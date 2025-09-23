ANIMASYROS 2025: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ αποκαλύπτεται!

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του ANIMASYROS 2025 στην Αθήνα, στο νέο διαδραστικό χώρο Εμπειρία Ευρώπη – Europa Experience: βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του διεθνούς ανιμέισον, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της Αγοράς και πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων έρχονται στην πρωτεύουσα και σε εφτά νησιά των Κυκλάδων!

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του ANIMASYROS 2025 στην Αθήνα, στο νέο διαδραστικό χώρο Εμπειρία Ευρώπη – Europa Experience: βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του διεθνούς ανιμέισον, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της Αγοράς και πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων έρχονται στην πρωτεύουσα και σε εφτά νησιά των Κυκλάδων!

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του ANIMASYROS 2025 φιλοξενήθηκε στο χώρο Εμπειρία Ευρώπη – Europa Experience, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, καλλιτεχνών, επαγγελματιών του ανιμέισον, δημοσιογράφων, υποστηρικτών και φίλων του Φεστιβάλ.

Ο Πρόεδρος του ANIMASYROS, Βασίλης Κ. Καραμητσάνης ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης, η οποία είχε ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, καλωσόρισε το κοινό στο νέο διαδραστικό χώρο της Αθήνας – της 16ης πρωτεύουσας που αποκτά έναν τέτοιο χώρο – και ανέφερε ότι το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζει, για 5η χρονιά, το ANIMASYROS, ένα φεστιβάλ – σημείο αναφοράς δημιουργικών ανθρώπων, και διαμορφώνουν μαζί μια κοινή γλώσσα, έναν τρόπο επικοινωνίας που υπερασπίζεται τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών και απηύθυνε χαιρετισμό ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αναφέροντας ότι είναι σημαντικό να υποστηρίζονται φεστιβάλ, όπως το ANIMASYROS, που φέρνουν κοντά όλα τα δημιουργικά πνεύματα της Ευρώπης και ευχήθηκε καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση.

Στη συνέχεια, ο Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO του Enterprise Greece, δήλωσε ότι πιστεύει ακράδαντα στις δυνατότητες του ελληνικού ανιμέισον και τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το ANIMASYROS στην εξέλιξή του, ενώ δεσμεύτηκε ότι ο φορέας θα συνεχίζει να υποστηρίζει και στο μέλλον την ανάπτυξη του Φεστιβάλ.

Επίσημο συνεργάτη και χορηγό αεροπορικών μεταφορών αποτελεί και φέτος η αεροπορική εταιρία SKY express. Η Γενική Διευθύντρια του Ομίλου AVIAREPS S.A (SKY express), Βάσω Χρηστίδη, τόνισε ότι, η SKY express, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να προωθεί τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική εξωστρέφεια, διευρύνει τη συνεργασία της με το ANIMASYROS και, μέσα από την κεντρική θεματική του φετινού Φεστιβάλ, ταξιδεύει πλέον και πάνω από τη στρατόσφαιρα.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυναν οι Πρέσβεις της Κροατίας, της Εσθονίας, της Πορτογαλίας, της Αυστραλίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, όπως επίσης η Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, Maria Wadjinny, και η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θερβάντες, Pilar Tena García.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους “Ενενήντα δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη” αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη. Πρόκειται για την έκτη ταινία της σειράς “Ενενήντα Δεύτερα” του ANIMASYROS σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99.2. Την ταινία παρουσίασε ο Διευθυντής του Μελωδία 99.2, Δημήτρης Βραχνός, και ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”.

Αμέσως μετά, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ANIMASYROS Μαρία Ανεστοπούλου, και ο Γιάννης Λώλης, ο οποίος μαζί με τη Μαρινέτα ΜΑΚ Κρητικού συντονίζουν την Αγορά, παρουσίασαν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το “πιο πλούσιο πρόγραμμα στην ιστορία του ANIMASYROS”, όπως είπαν χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ αποκαλύπτεται!

Το ANIMASYROS 2025, η μεγάλη γιορτή του ανιμέισον στήνεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 18η συνεχή χρονιά, από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ως στρατηγικός υποστηρικτής, η SKY express ως επίσημος συνεργάτης και χορηγός αεροπορικών μεταφορών, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το American College of Greece – Deree College ως ακαδημαϊκοί συνεργάτες, το Enterprise Greece ως υποστηρικτής της Αγοράς, η ΕΡΤ και η COSMOTE TV ως χορηγοί. Στο ANIMASYROS 2025 πραγματοποιούνται επίσης δράσεις του προγράμματος FAN Festivals Animation Network που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA. Το ΑΝΙΜΑSYROS 2025 υποστηρίζεται ακόμη από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα.

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films & Ταινιών Μεγάλου Μήκους), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του ANIMASYROS 2025 στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων με την πανελλήνια πρεμιέρα της πολυβραβευμένης ταινίας Olivia & The Clouds (Olivia & Las Nubes) του ιδιαίτερα ταλαντούχου storyteller Tomás Pichardo Espaillat, παρουσία του σκηνοθέτη. Μία συμπαραγωγή Δομινικανής Δημοκρατίας και Ισπανίας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο.

