, είναι ταυτόχρονα καθρέφτης και πυξίδα: μας βοηθά να κατανοούμε τον κόσμο, να μοιραζόμαστε εμπειρίες, να οραματιζόμαστε το μέλλον».

Η κα Αθηνά Καρτάλου, Γενική Διευθύντρια Κινηματογράφου του ΕΚΚΟΜΕΔ Α.Ε., σημείωσε πως «οι Νύχτες Πρεμιέρας συνιστούν έναν θεσμό που ενώνει την πόλη με τον κινηματογράφο» και υπογράμμισε την προσήλωση του ΕΚΚΟΜΕΔ στη στήριξη του ελληνικού σινεμά.

Η κα Ελένη Ζωντήρου, Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, ανακοίνωσε τη φιλοξενία προβολών και της τελετής λήξης στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», σαν σύμβολο της δύναμης της συνεργασίας στον πολιτισμό και εξέφρασε τη χαρά της για τη συνεχή στήριξη των Νυχτών Πρεμιέρας, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την πόλη και την αφοσίωση και το πάθος με τα οποία κρατούν ζωντανή τη μαγεία του κινηματογράφου.

Η κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της NOVA, παρουσίασε τις παράλληλες δράσεις που θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της NOVA ως Μεγάλου Χορηγού.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, κ. Λουκάς Κατσίκας, παρουσίασε τον επανασχεδιασμό του φετινού προγράμματος αναφέροντας ότι στην πλήρη του κλίμακα, το Φεστιβάλ παρουσίαζε κάθε χρόνο περισσότερες από 100 ταινίες μεγάλου μήκους. Φέτος, με μόλις το ⅓ του προϋπολογισμού, το πρόγραμμα περιορίζεται στις μισές ταινίες και σε λιγότερα slot. Στο πλαίσιο αυτό, ακυρώθηκαν τέσσερις βασικές ενότητες: τα Αφιερώματα, οι Ειδικές Προβολές, το τμήμα Midnight και το τμήμα Music & Film. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι δεν θα εκδοθούν Διαπιστεύσεις, ενώ για το πιστό κοινό του Φεστιβάλ θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός Ειδικών Καρτών Διαρκείας (10 προβολών) στην τιμή των 80 ευρώ, με προνόμιο προτεραιότητας στην προπώληση και αποκλειστική πρόσκληση στην Τελετή Έναρξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ο Υπεύθυνος του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Μικρού Μήκους, κ. Πάνος Γκένας, παρουσίασε τις 51 ταινίες που θα διαγωνιστούν στις «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», με την υποστήριξη και τα βραβεία του ΕΚΚΟΜΕΔ Α.Ε., και ανακοίνωσε το masterclass «Η Αόρατη Τέχνη του Μοντάζ» του διεθνώς αναγνωρισμένου μοντέρ Γιώργου Μαυροψαρίδη.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανακοινώθηκαν οι διεθνείς κριτικές επιτροπές για τα τμήματα Διεθνές Διαγωνιστικό: Stephen Woolley (Παραγωγός – Πρόεδρος), Jessica Kiang (κριτικός κινηματογράφου, προγραμματίστρια), Milja Mikkola (προγραμματίστρια) και Ιωάννα Σπηλιοπούλου (μοντέζ) και Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ: Εύα Στεφανή (Σκηνοθέτιδα – Πρόεδρος), Alexander Nanau (σκηνοθέτης, παραγωγός, κινηματογραφιστής, μοντέρ), Fabienne Moris (προγραμματίστρια) και Μαρία Κατσουνάκη (δημοσιογράφος).

Στη φετινή διοργάνωση, αναμένουμε δύο σπουδαίους καλεσμένους: τον βραβευμένο με Όσκαρ Νιλ Τζόρνταν, που θα τιμηθεί για το συνολικό του έργο με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας στο ΟΛΥΜΠΙΑ, με την προβολή της ταινίας ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ. Καθώς και τον επίσης βραβευμένο με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που θα παραστεί στην πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας ΑΝΕΜΩΝΗ, μια πολυαναμενόμενη επιστροφή στην υποκριτική μετά από 7 χρόνια απουσίας. Ο Ντάνιελ Ντέιλ Λιούις θα παρευρεθεί στην Αθήνα με τον γιο του, σκηνοθέτη της ταινίας ΑΝΕΜΩΝΗ, για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή, φίλος της οποίας είναι από τα πρώτα βήματα της καριέρας του και μίλησε με τα πιο ζεστά και συγκινητικά λόγια, η Επίτιμη Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Πόρτας Ανοιχτής, κα Δάφνη Οικονόμου. Η προβολή της ταινίας πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που παραχωρεί ευγενικά την αίθουσα Τριάντη και με την συνεργασία των εταιρειών Universal και Tanweer που παραχωρεί την ταινία. Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία για την φιλοξενία.

