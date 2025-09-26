Αν τα μαλλιά σου είχαν γεύση, θα ήταν cinnamon roll – και η Κόνι Μεταξά το αποδεικνύει

Το φθινόπωρο είναι πάντα η κατάλληλη στιγμή για αλλαγές και ανανέωση. Ανανέωση στο σπίτι, στο γραφείο, στη ντουλάπα αλλά και, φυσικά, στα μαλλιά. Είναι η εποχή που μπορείς να τα περιποιηθείς ουσιαστικά, απομακρύνοντας κάθε ίχνος ταλαιπωρίας από το καλοκαίρι και να δοκιμάσεις νέα κουρέματα, χτενίσματα ή ακόμα και πιο τολμηρές αποχρώσεις που ακολουθούν τις τάσεις της χρονιάς.

Σε μια τέτοια περίοδο αλλαγής βρίσκεται και η Κόνι Μεταξά, η οποία αναδιαμορφώνει τη ζωή της με νέους όρους που ταιριάζουν απόλυτα στην εκρηκτική και γεμάτη ενέργεια προσωπικότητά της. Έτσι, δε θα μπορούσε να λείπει και η αντίστοιχη αλλαγή στα μαλλιά. Πρόσφατα μάλιστα, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο TikTok ένα βίντεο αποκαλύπτοντας το νέο της beauty look.

Όπως φαίνεται, η Κόνι επέλεξε να δώσει βάθος και λάμψη στα μαλλιά της μέσα από ένα παιχνίδι ξανθών και καστανών αποχρώσεων. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα σύγχρονο και άκρως ενημερωμένο, καθώς παραπέμπει σε μια από τις πιο αγαπημένες τάσεις της Gen Z: τα «cinnamon roll hair». Πρόκειται για μια τεχνική εμπνευσμένη από το κλασικό φθινοπωρινό γλύκισμα, που συνδυάζει τους φωτεινούς ξανθούς τόνους, σαν το γλάσo, με πιο ζεστές καστανές αποχρώσεις που θυμίζουν την κανέλα.