Την ίδια μέρα, θα προβληθεί και η ταινία μικρού μήκους “Ενενήντα δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη”. Πρόκειται για την έκτη ταινία της σειράς “Ενενήντα Δεύτερα” σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99,2 όπου η ζωή πολυαγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών που έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, πλαισιωμένη από ένα εμβληματικό τραγούδι τους, γίνεται ταινία ανιμέισον από ανερχόμενους σκηνοθέτες. Ένα animated biopic αφιερωμένο στον σπουδαίο δημιουργό, το οποίο αντλεί έμπνευση από δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μουσικά θέματα που συνέθεσε ο Θεοδωράκης, τους σχεδόν ονειρικούς Χαρταετούς και το επιβλητικό, γήινο Χασαποσέρβικο.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης Σύρου με ένα μεγάλο πάρτι.

Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου, όπως το Θέατρο Απόλλων, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, η συνεδριακή αίθουσα (Βαλμά) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, η Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, η πλατεία Μιαούλη και η πλατεία Φοίνικα και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της Ερμούπολης. Για δεύτερη χρονιά φέτος, το ANIMASYROS, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ταξιδεύει με προβολές και εκτός Σύρου, σε εφτά παραρτήματα του Επιμελητηρίου σε Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο.

H τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο Θέατρο Απόλλων.

Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο μεγάλο πάρτι του Φεστιβάλ, αυτή τη φορά στο Pavone Syros. Τις μουσικές επιλέγει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, διευθυντής του Kosmos 93.6, αντλώντας έμπνευση από την κεντρική θεματική του φετινού ANIMASYROS.

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου με την avant-premiere της τεράστιας επιτυχίας παγκοσμίως Ne Zha 2, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της NEO Films. Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Αφιερώματα

Bill Plympton

Τη χρονιά της ενηλικίωσής του, το ANIMASYROS έχει την τιμή να φιλοξενήσει την κορυφαία μορφή του ανεξάρτητου αμερικανικού ανιμέισον, τον θρυλικό σκηνοθέτη Bill Plympton. Γνωστός για το απόλυτα προσωπικό του στυλ, βραβευμένος – μεταξύ άλλων – στις Κάννες και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες Your Face και Guard Dog, ο Plympton έχει συνεργαστεί με την Madonna, τον Kanye West, τους Simpsons αλλά και με εμβληματικά έντυπα, όπως το New Yorker. O πρώτος καλλιτέχνης που σχεδιάζει εξ ολοκλήρου στο χέρι ταινίες μεγάλου μήκους, μια ζωντανή ιστορία του ανιμέισον, ο Plympton έρχεται στη Σύρο για να μας μυήσει στον μαγικό, σουρεαλιστικό κόσμο του μέσα από δέκα έργα του – ανάμεσά τους τα αριστουργήματα Your Face και Cheatin’ – καθώς και μέσα από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον creative masterclass στο πλαίσιο της Αγοράς.

Animated Cosmos

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS, με τίτλο “Animated Cosmos”, είναι αφιερωμένη στο διάστημα και διατρέχει όλους τους πυλώνες του Φεστιβάλ στοχεύοντας να αναδείξει πώς η τέχνη του ανιμέισον προσεγγίζει, διερευνά και απεικονίζει αυτό το αχανές και γεμάτο μυστήρια για τον άνθρωπο πεδίο. Στο αφιέρωμα, θα προβληθούν 25 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, που περιλαμβάνουν από blockbusters της Disney, όπως τα WALL-E και Lightyear, μέχρι ανεξάρτητες ευρωπαϊκές ταινίες μικρού μήκους, όπως το Cosmonaut του Kaspar Jancis από την Εσθονία και το Solar Walk της Reka Busci από την Ουγγαρία.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι επισκέπτες του Φεστιβάλ αλλά και ολόκληρου του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά, στη νησίδα Δίδυμη απέναντι από την Ερμούπολη, τον εντυπωσιακό Αστερισμό του Αστροβάτη, μία περιβαλλοντική νυχτερινή εγκατάσταση land art που φιλοτέχνησε η εικαστικός Κατερίνα Κότσαλα.

Κροατία

Επιπλέον, το ANIMASYROS 2025, παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα στην ιδιαίτερα δραστήρια και συνεχώς εξελισσόμενη σκηνή της Κροατίας, σε επιμέλεια του σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του ANIMAFEST ZAGREB, Daniel Šuljić. Το αφιέρωμα παρακολουθεί την εξέλιξη του κροατικού ανιμέισον από τη Σχολή του Ζάγκρεμπ το 1950, όταν η Κροατία ήταν ακόμα κομμάτι της Γιουγκοσλαβίας και η εγχώρια παραγωγή ανιμέισον είχε ως επίκεντρο τη θρυλική Zagreb Films, μέχρι και σήμερα. Θα προβληθούν 28 εμβληματικές ταινίες από τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970 αλλά και σύγχρονες παραγωγές που συνεχίζουν να μαγεύουν το σινεφίλ κοινό. Ανάμεσα σε αυτές, το Surogat (The Substitute) που βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων το 1962, το υποψήφιο για Όσκαρ Tup Tup (1972) και το διαστημικό We used to call it: Moon (2011).

Great Greek Masters

Το ελληνικό ανιμέισον έχει κάθε χρόνο ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση. Έτσι και φέτος, με αφορμή τον εορτασμό για τα 80 χρόνια Ελληνικού Ανιμέισον, θα παρουσιαστούν αφιέρωμα και έκθεση με τίτλο Great Greek Masters ως ελάχιστος φόρος τιμής στους πρωτοπόρους των κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα, σε επιμέλεια της σκηνοθέτιδας και ανιμέιτορ Κλεοπάτρας Κοραή και του κινηματογραφιστή Δημήτρη Μπέλλου. Παρόντες στο Φεστιβάλ θα είναι οι θρυλικοί Έλληνες ανιμέιτορς Ιορδάνης Ανανιάδης, Γιάννης Κουτσούρης, Γιώργος Σηφιανός, Άντα Γανώση και Άγγελος Χατζηανδρέου, ενώ το αφιέρωμα περιλαμβάνει προβολές ιστορικών φιλμ από τις δεκαετίες του ‘40 έως του ‘80 και έκθεση στο Θέατρο Απόλλων με αυθεντικά σχέδια, ζελατίνες, storyboards και φωτογραφικό υλικό που θα προσφέρουν στο κοινό του ANIMASYROS μια μοναδική ματιά στα εργαστήρια των πρωτοπόρων αυτών δημιουργών.

