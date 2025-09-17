Άννα Βίσση: Το after party για τις 2 μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

«Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά», ανέφερε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια σε δηλώσεις της

Η Άννα Βίσση βρέθηκε με συνεργάτες και φίλους σε ένα ξεχωριστό after party μετά τις δύο μεγαλειώδεις συναυλίες powered by ΔΕΗ στο Καλλιμάρμαρο που έγραψαν ιστορία στα ελληνικά συναυλιακά χρονικά.

«Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά», ανέφερε μεταξύ άλλων η Άννα Βίσση σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές εκπομπές, όπου μίλησε για τα συναισθήματά της μετά τις συναυλίες, την αγάπη του κόσμου την οποία χαρακτήρισε «ευλογία και δικαίωση» και τον Νίκο Καρβέλα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μεγάλα και σπουδαία projects με την εταιρεία παραγωγής D&A Productions μετά και το διεθνών προδιαγραφών music video της πρόσφατης επιτυχίας της «Sandre», καθώς και ότι το νέο τραγούδι της θα κυκλοφορήσει σύντομα και θα τιτλοφορείται «Εξαίρεση».

Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο party, το βράδυ της Δευτέρας στην Αίγλη Ζαππείου, ήταν η εταιρεία παραγωγής των συναυλιών Galaxias Live Productions, που υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία τη διοργάνωση στο Καλλιμάρμαρο.

Η managing director της Galaxias Live Productions, Άντρη Ορφανίδου και η εξαιρετική ομάδα της ανέλαβαν και υλοποίησαν μια παραγωγή εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η εμπιστοσύνη της Άννας Βίσση προς αυτούς είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και δημιουργική προσέγγιση, φρόντισαν ώστε κάθε πτυχή της διοργάνωσης να λειτουργήσει στην εντέλεια.

Το παρών έδωσαν και στελέχη της ΔΕΗ, μεγάλου χορηγού των δύο συναυλιών. Με την παρουσία της η ΔΕΗ επιβεβαίωσε έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται κοντά σε σημαντικές μουσικές στιγμές που ενώνουν και συγκινούν το κοινό. Σταθερά δίπλα στις κορυφαίες μουσικές διοργανώσεις, η ΔΕΗ δημιουργεί «Energy Out Loud» στιγμές, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες ψυχαγωγίας.

Στο party παραβρέθηκε και το Δ.Σ. του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», καθώς η συναυλία του Σαββάτου (13/9) είχε και φιλανθρωπικό αποτύπωμα, αφού μέρος των εσόδων δόθηκε στο Σωματείο. Το Δ.Σ. εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στην Άννα Βίσση, η οποία προ μηνών ανακηρύχθηκε «Καλλιτέχνης για την ΕΛΠΙΔΑ».

Παρόντες ήταν επίσης ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, μαζί με το team της δισκογραφικής εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη στενή και αγαστή συνεργασία τους με την κορυφαία καλλιτέχνιδα, που ήδη μετρά 12 χρόνια κοινής επιτυχημένης πορείας.

Την ξεχωριστή βραδιά «έντυσαν» με ιδιαίτερο στιλ τα μέλη της DIAGEO, που έκανε τη διοργάνωση του party και επιμελήθηκε τα signature drinks, προσφέροντας μία ακόμα νότα λάμψης και γεύσης στην ήδη «μαγική» ατμόσφαιρα.

Στο party παραβρέθηκαν και 20 τυχεροί θαυμαστές της Άννας Βίσση που κέρδισαν πρόσκληση μέσα από ένα ευφάνταστο challenge που «έτρεξε» στα social media, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, πριν τις δύο ιστορικές συναυλίες.

