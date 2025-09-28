Από τις πασαρέλες του Λονδίνου στο street style σου – Τα 5 trends του 2026 που αλλάζουν το καλοκαίρι

Μετά την Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, η σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 έφτασε στο μέσο της διαδρομής της. Αν και το Λονδίνο έχει το πιο σύντομο πρόγραμμα σε σχέση με τις υπόλοιπες πρωτεύουσες της μόδας, κάθε φορά καταφέρνει να αποδεικνύει πως δεν του λείπουν η τόλμη, η φαντασία και η καινοτομία. Οι σχεδιαστές του Λονδίνου ξέρουν να παίρνουν ρίσκα, και αυτή η σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Εντυπωσιακές δημιουργίες, θεατρικές σιλουέτες και εναλλακτικές αισθητικές έδειξαν γιατί η πόλη παραμένει πηγή έμπνευσης για τον παγκόσμιο χώρο της μόδας.

Πριν στραφούν τα βλέμματα στο Μιλάνο και το Παρίσι, αξίζει να γίνει μια στάση στα bold trends που παρουσίασε το Λονδίνο. Από τις ονειρικές, βικτωριανές δημιουργίες της Simone Rocha και των Yuhan Wang και Erdem, μέχρι τη σκοτεινή «alt-girl» αισθητική που θυμίζει τις αρχές των ’00s, οι πασαρέλες του Λονδίνου ανέδειξαν μια πληθώρα κατευθύνσεων. Κάθε συλλογή αφηγήθηκε τη δική της ιστορία, άλλοτε μέσα από νοσταλγικές αναφορές στον 19ο αιώνα κι άλλοτε μέσα από τολμηρές επανεφευρέσεις της εναλλακτικής κουλτούρας.

Διάβασε επίσης: Η Prada φέρνει το puzzle tailoring στην πασαρέλα: Φούστες-patchwork, jumpsuits εργασίας και inside-out φορέματα

Ζώνες παντού

Οι ζώνες επιστρέφουν δυναμικά. Φαρδιές, statement και ασύμμετρες εκδοχές εμφανίστηκαν σε συλλογές όπως της Tove, ενώ οι Talia Byre και Dilara Findikoglu παρουσίασαν πιο σκληροπυρηνικά σχέδια, διακοσμημένα στιλ.

Κρόσσια

Τα κρόσσια είχαν την τιμητική τους, με σύγχρονες ερμηνείες σε see-through φορέματα των Ahluwalia και Di Petsa, ενώ η Burberry εμπνεύστηκε από τη μουσική σκηνή και τα φεστιβάλ της Βρετανίας.

Victorian Theory

Ογκώδεις, γλυπτικές φούστες εμπνευσμένες από το βικτωριανό crinoline και τα bustle επανήλθαν. Η Simone Rocha παρουσίασε αέρινα φορέματα με εσωτερικές δομές, ενώ οι Yuhan Wang και Erdem έδωσαν τη δική τους δραματική ερμηνεία με δαντέλα και κορσέδες.

Alt Girl

Η εναλλακτική κουλτούρα των ’00s αναβιώνει. Η Chopova Lowena πρότεινε goth cheerleader αισθητική με πολυεπίπεδες μίνι φούστες, ενώ η Ashley Williams επανέφερε το χαρακτηριστικό skull print. Ο Charlie Constantinou, από την άλλη, πειραματίστηκε με σκούρα jersey φορέματα και μεταλλικά αξεσουάρ.

Μητέρα Γη

Η φύση και τα στοιχεία της αποτέλεσαν έμπνευση. Η Marques Almeida παρουσίασε αιθέρια φορέματα με φυτικά μοτίβα, η Susan Fang εντυπωσίασε με τρισδιάστατα άνθη, ενώ ο Rory William Docherty έφερε τη θάλασσα και τα μυστικά της στο προσκήνιο.

Διάβασε επίσης: Underwear as Outerwear: Η πιο τολμηρή τάση από τις πασαρέλες SS2026

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.