Ταινίες & Διεθνές Πανόραμα

Το ANIMASYROS, και φέτος, παρουσιάζει μια επιλογή των καλύτερων ταινιών μεγάλου μήκους των τελευταίων ετών σε πανελλήνια πρεμιέρα σηκώνοντας αυλαία με το πολυβραβευμένο Olivia & The Clouds (Olivia & Las Nubes) του Tomás Pichardo Espaillat από την Δομινικανή Δημοκρατία, παρουσία του σκηνοθέτη. Η ταινία, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο, εξερευνά τις πολυπλοκότητες της αγάπης μέσα από το φαινόμενο Ρασομόν. Η Ολίβια, στοιχειωμένη από έναν έρωτα του παρελθόντος, τον κρύβει κάτω από το κρεβάτι της. Ανταλλάσσει λουλούδια με το φάντασμα, με αντάλλαγμα παρηγορητικά σύννεφα βροχής.

Με διαστημική ορμή και πρόσφατα βραβευμένο στο Annecy και τις Κάννες, προσγειώνεται στη Σύρο το Dandelion’s Odyssey, συμπαραγωγή Γαλλίας και Βελγίου, μαζί με την Ιαπωνικής καταγωγής δημιουργό του, Momoko Seto. Τέσσερις αλλόκοτοι φίλοι, τέσσερις σπόροι σώζονται από πυρηνική έκρηξη που κατέστρεψε τη γη και εκτοξεύονται στο σύμπαν, ταξιδεύοντας μέσα από πλανήτες και αστερισμούς. Όταν προσγειώνονται σε έναν άγνωστο τόπο, θα ζήσουν μια αξέχαστη περιπέτεια για να βρουν ένα νέο σπίτι και να ριζώσουν για πάντα.

Ακόμη, το Γεια σου, Φρίντα (Hola Frida) των André Kadi και Karine Vézina μας ταξιδεύει στην παιδική ηλικία της σπουδαίας Φρίντα Κάλο και μας τη συστήνει ως ένα ζωηρό και γεμάτο περιέργεια για τα πάντα γύρω του κοριτσάκι, με μια υπερδραστήρια φαντασία που το βοηθάει να αποδρά από την πεζή και επώδυνη πραγματικότητα. Μια πανέμορφη, συγκινητική και γεμάτη φως περιπέτεια ενός μικρού κοριτσιού που μεγάλωσε και άλλαξε τον κόσμο της – και τελικά και τον δικό μας. Η προβολή της ταινίας πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Rosebud.21, την εταιρεία διανομής που θα κυκλοφορήσει την ταινία μέσα στην χρονιά.

Στο Memory Hotel του Heinrich Sabl, συμπαραγωγής Γερμανίας και Γαλλίας, το 1945, όπου ο Κόκκινος Στρατός παρελαύνει στη Γερμανία, ένα παιδί, ένας Σοβιετικός στρατιώτης, ένας αξιωματικός των Ναζί και ένα μέλος της Χιτλερικής Νεολαίας παγιδεύονται σε ένα ξενοδοχείο, γεγονός που τους συνδέει για χρόνια με αλλόκοτους και απρόβλεπτους τρόπους.

Τέλος, στο ANIMASYROS 2025 θα προβληθούν ακόμη το Flow: Η γάτα που δεν φοβόταν το νερό, η ταινία του Λετονού Γκιντς Ζιμπαλόντις που κατέκτησε το Χόλιγουντ αποσπώντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων το 2024, όπως επίσης το Memoir of a Snail (2024) του επίσης βραβευμένου με Όσκαρ Adam Elliot.

Στα highlights των φετινών προβολών ταινιών μεγάλου μήκους εκτός διαγωνιστικού, δεν θα μπορούσαν να μην αναφερθούν το My Neighbor Totoro του θρυλικού Hayao Miyazaki, δύο από τις καλύτερες ταινίες του Bill Plympton, Cheatin’ και Slide, όπως επίσης τα αγαπημένα της Disney WALL-E και Lightyear, που εντάσσονται στο αφιέρωμα “Animated Cosmos”, και η science-fiction κωμική περιπέτεια Γνωρίστε τους Ρόμπινσονς. Οι τρεις τελευταίες ταινίες προβάλλονται με την υποστήριξη της Disney+, δημιουργικού συνεργάτη προβολών του Φεστιβάλ.

Το Διεθνές Πανόραμα παρουσιάζει και φέτος πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από σκηνοθετικής άποψης φιλμ από κάθε γωνιά του πλανήτη, που προβάλλουν κατά κύριο λόγο κοινωνικά θέματα, ενώ, για πρώτη φορά φέτος, στο πρόγραμμα του ANIMASYROS εντάσσεται και η κατηγορία New Greek Voices, με στόχο να αναδείξει τη φρέσκια ματιά νέων Ελλήνων δημιουργών.

