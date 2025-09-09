31ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: Ανακοίνωση Τίτλων και Κριτικής Επιτροπής

Ανακοίνωση Τίτλων και Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνιστικού ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους - Ποιές είναι οι 51 Ελληνικές Μικρές Ιστορίες των Νυχτών Πρεμιέρας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιστρέφει για την ιδιαίτερη 31η έκδοσή του, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη και ένθερμη ανάδειξη της εγχώριας δημιουργίας, με νεανική ορμή και ελπιδοφόρα εξωστρέφεια.

Από την πρώτη τους έκδοση μέχρι σήμερα, οι Νύχτες Πρεμιέρας αγκαλιάζουν και αναδεικνύουν το ελληνικό σινεμά με μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που διατηρούν ζωντανή και βαθαίνουν κάθε χρόνο αυτή τη σχέση ενθουσιώδους ενδιαφέροντος, προστασίας και γνήσιας αγάπης.

Από τις πολυαναμενόμενες ελληνικές πρεμιέρες που κάνουν το πρώτο τους βήμα στο Φεστιβάλ και συνεχίζουν το ταξίδι τους σε αίθουσες και φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέχρι τα εξειδικευμένα εργαστήρια και τα masterclasses που υλοποιούνται σε συνεργασία με σπουδαίους θεσμούς της εγχώριας και ευρωπαϊκής κινηματογραφικής σκηνής, οι Νύχτες Πρεμιέρας παραμένουν ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, έμπνευσης και διαλόγου. Με τη φιλοξενία διεθνώς αναγνωρισμένων καλεσμένων και την τιμητική παρουσία δημιουργών με ξεχωριστή πορεία, το Φεστιβάλ συνεχίζει να φωτίζει τόσο τη δουλειά των καταξιωμένων όσο και των ανερχόμενων κινηματογραφιστών της χώρας μας.

Η καρδιά του δεσμού ανάμεσα στις Νύχτες Πρεμιέρας και την ελληνική παραγωγή χτυπά στο Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους. Για περισσότερα από δεκατρία χρόνια, το τμήμα αυτό αποτελεί το ασφαλές και φιλόξενο πεδίο όπου νέοι δημιουργοί δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, βρίσκουν το κοινό τους και ανοίγουν τον δρόμο τους προς τη μεγάλη οθόνη. Έχοντας φιλοξενήσει πάνω από 750 μικρού μήκους ταινίες, αναδεικνύει διαρκώς την πιο τολμηρή, δημιουργική και πειραματική πλευρά της ελληνικής κινηματογραφίας.

Στη 31η διοργάνωσή του, το Διαγωνιστικό Τμήμα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη που του δείχνουν οι εγχώριοι δημιουργοί. Με χαρά σάς παρουσιάζουμε το φετινό διαγωνιστικό τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ και τις 51 ταινίες που θα διεκδικήσουν τα βραβεία του τμήματος από τις συνολικά 423 υποβολές – ρεκόρ!

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ (με αλφαβητική σειρά) •

13m2, σκην: Αντώνης Δημητρόπουλος

400 Κασέτες, σκην: Θέλγια Πετράκη

Αβαντάζ, σκην: Χρήστος Τάτσης

Αγρια, σκην: Ελένη Βεργέτη

Ο Αρρωστος 1789, σκην: Ειρήνη Καραγκιοζίδου

Αυτός που Κάποτε Υπήρχε, σκην: Κωστής Θεοδοσόπουλος

Βόλτα, σκην: Σωκράτης Μουσμουλίδης

Γοργόνες, σκην: Δημήτρης Τσακαλέας, Λήδα Βαρτζιώτη

Δώσε μου 5 Λεπτά, σκην: Μαρθίλια Σβάρνα

Ηλύσια Πεδία, σκην: Αννα Μαρία Ντουτουά

Η Θλίψη που Θα Μείνει, σκην: Χάρης Κουτρουμπόπουλος

Ίκαρος, σκην: Χρήστος Καρντάνα

Κάνε Αυτό που Πρέπει, σκην: Μάνος Παπαδάκης

Τα Κρυμμένα από την Ίδρυση του Κόσμου, σκην: Κέβιν Γουόκερ, Ειρήνη Ζαχαριάδη

Κρύο;, σκην: Ανδρέας Κοντόπουλος

Ο Κύκλος Ζωής των Τζιτζικιών, σκην: Ινές Περό

Λευρεσθής, σκην: Ιωάννα Ρουμελιώτη

Λουδίας, σκην: Ακης Πολύζος

Οι Λύκοι Επιστρέφουν, σκην: Στέλιος Μωραϊτίδης

Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος, σκην: Γιάννης Καρπούζης

Η Μέρα που Γίναμε Ήρωες, σκην: Σελήνη Παπαγεωργίου

Μικρές Ζωές, σκην: Δημήτρης Τσαλαπάτης

Μικρό Σώμα, σκην: Γιάννης Συμβώνης

Μίτση, σκην: Γεύη Δημητρακοπούλου

Να Φοβάσαι τ’ Αστρα του Νοτιά, σκην: Χρήστος Καρτέρης

Νίκη, σκην: Σάββας Σταύρου

Παντάξενος, σκην: Ευτυχία Ιωσηφίδου

Πλανήτες, σκην: Φίλη Ολσέφσκι

Ο Πράσινος Κήπος, σκην: Ελένη Τσέκερη

Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα, σκην: Χρίστος Αρτεμίου

Προικοσύμφωνο, σκην: Έλενα Γαζή, Ντολάν Μπέιλι, Αλεχάντρα Ντίαζ, Λεονάρντο Νταλ Φαμπρό

