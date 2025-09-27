5.000 κουτάβια σε casting για να βρεθούν οι τετράποδοι stars

Η μαγεία του κινηματογραφικού Buddy επιστρέφει. Η πολυαγαπημένη σειρά ταινιών με τον σκύλο που έπαιζε μπάσκετ αποκτά συνέχεια, με το «Air Bud Returns» να προετοιμάζεται για πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της ταινίας δεν είναι άλλοι από δύο Golden Retrievers, τον Charlie από το Οχάιο και τη Summer από το Σαν Ντιέγκο, που ξεχώρισαν μέσα από 5.000 σκύλους που διεκδίκησαν τον ρόλο.

Η διαδικασία του casting ήταν μακρά και απαιτητική. Από τις χιλιάδες αιτήσεις, οι υπεύθυνοι της παραγωγής κατέληξαν σε 30 φιναλίστ, έπειτα στους 4 καλύτερους, και τελικά στους δύο νικητές, που θα μοιραστούν τον ρόλο του Buddy.

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Robert Vince εξήγησε: «Η αναζήτηση για τον επόμενο Air Bud ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Δεν ψάχναμε μόνο καλά εκπαιδευμένα σκυλιά. Ψάχναμε εκείνη τη μοναδική σπίθα. Ο Charlie και η Summer είχαν την παρουσία, την προσωπικότητα και ναι, τις μπασκετικές ικανότητες για να κάνουν το κοινό να πιστέψει ξανά στον Buddy. Κουβαλούν τη μαγεία που έκανε την πρώτη ταινία αλησμόνητη».

Το στόρι της νέας ταινίας

Το «Air Bud Returns» αφηγείται την ιστορία του Jacob, ενός 12χρονου αγοριού που ονειρεύεται να γίνει αστέρι του μπάσκετ. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, το όνειρο μοιάζει άπιαστο. Όταν όμως εκείνος και η μητέρα του μετακομίζουν στο πατρικό σπίτι του πατέρα του, ο Jacob ανακαλύπτει μια κασέτα VHS με την αυθεντική ταινία «Air Bud» και συναντά τυχαία έναν αδέσποτο Golden Retriever, τον Buddy. Μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι αυτογνωσίας και θεραπείας, σχηματίζουν μια ομάδα και κυνηγούν το πρωτάθλημα. Μέσα από τη διαδρομή τους, μαθαίνουν να παίζουν με την καρδιά, να πιστεύουν ο ένας στον άλλον και να παίρνουν πάντα το κρίσιμο σουτ.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου στο Βανκούβερ, με τους Charlie και Summer να προετοιμάζονται δίπλα σε επαγγελματίες εκπαιδευτές ζώων. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026, φέρνοντας ξανά στις αίθουσες τη νοσταλγία και τη συγκίνηση μιας ιστορίας που αγαπήθηκε από γενιές θεατών.