Το ANIMASYROS 2025 παρουσιάζει ακόμη ένα πρόγραμμα με έργα φοιτητών του Τμήματος BA (Hons) Animation & Interactive Media του ΑΚΤΟ, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριετών σπουδών τους, σε επιμέλεια Αναστασίας Δημητρά. Η επιλογή βασίστηκε στην ποιότητα, την εκφραστικότητα και την ποικιλία τεχνικών, αναδεικνύοντας τη δυναμική της σύγχρονης οπτικοακουστικής αφήγησης και την εκπαιδευτική αξία της δημιουργικής διαδικασίας.

Διαγωνιστικά Τμήματα

113 ταινίες πλαισιώνουν φέτος τα 7 διαγωνιστικά τμήματα του ANIMASYROS 2025 (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους).

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει φέτος 28 ταινίες, ανάμεσα στις οποίες το The Night Boots του Γάλλου Pierre-Luc Granjon, που απέσπασε φέτος το Μεγάλο Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους στο Φεστιβάλ του Annecy και η νέα δημιουργία του διακεκριμένου ανιμέιτορ Theodore Ushev, La vie avec un idiot, ένα αιχμηρό σχόλιο για το παγκόσμιο κατεστημένο. Συμμετέχει επίσης το Brown Morning του Carlo Vogele – παλιού γνώριμου του Φεστιβάλ – που περιγράφει μια αυταρχική εξουσία με παράλογους νόμους αποκαλύπτοντας τη φρίκη του φασισμού. Από την Πορτογαλία έρχεται το Dog Alone της Marta Reis Andrade, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο τελευταίο Animafest Zagreb, και μιλά για τη μοναξιά, τις δυσκολίες του επαναπατρισμού, της επανασύνδεσης, των οικογενειακών σχέσεων. Θα προβληθούν ακόμη το Ovary-acting της Ida Melum από τη Μεγάλη Βρετανία, μια ταινία που με χιούμορ και ευαισθησία εξερευνά τη γυναικεία φύση και τις κοινωνικές πιέσεις που ασκούνται στη σύγχρονη γυναίκα γύρω από τη μητρότητα, το As I Was a Tree, μια σουρεαλιστική “οδύσσεια” από τον διακεκριμένο Σύριο ανιμέιτορ Jalal Maghout, και το The Refusers, ένα δυνατό περιβαλλοντικό σχόλιο από την Wiep Teeuwisse από την Ολλανδία.

Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από τις 17 καλύτερες ταινίες καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών που έχει να προσφέρει, αυτή τη στιγμή, η ελληνική σκηνή. Το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας αθλοθετείται, όπως κάθε χρόνο, από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και συνοδεύεται από έπαθλο 1.500 €.

H διαγωνιστική ενότητα AnimaPride, ένα από τα πιο αγαπημένα τμήματα του Φεστιβάλ, προωθεί την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και παρουσιάζει 11 ταινίες που αφηγούνται προσωπικές διαδρομές προς την αποδοχή και το δικαίωμα στην αγάπη για όλ@.

Το παιδικό πρόγραμμα K.ID.S αποτελείται από 20 ταινίες, οι οποίες μέσα από τη φαντασία, την τρυφερότητα, το χιούμορ και την ευρηματικότητα ανοίγουν τους ορίζοντες της σκέψης μικρών και μεγάλων και αναδεικνύουν μηνύματα που αφορούν στο περιβάλλον, τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση, τη φιλία, τις οικογενειακές σχέσεις και το ταξίδι προς την ενηλικίωση.

Η κατηγορία TV & Commissioned Films τιμά τους επαγγελματίες που δημιουργούν διαφημιστικά σποτ, τηλεοπτικά επεισόδια και μουσικά βίντεο. Φέτος, στη συγκεκριμένη κατηγορία παρελαύνουν μεγάλα ονόματα της διεθνούς αλλά και της εγχώριας σκηνής κινουμένων σχεδίων, ανάμεσα στα οποία o Raman Djafari – που φέτος σχεδίασε την επίσημη αφίσα του Φεστιβάλ του Annecy – με ένα μουσικό video για το τραγούδι feelslikeimfallinginlove των Coldplay, o πολυβραβευμένος Βρετανός Joseph Wallace με το διαφημιστικό σποτ Need a Good Sleep? για το BBC, ο Lei Lei με το σποτ του Ottawa International Animation Festival 2024, η Lucija Mrzljak από την Κροατία και ο περσινός νικητής του Ελληνικού Διαγωνιστικού του ANIMASYROS, Γιάννης Χριστοφόρου.

Δείτε όλες τις ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο των διαγωνιστικών και πληροφοριακών τμημάτων εδώ.

Για πρώτη φορά φέτος, εκτός από τα βραβεία των Διαγωνιστικών Τμημάτων, θα απονεμηθεί και Βραβείο Καλύτερου Εθελοντή, με έπαθλο από την Cepal Hellas – Power of Good.

Κριτικές Επιτροπές

Οι κριτικές επιτροπές του ANIMASYROS 2025 αποτελούνται από καταξιωμένους επαγγελματίες στο χώρο του κινηματογράφου και του ανιμέισον, ανιμέιτορς, σκηνοθέτες, παραγωγούς, διοργανωτές φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς διευθυντές απ’ όλο τον κόσμο.

