Από μούσα του Φελίνι σε θρύλο της Βενετίας – Ο αποχαιρετισμός στην Κλαούντια Καρντινάλε που έφυγε στα 87 της

Στα 87 της χρόνια η εμβληματική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε αφήνει πίσω της μια κληρονομιά γεμάτη αριστουργήματα, σπάνιο στυλ και συνεργασίες με τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες

Έπεσαν οι τίτλοι τέλους για την Κλαούντια Καρντινάλε! Σαν μια τελευταία σκηνή που σβήνει αργά στο σκοτάδι, η αιώνια ντίβα του ιταλικού σινεμά έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας πίσω της έναν κόσμο πλημμυρισμένο από εικόνες, βλέμματα και ρόλους που σφράγισαν γενιές. Ήταν το πρόσωπο που έκανε την κάμερα να την ερωτεύεται κάθε φορά, η γυναίκα που μπόρεσε να συνδέσει την αλήθεια της τέχνης με τη μαγεία της οθόνης.

Και τώρα, καθώς το φως χαμηλώνει, εσύ δεν μπορείς παρά να θυμηθείς τις σκηνές όπου η Καρντινάλε έλαμπε σαν άστρο – από τη «Λεοπάρδαλη» και τα «8 ½» μέχρι τον «Ροζ Πάνθηρα». Ένα ταξίδι που ξεκίνησε τυχαία, αλλά κατέληξε να γράψει ιστορία.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Τυνησία, σε οικογένεια σικελικής καταγωγής, η Καρντινάλε δεν είχε αρχικά καμία πρόθεση να μπει στον κόσμο του σινεμά. Όμως ένα απρόσμενο περιστατικό σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς άλλαξε τη μοίρα της: ενώ καθόταν στο κοινό με τους γονείς της, βρέθηκε ξαφνικά στη σκηνή να στεφανώνεται με τον τίτλο της «Πιο όμορφης Ιταλίδας στην Τύνιδα». Λίγο αργότερα, οι προτάσεις για ταινίες άρχισαν να πέφτουν βροχή. Η ίδια αντιστεκόταν, αλλά ο πατέρας της τής είπε το αποφασιστικό «Τώρα πήγαινε» – και κάπως έτσι άρχισε μια καριέρα που θα άλλαζε την Ιστορία του κινηματογράφου.

Το 1963 ήταν η χρονιά που την εκτόξευσε. Μέσα σε λίγους μήνες συνεργάστηκε με 3 κορυφαίους δημιουργούς σε 3 ταινίες που θα μείνουν για πάντα: «Η Λεοπάρδαλη» του Λουκίνο Βισκόντι, τα «8 ½» του Φεντερίκο Φελίνι και ο «Ροζ Πάνθηρας» του Μπλέικ Έντουαρντς.

Στις ταινίες αυτές όχι μόνο έλαμψε υποκριτικά, αλλά έγινε και σύμβολο στυλ. Στη «Λεοπάρδαλη» εμφανίστηκε με το εμβληματικό λευκό φόρεμα του Πιέρο Τόσι, στα «8 ½» μετατράπηκε σε κομψό είδωλο χάρη στον Πιέρο Γκεράρντι, ενώ στον «Ροζ Πάνθηρα» ντύθηκε από τον νεαρό τότε Υβ Σεν Λοράν, ο οποίος χάρισε στην Καρντινάλε τη λάμψη της απόλυτης ντίβας.

Δεν είναι τυχαίο ότι αργότερα ο Giorgio Armani την έκανε μούσα του, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια γυναίκα που συνέδεσε το σινεμά με τη μόδα.

Κι όμως, δεν ήταν μόνο η κομψότητα που την ξεχώριζε. Η ίδια είχε τη σπάνια ικανότητα να ισορροπεί ανάμεσα στην εικόνα της μοιραίας γυναίκας και στο πηγαίο χιούμορ της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η σχέση της με την Μπριζίτ Μπαρντό. Όλοι τις ονομάζαν ως «Η BB εναντίον της CC» – η ξανθιά εναντίον της μελαχρινής. Όμως η ίδια αργότερα αποκάλυψε ότι στην πραγματικότητα ήταν στενές φίλες, με την Μπαρντό να της γράφει μέχρι και γράμματα γεμάτα τρυφερότητα.

Η Καρντινάλε δεν έκρυβε και τις προσωπικές της αδυναμίες. «Η μεγάλη μου αγάπη ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο Πασκουάλε», είχε πει αστειευόμενη στα 80ά της γενέθλια, προσθέτοντας ότι «ποτέ δεν ερωτεύτηκα τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι». Κι αν για τον Αλέν Ντελόν υπήρχε, όπως παραδεχόταν, «μεγάλη ουρά», εκείνη κρατούσε το βλέμμα της αλλού.

Στο πέρασμα του χρόνου, η εικόνα της παρέμεινε ζωντανή και ακέραιη. Από τα φορέματα-πουκάμισα και τα καρό παντελόνια μέχρι τα ολόσωμα μαγιό που τόνιζαν τη μέση-σφήκα της, το στυλ της Καρντινάλε έγινε σημείο αναφοράς για γενιές. Δεν ήταν τυχαίο ότι η Vogue την παρουσίασε ως πηγή έμπνευσης ακόμα και δεκαετίες αργότερα, επιμένοντας ότι στη ντουλάπα της βρίσκονται τα διαχρονικά must-have κάθε γυναίκας.

Ακόμα και στο τέλος, η Καρντινάλε δεν έπαψε να είναι παρούσα στον κινηματογράφο.

Στο τελευταίο Φεστιβάλ Βενετίας, το 2025, ανέβηκε ξανά στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ταινία «Ο Μεγαλοπρεπής Κερατάς», σαν να μας θύμιζε ότι η τέχνη της είναι αθάνατη.

Σήμερα, το σινεμά θρηνεί, αλλά και ταυτόχρονα γιορτάζει μια γυναίκα που δεν περιορίστηκε ποτέ σε ρόλους. Γιατί η Κλαούντια Καρντινάλε δεν ήταν απλώς ηθοποιός, ήταν μύθος, ήταν εικόνα, ήταν φως. Και αυτό το φως θα συνεχίσει να λάμπει για πάντα.