Η ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος της 31ης έκδοσης των Νυχτών Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου στα site aiff.gr και cinemagazine.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιπλέον, το Φεστιβάλ, πιστό στην κοινωνική του πολιτική προσφέρει και στη φετινή διοργάνωση δωρεάν εισιτήρια για ανέργους και κάρτες για άτομα με αναπηρία ενώ υποστηρίζει και προωθεί την ανθρωπιστική δράση της οργάνωσης ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Οι 31ες Νύχτες Πρεμιέρας περιλαμβάνουν μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ, όπως Masterclass με επιφανή ονόματα της κινηματογραφικής κοινότητας, σαν τον υποψήφιο για ‘Όσκαρ μοντέρ, Γιώργο Μαυροψαρίδη και άλλα που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι όλα τα έσοδα από την προβολή της ΑΝΕΜΩΝΗς, παρουσία, του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα Ανοιχτή.

ΑΦΙΣΑ 31ου ΔΦΚ της ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Ακόμη, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, παρουσίασε την φετινή αφίσα λέγοντας τα εξής; «Η εκπληκτική αφίσα των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας, σχεδιασμένη από τον Βασίλη Μέξη, έχει ως πηγή έμπνευσης την ανθρώπινη επιθυμία και το μεγάλο αφιέρωμα που ακυρώθηκε λόγω περικοπών. Με μια ηρωική πράξη, που τη χρωστάμε στον εαυτό μας και στο κοινό μας, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με μειωμένο πρόγραμμα αλλά χωρίς καμία ποιοτική έκπτωση. Και φέτος θα φιλοξενήσουμε τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, ως δώρο σε όλους όσους γεμίζουν τις αίθουσες εδώ και 31 χρόνια».

Τέλος, η Συνέντευξη Τύπου καθώς και οι Τελετές Έναρξης και Λήξης του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη συνεργάτιδα του Φεστιβάλ, κα Νεφέλη Ράντου.

Ευχαριστούμε τους υποστηρικτές και χορηγούς της διοργάνωσης για την πολύτιμη ενίσχυσή τους στην ιδιαίτερη αυτή χρονιά: τον μεγάλο υποστηρικτή Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), τον συνδιοργανωτή Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), τον μεγάλο μας Χορηγό Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Υπουργείο Πολιτισμού για την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη, τον Χορηγό Εκδηλώσεων Jameson, την μπύρα Fischer Χορηγό Βραβείου Κοινού, την Χορηγό Αερομεταφορών AEGEAN, τα κοσμηματοπωλεία ZOLOTAS, το ONASSIS CULTURE, την Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών, την εταιρία Cinecrane και την Crew United. Επίσης, τις πρεσβείες και τα Ινστιτούτα που στηρίζουν το έργο μας: την Πρεσβεία της Ιρλανδίας, την Πρεσβεία της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Πρεσβεία της Πορτογαλίας και το Ινστιτούτο Camões, την Πρεσβεία της Σουηδίας, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (MFI), τα ξενοδοχεία Electra Hotel Resorts και Μεγάλη Βρεταννία, τα εστιατόρια Focal, Cookoovaya και το L’Alchimiste bistrot για την ευγενική τους χορηγία, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και όλες τις αίθουσες, ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ΔΑΝΑΟ, CINOBO ΟΠΕΡΑ, ΑΣΤΥ, ΑΣΤΟΡ και ΤΡΙΑΝΟΝ που θα έχουν τη χαρά φέτος να φιλοξενήσουν τις πολυαναμενόμενες ταινίες του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Τέλος, ευχαριστούμε τους διανομείς AMA FILMS, CINOBO, DANAOS FILMS, FEELGOOD ENTERTAINMENT, FILMTRADE, NEO FILMS,ONE FROM THE HEART, ROSEBUD 21,SPENTZOS FILM, TANWEER, TFG (THE FILM GROUP), WEIRD WAVE τον σκηνοθέτη Uli M. Schueppel και την Typical Organisation για τη δημιουργία του σποτ μας, τους ΛΑΜΔΑ για την υποβλητική μουσική τους και την Βαλέρια Χριστοδουλίδου που χαρίζει τη φωνή της στα σποτ του Φεστιβάλ, όλους τους χορηγούς επικοινωνίας μας, την more.com απ’ όπου θα εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας, τους φωτογράφους μας και videographer, τον Βασίλη Μέξη για τον σχεδιασμό των αφισών, αλλά και όλ@ τ@ εθελοντ@ της διοργάνωσης για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Ο χορηγός εκδηλώσεων JAMESON και ο χορηγός βραβείου κοινού μπύρα Fischer πρόσφεραν απολαυστικά κεράσματα στο κοινό της Συνέντευξης Τύπου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σημειώστε παρακαλούμε ότι η ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου στα site aiff.gr και cinemagazine.gr και η προπώληση των εισιτηρίων (από το www.aiff.gr και τo more.com διαδικτυακά) θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου για τις ειδικές κάρτες διαρκείας και την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ. για όλους τους θεατές.

Αυτές οι Νύχτες μένουν!