Διεθνές & Ελληνικό Διαγωνιστικό Tμήμα

Bill Plympton (US) – σκηνοθέτης, ανιμέιτορ

Daniel Šuljić (HR) – σκηνοθέτης, ανιμέιτορ, μουσικός, καλλιτεχνικός διευθυντής του ANIMAFEST ZAGREB

Άρης Δημοκίδης (GR) – δημοσιογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, δημιουργός podcast

Φοιτητικό – Τηλεοπτικές & κατά Παραγγελία Ταινίες

Deanna Morse (US) – κινηματογραφίστρια, media artist, τέως πρόεδρος της ASIFA International

Andrea Bauer (DE) – διευθύντρια προγράμματος του Stuttgart International Festival of Animated Film

Γιώργος Σηφιανός (GR) – σκηνοθέτης, ανιμέιτορ, διδάκτωρ φιλοσοφίας

K.ID.S.

Cristina Lima (PT) – συντονίστρια προγράμματος του CINANIMA International Animation Film Festival

Beatrice Mazzone (IT) – σκηνοθέτις, ανιμέιτορ

Λένα Διβάνη (GR) – συγγραφέας, τέως καθηγήτρια ιστορίας στη Νομική Σχολή Αθηνών

AnimaPride

Gary Thomas (UK) – σκηνοθέτης, συνιδρυτής του Animate Projects

Kassandra El Najjar (SY) – ηθοποιός, ανεξάρτητη καλλιτέχνις, περφόρμερ

Άγγελος Φραντζής (GR) – σκηνοθέτης, σεναριογράφος

Νόρα Ράλλη (GR) – δημοσιογράφος

Αγορά

Στο πλαίσιο της Αγοράς, συνεχίζεται, για δεύτερη χρονιά, η στρατηγική συνεργασία του ANIMASYROS με το International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy, του μεγαλύτερου φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Παρισίων, του The Hive Studio Greece και της SKY express, επίσημου συνεργάτη και χορηγού αεροπορικών μεταφορών του Φεστιβάλ. Πιο αναλυτικά, το Agora Pitching Forum του ANIMASYROS εντάσσεται και φέτος στο International MIFA Campus, ένα διεθνές πρόγραμμα που στόχο έχει να υποστηρίξει νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες από χώρες της Μεσογείου, και, συγκεκριμένα για το 2025, την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κροατία, τον Λίβανο και την Τυνησία, παρέχοντάς τους δεξιότητες και εμπειρία. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά έξι (6) επαγγελματίες από τις παραπάνω χώρες.

Στο πλαίσιο του International MIFA Campus, από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, θα διοργανωθεί στη Σύρο το καθιερωμένο 4ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitching Coaching Workshop), με Pitching Workshop Tutors καταξιωμένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου που επιλέγονται από την ομάδα του International Animation Film Market (MIFA) του Φεστιβάλ του Annecy. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι έξι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τα projects τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς και θα προετοιμαστούν αποτελεσματικά ώστε να συμμετάσχουν στο Pitch Partenaire που θα πραγματοποιηθεί, τον Ιούνιο του 2026, στο Annecy και στο οποίο θα συμμετάσχουν αποκλειστικά οι έξι επιλεγέντες υποψήφιοι. Στα ελληνόφωνα έργα που επιλέγονται να συμμετάσχουν στο International MIFA Campus, θα απονεμηθεί από την ΕΡΤ βραβείο με χρηματικό έπαθλο αξίας €1500, ενώ η MUSOU Music Group θα απονείμει βραβείο με έπαθλο υπηρεσιών σύνθεσης πρωτότυπης μουσικής, μουσικής επίβλεψης και εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων και σχεδιασμού ήχου.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, τα masterclasses, οι συναντήσεις δικτύωσης που διοργανώνονται, στο πλαίσιο της Αγοράς του ANIMASYROS, προσφέρουν τη δυνατότητα στο διεθνές κοινό που ασχολείται επαγγελματικά με την τέχνη της εμψύχωσης, ή, απλώς, την αγαπά, να διευρύνει το δίκτυο του, να προωθήσει το έργο του, να συναντηθεί με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, να ανακαλύψει τη διεθνή κοινότητα και να έρθει σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.

Μερικές από τις προσωπικότητες του διεθνούς ανιμέισον που θα βρεθούν στην Αγορά του ANIMASYROS 2025 είναι:

O θρυλικός σκηνοθέτης Bill Plympton , κορυφαία μορφή του ανεξάρτητου αμερικανικού ανιμέισον , πολυβραβευμένος και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον creative masterclass. Extra bonus: οι συμμετέχοντες του masterclass, θα πάρουν κι ένα πρωτότυπο σχέδιο του Plympton φτιαγμένο στο χέρι!



Ο Bill Kinder , διευθυντής μοντάζ και post production στην Pixar Animation Studios , που για περισσότερα από 18 χρόνια συμβάλλει στην επιτυχία της εταιρείας και έχει υπογράψει το μοντάζ στις ταινίες Finding Nemo (2003), Monsters Inc. (2001) και Brave (2012). Νωρίτερα στην καριέρα του, έχει εργαστεί ως παραγωγός σε ντοκιμαντέρ με υποψηφιότητες για Emmy, όπως επίσης διηύθυνε το τμήμα post production της American Zoetrope .



Ο ανερχόμενος Αρμένιος σκηνοθέτης κινουμένων σχεδίων Tigran Arakelyan , γνωστός για τη δουλειά του σε ταινίες όπως το Aurora’s Sunrise (2022), παρουσιάζει τη work in progress ταινία μεγάλου μήκους του ZAKO , μια συμπαραγωγή με τη γαλλική Sacre Bleu του οσκαρικού Flow , που αφηγείται την αληθινή ιστορία του Αρμένιου ζωγράφου Sargis Mangasaryan, ο οποίος επέζησε από ναζιστικό στρατόπεδο εργασίας σχεδιάζοντας τα πορτρέτα των βασανιστών του.

