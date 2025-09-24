5 celebrities που είναι φανατικοί Ολυμπιακοί και δεν το κρύβουν

Ο Ολυμπιακός δεν έχει μόνο εκατομμύρια φιλάθλους ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και πολλούς υποστηρικτές από τον κόσμο των celebrities, οι οποίοι δεν διστάζουν να δείξουν ανοιχτά την αγάπη τους για την ομάδα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστά ονόματα της ελληνικής showbiz, της τηλεόρασης και της μουσικής. Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικούς από αυτούς που έχουν μιλήσει δημόσια ή έχουν επιβεβαιώσει μέσα από πράξεις την αγάπη τους για τον σύλλογο του Πειραιά.

Γιώργος Τσαλίκης

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είναι από τους πιο ενεργούς celebrities-οπαδούς του Ολυμπιακού. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει αγώνες, συχνά μαζί με τον γιο του. Παράλληλα, έχει μοιραστεί στα social media εμφανίσεις του φορώντας ρούχα με το σήμα του Ολυμπιακού.

Γιώργος Λιάγκας

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος έχει μιλήσει ξεκάθαρα στην τηλεόραση για τη σχέση του με τον Ολυμπιακό. Σε πρόσφατη δήλωσή του στην εκπομπή του στον ΑΝΤ1 είπε: «Κι εγώ είμαι Ολυμπιακός και πάω και φωνάζω “Παναθηναϊκός” για τον γιο μου.» Αν και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι φανατικός, τόνισε ότι υποστηρίζει την ομάδα και συγκινείται όταν τη βλέπει να θριαμβεύει. Χαρακτηριστικά, εμφανίστηκε με κασκόλ του Ολυμπιακού στο πλατό και παραδέχθηκε: «Έκλαιγα 10 λεπτά με τα παιδιά μου για τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού», αναφερόμενος σε μία ιστορική ευρωπαϊκή επιτυχία του συλλόγου.

Σάσα Σταμάτη

Η συνεχής παρουσία της σε αγώνες του συλλόγου, καθώς και η συμμετοχή της σε εκδηλώσεις της ομάδας, όπως η υποδοχή του Μαρσέλο στο «Γ. Καραϊσκάκης», δεν αφήνουν αμφιβολίες για τις προτιμήσεις της. Έχει φωτογραφηθεί στο πλευρό οπαδών, κρατώντας κασκόλ της ομάδας και πανηγυρίζοντας στις εξέδρες, και έχει δηλώσει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο την συγκινεί «όταν έχει ψυχή» κάτι που, όπως φαίνεται, βρίσκει στον Ολυμπιακό.

Μάρκος Σεφερλής

Ο Μάρκος Σεφερλής είναι γνωστός για την υποστήριξή του στον Ολυμπιακό. Σε συνέντευξή του, δήλωσε: «Ο Ολυμπιακός είναι η αγαπημένη μου ομάδα από πιτσιρικάς. Ο γιος μου είναι πιο φανατικός από μένα και δεν του χαλάω χατίρι. Χάρηκα πολύ που όλο αυτό το έζησα με τον γιο μου». Επιπλέον, παρακολούθησε τον τελικό του Conference League στο γήπεδο και δήλωσε: «Ήμουν γήπεδο, δεν θα μπορούσα να λείπω από τον μεγάλο τελικό. Η φωνή έχει κλείσει γιατί πανηγύρισα το γκολ τόσο δυνατά τόσο έξαλλα, αλλά χαλάλι του Ολυμπιακού».

Γιώργος Γεροντιδάκης

Ο ηθοποιός Γιώργος Γεροντιδάκης έχει εκφράσει την υποστήριξή του στον Ολυμπιακό, έχει βρεθεί στις κερκίδες ενώ μιλώντας στο Πρωινό, είχε αποκαλύψει: «Είμαι 1μ.92, ψήλωσα απότομα μεταξύ πρώτης και δευτέρας Λυκείου. Ακόμα και σήμερα με αποκαλούν “ψηλέ”. Όνειρό μου από μικρός ήταν να παίξω ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησα από επίθεση, κατέληξα στην άμυνα και τώρα παίζω 10άρι. Παίζω ακόμα με το ΣΕΗ κάθε Σάββατο. Έχω παίξει για μία σεζόν Δ’ εθνική. Στα 18 μου ήρθε ένα συμβόλαιο για να παίξω μπάλα, αλλά με κέρδισε η πρόταση από το θέατρο. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες με έκαναν να αγαπήσω τη δουλειά. Την πρώτη φορά που πήγα σε γύρισμα, πέταξα από πάνω μου το σταριλίκι, αν υπήρχε ποτέ. Δεν θεωρώ ότι είμαι όμορφος άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι είμαι ζεν πρεμιέ, έχει αλλάξει πια ο όρος. Ίσως είμαι αρρενωπός, αλλά μέχρι εκεί».