Πρώτη Εικόνα, σκην: Όλια Βερροιοπούλου

Ρίζες, σκην: Κωνσταντίνος Δοξιάδης

Η Συνθετική Εποχή, σκην: Δημήτρης Αρμενάκης

Το Τίποτα και Τα Πάντα, σκην: Λία Τσάλτα

Φθινοπωρινά Χριστούγεννα, σκην: Κώστας Μπακούρης

Χίλιες Λεύγες Κάτω από τη Θάλασσα, σκην: Νατάσσα Ξύδη

Χους ει και εις Χουν Απελεύσει ,σκην: Δημήτρης Παπαθανάσης

Carcass, σκην: Μάκης Σέμπος

Fouetté, σκην: Δημήτρης Ζούρας

Fragments of Life from the Place I Call Home, σκην: Ανδρέας Λαζίδης

I’m Glad You’re Dead Now, σκην: Ταουφίκ Μπαρχόμ

Holy Shit, σκην: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας

Hopepunk, σκην: Βασιλική Λαζαρίδου

Or How to Disappear, σκην: Γιώργος Αγγελόπουλος

Idylls of the King, σκην: Μαρκέλα Κονταράτου

Last Tropics, σκην: Θανάσης Τρουμπούκης

Maternelle, σκην: Βασίλης Δογάνης

Performer, σκην: Γιάννης Μπερέτσος

Pirateland, σκην: Σταύρος Πετρόπουλος

Poplars, σκην: Αλέξανδρος Βουνάτσος

ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Η μικρού μήκους ταινία του Νεριτάν Ζιντζιρία «Noi» θα πραγματοποιήσει την αθηναϊκή της πρεμιέρα, παρουσία συντελεστών, ως Ταινία Λήξης του Διαγωνιστικού τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ •

Η Κριτική Επιτροπή για το Διαγωνιστικό Τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελείται από τον σκηνοθέτη, Γιάννη Σακαρίδη ως Πρόεδρο και ως μέλη τους/τις: Μυρτώ Αλικάκη ηθοποιό, Κάτια Γκουλιώνη, ηθοποιό, Εύα Γουλάκου, ενδυματολόγο – σκηνογράφο και Αντώνη Βαβαγιάννη, δημιουργό κόμικς.

ΒΡΑΒΕΙΑ •

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν, θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ και η Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τα εξής βραβεία:

• Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

• Αργυρή Αθηνά Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

• Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, τo οποίo συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία λειτουργεί και στην Ελλάδα.

• Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

• Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας τα οποία συνοδεύονται από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

• Onassis Film Award, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ που προσφέρει το ONASSIS CULTURE. Το βραβείο απονέμεται σε σκηνοθέτες/-ιδες για την ανάπτυξη του σεναρίου της μεγάλου μήκους ταινίας τους. Πρόκειται για βραβείο ανάπτυξης (development), με την έννοια ότι προσφέρεται μεν ως επιβράβευση μιας συγκεκριμένης ταινίας αλλά θεωρείται μία οικονομική ενίσχυση του επόμενου έργου του/της σκηνοθέτη/-ίδας (δικής του/της επιλογής), και έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα κατά τα πρότυπα των διεθνών και εγχώριων βραβείων ανάπτυξης.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι από τις ταινίες μικρού μήκους που θα διαγωνίζονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας, θα εξαιρεθούν από την βράβευση με το Onassis Award όσες ταινίες μικρού μήκους έχουν λάβει κατά την παραγωγή τους την υποστήριξη του Onassis Culture καθώς και όσες αντίστοιχα θα έχουν ήδη βραβευτεί με το ίδιο βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας.

• Βραβείο GSC Καλύτερης Κινηματογράφησης, με την ευγενική υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών που θα συνοδεύεται από χορηγία της Cinecrane. Στη/στον βραβευμένη/ο θα χορηγηθεί πλήρης εξοπλισμός κινηματογράφησης της επιλογής της/του (κάμερα, φακοί, φωτιστικά σώματα, κ.ά.) αξίας 4.000€, για την επόμενη ταινία της/του.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών για το Βραβείο GSC Καλύτερης Κινηματογράφησης είναι τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης: Χριστίνα Μουμούρη, Θύμιος Μπακατάκης, Σίμος Σαρκετζής.

#aiff31 #greekshortstories

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη Nova μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα πραγματοποιηθεί από την 1 έως τις 12 Οκτωβρίου.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ της 31ης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.