Aπό την Αγορά του ANIMASYROS 2025 δεν θα μπορούσε να λείπει και η κεντρική θεματική του Φεστιβάλ “Animated Cosmos” αφιερωμένη στο διάστημα. Η Ελένη – Νικόλ Κωστή, υπεύθυνη οπτικοποίησης δεδομένων στο Scientific Visualization Studio της NASA, με εξειδίκευση στη μετατροπή σύνθετων δεδομένων σε συναρπαστικές οπτικές αφηγήσεις, θα μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα της NASA επικοινωνείται τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό. Ακόμη, η Momoko Seto θα δώσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον masterclass για τη νέα της βραβευμένη ταινία Dandelion’s Odyssey.

Μερικές ακόμη θεματικές που θα παρουσιαστούν αφορούν στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση εικονικής πραγματικότητας στην παραγωγή κινουμένων σχεδίων. Το roundtable “Shaping European Animation: Film Institutions, Promotion & Production in Europe” θα αναδείξει τον ρόλο των εθνικών κινηματογραφικών φορέων στη διαμόρφωση στρατηγικών για την ανάπτυξη του ανιμέισον στην Ευρώπη. Κεντρική θέση στη συζήτηση θα έχει – φυσικά – το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΚΟΜΕΔ), με εκπρόσωπο τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, ενώ τη συζήτηση πλαισιώνουν κορυφαίοι θεσμικοί και επαγγελματίες του χώρου από την Ιρλανδία, την Κροατία και τη Λιθουανία. Η συνάντηση επικεντρώνεται στη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσα από δίκτυα, συμπαραγωγές και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις που ενισχύουν τη διεθνή δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, στο πλαίσιο των Creative Europe MEDIA Talks, η Άννα Κασιμάτη και η Susana Costa Pereira, από το Creative Europe Desk της Ελλάδας και της Πορτογαλίας αντίστοιχα, θα μιλήσουν για τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης – συμπεριλαμβανομένου και του Creative Europe MEDIA, τις εθνικές επιχορηγήσεις, τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο πολύπλοκο σύστημα χρηματοδότησης του ανιμέισον στην Ευρώπη. Ακόμη, στο πλαίσιο του αφιερώματος στη συνεχώς εξελισσόμενη και ιδιαίτερα δραστήρια σκηνή ανιμέισον της Κροατίας, στη Σύρο θα βρεθούν δημιουργοί και παραγωγοί της περιοχής (Sunčana Brkulj, Veljko Popović και Jure Bušić).

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του ANIMASYROS, η δημοσιογράφος και ιστορικός ανιμέισον Nancy Denney-Phelps και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσιάζουν η μία το βιβλίο της άλλης. Η Denney-Phelps στο βιβλίο της “On the Animation Trail: 20 Years of Animation Festival History” περιγράφει με προσωπικό ύφος τις εμπειρίες της από ταξίδια σε σημαντικά φεστιβάλ ανιμέισον – ανάμεσα σε αυτά και το ANIMASYROS. Από την άλλη, η Quinn, μέσα από το “Beryl” που γράφτηκε με τη συνεργασία του μόνιμου συνοδοιπόρου της και σεναριογράφου Les Mills, αποκαλύπτει το παρασκήνιο δημιουργίας του ομώνυμου animation short μέσα από αρχικά σκίτσα, storyboards και τα τελικά artworks, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ματιά στη διαδικασία παραγωγής.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό συνεργάτη του Φεστιβάλ Deree – The American College of Greece, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Δρ. Γεωργία – Ζωζέττα Μηλιοπούλου παρουσιάζει το masterclass Creativity and art: teaching or learning? 10 principles that keep us going. Έχοντας ως βάση ότι κάποια πράγματα δεν διδάσκονται αλλά εντέλει όλα μαθαίνονται, η εισήγηση θα αναδείξει τη σημασία της προσαρμοστικότητας, της ισορροπίας ανάμεσα στην ελευθερία της δημιουργικότητας και της πειθαρχίας, της δια βίου μάθησης και της διαρκούς εξέλιξης στα πεδία της τέχνης και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Ένα ακόμη highlight της φετινής Αγοράς είναι το Artist’s Corner με τον Gary Thomas, συνιδρυτή και διευθυντή του Animate Projects, του agency που ηγείται στο χώρο του πειραματικού ανιμέισον στο Ηνωμένο Βασίλειο, που πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του British Council. O Thomas θα μιλήσει για τη φιλοσοφία “residency-commission” του Animate Projects και θα παρουσιάσει το Planting, ένα πρόγραμμα υποστήριξης νέων δημιουργών που εδρεύει στην πόλη Derby.

Τέλος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του ANIMASYROS για την ενδυνάμωση του ελληνικού ανιμέισον, θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά φέτος, ένα εντατικό τριήμερο εργαστήριο με εισηγητή τον Ivan Zuber, παραγωγό και συνιδρυτή της Laïdak Films. Το εργαστήριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες παραγωγούς ανιμέισον, με κεντρικές θεματικές την ανάπτυξη πρότζεκτ και τις δυνατότητες διεθνών συμπαραγωγών. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Τη σκηνή της Αγοράς του ANIMASYROS καταλαμβάνουν και φέτος τα ιδιαίτερα επιτυχημένα Greek Animation Talks, όπου Έλληνες δημιουργοί μιλούν για το έργο τους, τις προκλήσεις της δημιουργικής διαδικασίας και μοιράζονται καλές πρακτικές. Φέτος, τα Greek Animation Talks παρουσιάζει η πολυβραβευμένη κινηματογραφίστρια και καθηγήτρια Εύα Στεφανή.

