Fashion 18.09.2025

Adidas Originals: Το Παρίσι χόρεψε στον ρυθμό του «The Sound of Superstar(s)»

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της παριζιάνικης street κουλτούρας χτύπησε δυνατά στην adidas arena, εκεί όπου η adidas Originals παρουσίασε το «The Sound of Superstar(s)», μια εκδήλωση αφιερωμένη στο πιο εμβληματικό sneaker όλων των εποχών: το Superstar.

Ο αστικός πολυχώρος μεταμορφώθηκε σε ένα εκρηκτικό μουσικό σκηνικό, φιλοξενώντας χιλιάδες θεατές και ένα line-up που απέδειξε ότι η μουσική, η μόδα και η κουλτούρα του δρόμου παραμένουν αξεχώριστα δεμένα. Η Angèle, ο Asake, ο Luidji, η Shygirl, η Theodora, ο La Mano 1.9, ο DJ SSSound και η χορογράφος Marion Motin με το δυναμικό χορευτικό της team ανέβασαν τη θερμοκρασία της βραδιάς, με τη Mariana Benenge να δίνει τον παλμό στην παρουσίαση.

adidas

Διάβασε επίσης: Φθινοπωρινή ανανέωση: Αυτά είναι τα χρώματα που αξίζει να μπουν στη ντουλάπα σου

Κάθε καλλιτέχνης έφερε στη σκηνή το δικό του μοναδικό στιλ, αποδεικνύοντας πώς το Superstar συνεχίζει να εμπνέει διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικά είδη. Highlight της βραδιάς; Ο La Mano 1.9 που εμφανίστηκε με ένα αποκλειστικό custom made ζευγάρι Superstar, ειδικά φτιαγμένο για εκείνον.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη, με τα περισσότερα εισιτήρια να διανέμονται μέσα από την κοινότητα adiClub, ενώ τα τελευταία 600 διατέθηκαν από το flagship κατάστημα των Champs-Élysées, δημιουργώντας ουρές που έκαναν αίσθηση στο κέντρο του Παρισιού.

adidas

Πέρα από τη συναυλία, οι επισκέπτες έζησαν ένα ολοκληρωμένο takeover experience: οπτικές εγκαταστάσεις με φωτογραφίες και καμπάνιες, παρουσίαση της νέας συλλογής Superstar και Firebird, καθώς και limited edition merchandise διαθέσιμο αποκλειστικά στο adidas arena και σε τέσσερα επιλεγμένα adidas stores της πόλης.

adidas

Η Ελλάδα είχε δυνατή παρουσία στη γιορτή, με τους ανερχόμενους καλλιτέχνες Lila Trianti και Chris Karakatsanis να εκπροσωπούν τη νέα γενιά δημιουργών στο πλευρό της adidas Greece, ζώντας από κοντά μια εμπειρία που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους.

adidas

Το «The Sound of Superstar(s)» δεν ήταν μια απλή συναυλία, αλλά η αφετηρία ενός πανευρωπαϊκού εορτασμού για το Superstar, που θα συνεχιστεί μέσα στο 2025 με νέα λανσαρίσματα, ψηφιακό περιεχόμενο και fashion retail δράσεις.

adidas

Με λίγα λόγια, το Παρίσι φόρεσε ξανά τα Superstar του και απέδειξε πως το sneaker-θρύλος παραμένει διαχρονικό fashion icon, από τους δρόμους μέχρι τη σκηνή.

Διάβασε επίσης: Dopamine dressing: Όταν η θετική ενέργεια γίνεται fashion statement

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Adidas adidas Originals Street style μόδα παπούτσια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Vichy Collagen Specialist 16 SPF 50: η κρέμα που αλλάζει την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης

18.09.2025
Επόμενο

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – Παγκόσμια περιοδεία με ελληνικό άρωμα

18.09.2025

Δες επίσης

Vichy Collagen Specialist 16 SPF 50: η κρέμα που αλλάζει την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης
Beauty

Vichy Collagen Specialist 16 SPF 50: η κρέμα που αλλάζει την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης

18.09.2025
Μην τους κρίνεις απ’ την πρώτη ματιά: Αυτά τα 3 ζώδια κρύβουν καρδιά-χρυσάφι
Life

Μην τους κρίνεις απ’ την πρώτη ματιά: Αυτά τα 3 ζώδια κρύβουν καρδιά-χρυσάφι

18.09.2025
Espresso brunette: Η απόλυτη τάση στα σκούρα μαλλιά για αυτή τη σεζόν
Beauty

Espresso brunette: Η απόλυτη τάση στα σκούρα μαλλιά για αυτή τη σεζόν

18.09.2025
Let’s go shopping: Τα μαύρα loafers είναι το απόλυτο must-have για τη ντουλάπα σου
Fashion

Let’s go shopping: Τα μαύρα loafers είναι το απόλυτο must-have για τη ντουλάπα σου

18.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *