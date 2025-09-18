Adidas Originals: Το Παρίσι χόρεψε στον ρυθμό του «The Sound of Superstar(s)»

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της παριζιάνικης street κουλτούρας χτύπησε δυνατά στην adidas arena, εκεί όπου η adidas Originals παρουσίασε το «The Sound of Superstar(s)», μια εκδήλωση αφιερωμένη στο πιο εμβληματικό sneaker όλων των εποχών: το Superstar.

Ο αστικός πολυχώρος μεταμορφώθηκε σε ένα εκρηκτικό μουσικό σκηνικό, φιλοξενώντας χιλιάδες θεατές και ένα line-up που απέδειξε ότι η μουσική, η μόδα και η κουλτούρα του δρόμου παραμένουν αξεχώριστα δεμένα. Η Angèle, ο Asake, ο Luidji, η Shygirl, η Theodora, ο La Mano 1.9, ο DJ SSSound και η χορογράφος Marion Motin με το δυναμικό χορευτικό της team ανέβασαν τη θερμοκρασία της βραδιάς, με τη Mariana Benenge να δίνει τον παλμό στην παρουσίαση.

Κάθε καλλιτέχνης έφερε στη σκηνή το δικό του μοναδικό στιλ, αποδεικνύοντας πώς το Superstar συνεχίζει να εμπνέει διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικά είδη. Highlight της βραδιάς; Ο La Mano 1.9 που εμφανίστηκε με ένα αποκλειστικό custom made ζευγάρι Superstar, ειδικά φτιαγμένο για εκείνον.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη, με τα περισσότερα εισιτήρια να διανέμονται μέσα από την κοινότητα adiClub, ενώ τα τελευταία 600 διατέθηκαν από το flagship κατάστημα των Champs-Élysées, δημιουργώντας ουρές που έκαναν αίσθηση στο κέντρο του Παρισιού.

Πέρα από τη συναυλία, οι επισκέπτες έζησαν ένα ολοκληρωμένο takeover experience: οπτικές εγκαταστάσεις με φωτογραφίες και καμπάνιες, παρουσίαση της νέας συλλογής Superstar και Firebird, καθώς και limited edition merchandise διαθέσιμο αποκλειστικά στο adidas arena και σε τέσσερα επιλεγμένα adidas stores της πόλης.

Η Ελλάδα είχε δυνατή παρουσία στη γιορτή, με τους ανερχόμενους καλλιτέχνες Lila Trianti και Chris Karakatsanis να εκπροσωπούν τη νέα γενιά δημιουργών στο πλευρό της adidas Greece, ζώντας από κοντά μια εμπειρία που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους.

Το «The Sound of Superstar(s)» δεν ήταν μια απλή συναυλία, αλλά η αφετηρία ενός πανευρωπαϊκού εορτασμού για το Superstar, που θα συνεχιστεί μέσα στο 2025 με νέα λανσαρίσματα, ψηφιακό περιεχόμενο και fashion retail δράσεις.

Με λίγα λόγια, το Παρίσι φόρεσε ξανά τα Superstar του και απέδειξε πως το sneaker-θρύλος παραμένει διαχρονικό fashion icon, από τους δρόμους μέχρι τη σκηνή.