Συνεχίζονται ακόμη, για τρίτη χρονιά, και τα speed dating sessions, με την υποστήριξη του Enterprise Greece. Έλληνες δημιουργοί επιλέγονται από το ANIMASYROS για να συμμετάσχουν σε σύντομες συναντήσεις 20’ με διεθνούς φήμης παραγωγούς και καλλιτέχνες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, να κάνουν pitch την ιδέα τους ή/και να μοιραστούν μαζί τους τις καλλιτεχνικές και επαγγελματικές τους αναζητήσεις, με σκοπό την εξεύρεση συμπαραγωγών ή και επαγγελματικών ευκαιριών στη διεθνή σκηνή ανιμέισον.

VR Lounge

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του ANIMASYROS, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου στήνεται ένα εντυπωσιακό VR lounge, με διαδραστικά εργαστήρια κι ένα πρόγραμμα βραβευμένων εμπειριών εικονικής πραγματικότητας. Στόχος του είναι να αναδείξει το εύρος των τεχνολογιών της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (XR) και να δείξει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η τέχνη του ανιμέισον στην ανάπτυξη διαδραστικών εμπειριών και immersive ταινιών. Εστιάζοντας φέτος στην κεντρική θεματική του φετινού Φεστιβάλ, Animated Cosmos, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους σύμπαν χρησιμοποιώντας εργαλεία VR ζωγραφικής και ανιμέισον και να παρακολουθήσουν μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες που έχουν δημιουργηθεί με αντίστοιχα μέσα, όπως τα βραβευμένα immersive XR projects Oto’s Planet και ASTRA. Στο Cinematic VR Corner, θα προβάλλεται το Το Ταξίδι του Πειραιά του Φίλιππου Τσίτου σε ανιμέισον του Παναγιώτη Ράππα, αφιερωμένο στην ιστορία του αθηναϊκού λιμανιού, ενώ οι επισκέπτες θα ζήσουν μια διαδραστική εμπειρία με ένα ιστορικό καράβι που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το VR lounge επιμελείται ο κινηματογραφιστής, ανιμέιτορ και ερευνητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Δημήτρης Δεληνικόλας, σε συνεργασία με τον Γιώργο Ζεστανάκη, ανιμέιτορ, παραγωγό και game designer.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ANIMASYROS, φέτος αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ “Animated Cosmos”. Μαζί με αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες από το εξωτερικό, όπως o Renen Adar, ο Coke Riobóo Cortes, η Antonija Veljačić, αλλά και τους αγαπημένους εκπαιδευτές του ANIMASYROS, την Μαργαρίτα Σιμοπούλου, την Έλενα Παυλάκη, τον Αγησίλαο Ρόμπολα και την Άννα Οικονόμου, τον Thomas Künstler και τον Μάνο Μαστοράκη, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ΑμεΑ αλλά και οι αγαπημένοι μας “βετεράνοι” (άτομα τρίτης ηλικίας) θα πειραματιστούν με διαφορετικές τεχνικές ανιμέισον, θα δώσουν ζωή στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, θα μαγειρέψουν διαστημικές… σούπες με αστέρια, φεγγάρια και κομήτες, θα φτιάξουν τα δικά τους εξωπραγματικά εξωγήινα πλάνα και θα ζήσουν ανεπανάληπτες διαγαλαξιακές περιπέτειες.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα εργαστήρια εδώ.

Cinematherapy

Για 3η συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα Cinematherapy του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) που δημιούργησε η ειδικός ψυχικής υγείας Ντενίζ Νικολάκου, έρχεται στη Σύρο. Μέσα από προβολές επιλεγμένων ταινιών και καθοδηγούμενες συζητήσεις, ομάδες μαθητών έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να επεξεργαστούν συναισθήματα και εμπειρίες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης, της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνοχής, εντάσσοντας την τέχνη του κινηματογράφου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δημιουργικής θεραπείας και κοινοτικής ενδυνάμωσης.

Είμαστε όλοι μαζί

Για πρώτη φορά φέτος, στο πλαίσιο της δράσης Είμαστε όλοι μαζί που υλοποιείται με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, το ANIMASYROS 2025 παρουσιάζει μια προβολή προσβάσιμη για άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία, σε συνεργασία με τη Liminal. Η ταινία που θα προβληθεί είναι το Salty του Ανδρέα Ράπτη, που τολμά να μιλήσει με ευαισθησία για τη διαφορετικότητα, την αυτοδιάθεση και την αξία της συμπερίληψης σε όλες τις ηλικίες. Με τη δύναμη της εικαστικής αφήγησης και τον οικείο ανθρωπομορφισμό των χαρακτήρων, προσφέρει σε κάθε θεατή, ανεξάρτητα από τις ανάγκες του, την εμπειρία ενός παραμυθιού που δίνει φωνή στη μοναδικότητα και στην αποδοχή. Την ταινία θα παρουσιάσει η Άρια Παπανικολάου, voice actress και ανερχόμενη ανιμέιτορ.

Η δράση Είμαστε όλοι μαζί περιλαμβάνει ακόμη ειδικές προβολές ταινιών ανιμέισον για όλες τις σχολικές μονάδες (γενικής και ειδικής αγωγής) επιλεγμένες από ακαδημαϊκούς και ειδικούς του ανιμέισον, όπως επίσης εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Παράλληλες εκδηλώσεις – Τα highlights

Το πλούσιο πρόγραμμα του ANIMASYROS 2025 περιλαμβάνει και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, συζητήσεις, networking events και πάρτι:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 18:30 | Θέατρο Απόλλων

Εκδήλωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα | Προϋπολογισμός και Πολιτισμός: Φτάνει η Ευρώπη στη Σύρο;

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της, το ερώτημα γίνεται επιτακτικό: Πώς μεταφράζεται η οικονομική πρόθεση σε πολιτισμική πρόοδο; Στο πλαίσιο του ANIMASYROS 2025, η καθιερωμένη συζήτηση που φιλοξενεί το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα επικεντρώνεται στα βραβεία Lux – έναν θεσμό που ενώνει τους πολίτες της Ευρώπης μέσα από τον κινηματογράφο, προωθώντας την πολυφωνία, τη δημοκρατία και την καλλιτεχνική τόλμη. Συμμετέχουν ο Matīss Kaža, σεναριογράφος του βραβευμένου με Όσκαρ ανιμέισον Flow και η Μαρία Κοντογιάννη, παραγωγός του Animal της Σοφίας Εξάρχου. Τη συζήτηση συντονίζει ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει δεξίωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στην Αυλή του Θεάτρου Απόλλων.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 11.00 | Θέατρο Απόλλων

Memoir of a Snail: Διαδικτυακή Συζήτηση με τον Adam Elliot

Artist Corner

Μπορεί τα σαλιγκάρια να κινούνται αργά, όμως οι ιστορίες του Adam Elliot σίγουρα μαγνητίζουν. Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός του Harvie Krumpet και του αξέχαστου Mary & Max συζητά διαδικτυακά για την τελευταία του ταινία Memoir of a Snail. Μαζί του, η δημοσιογράφος και ιστορικός ανιμέισον Nancy Denney-Phelps – η οποία υπήρξε πηγή έμπνευσης για έναν από τους χαρακτήρες της ταινίας.

Social events

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 22.30 | Pavone Syros – Ερμούπολη

Το πάρτι του ANIMASYROS 2025

Κάθε χρόνο, το μεγάλο πάρτι του ANIMASYROS αποτελεί talk of the town. Έτσι και φέτος, το Pavone Syros θα μετατραπεί στο απόλυτο hot spot. Τις μουσικές επιλέγει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, διευθυντής του Kosmos 93.6, αντλώντας έμπνευση από την κεντρική θεματική του φετινού ANIMASYROS.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 19.00 | Καθολικός Ναός Αγ. Γεωργίου – Άνω Σύρος

Συναυλία Εκκλησιαστικού Οργάνου

Μουσικό ταξίδι στο Σύμπαν με την οργανίστα και πιανίστα Ουρανία Γκάσιου

Χρήσιμες Πληροφορίες

*Η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και στο Επιμελητήριο Κυκλάδων (Αίθουσα Βαλμά). Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

*Η είσοδος είναι δωρεάν στη δράση Greek Animation Talks powered by EKKOMEΔ στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

*Η είσοδος στις δράσεις της Αγοράς στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης γίνεται με ειδική διαπίστευση.

*Η επίσημη έναρξη και η τελετή απονομής βραβείων ANIMASYROS 2025 αναμεταδίδονται στο διαδίκτυο. O σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.animasyros.gr.

*Δωρεάν κρατήσεις θέσεων για την επίσημη έναρξη και την τελετή απονομής βραβείων ANIMASYROS 2025 πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Ticketservices. O σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.animasyros.gr. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

*Tο πωλητήριο του Φεστιβάλ βρίσκεται στο Θέατρο Απόλλων.

*To Café Hermoupolitan (χώρος συνάντησης) λειτουργεί στην Αυλή του Θεάτρου Απόλλων καθημερινά 16:00-23:00.

*Εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε ΑμεΑ στο Θέατρο Απόλλων και στη Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Αίθουσα Βαλμά).

*Οι προβολές του Φεστιβάλ, εκτός εάν υπάρχει ειδική σήμανση (Κατάλληλο για όλους), προτείνονται για άτομα ηλικίας 15+.

*Όλες οι προβολές συνοδεύονται από υπότιτλους στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική σήμανση.

*Οι εργασίες και οι παρουσιάσεις της Αγοράς πραγματοποιούνται στα Αγγλικά.

*Οι εργασίες και οι παρουσιάσεις του FAN Network Animation Trainers Meeting 2025 πραγματοποιούνται στα Αγγλικά.

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για εφήβους και ενήλικες πραγματοποιούνται στα Aγγλικά.

Δείτε εδώ το επίσημο trailer του ANIMASYROS 2025 εδώ.

Την οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης έχει σχεδιάσει η Αλεξάνδρα Μανουσάκη, ενώ το επίσημο trailer υπογράφει το βραβευμένο design studio Synthesee.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος “Animated Cosmos”, η εικαστικός Κατερίνα Κότσαλα φιλοτέχνησε εντυπωσιακό Αστερισμό του Αστροβάτη, μία περιβαλλοντική νυχτερινή εγκατάσταση land art στη νησίδα Δίδυμη, απέναντι από την Ερμούπολη.

Περισσότερες πληροφορίες: www.animasyros.gr

Social Media: ANIMASYROS @ facebook, twitter, instagram, vimeo, youtube , tiktok

ANIMASYROS 2024 after movie: https://www.youtube.com/watch?v=0j7zeDSQiFw