Αποκαλύφθηκε η αγαπημένη φωτογραφία του πρίγκιπα William με τα παιδιά του

Μια σπάνια φωτογραφία του πρίγκιπα William με τα παιδιά του, αποκαλύπτει μια χαρούμενη και αυθόρμητη στιγμή

Το βασιλικό πρωτόκολλο είναι πάντα δομημένο με αρκετά αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά και τη στάση των μελών της βασιλικής οικογένειας. Οι κινήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές και να αποπνέουν σοβαρότητα και αυστηρότητα. Οι στιγμές που δείχνουν την πιο αληθινή και ανθρώπινη πλευρά είναι ελάχιστες ή σχεδόν ανύπαρκτες. Έτσι, κάθε φορά που το καλούπι σπάει, δημιουργούνται οι πιο αυθεντικές στιγμές που αγαπάμε να βλέπουμε.

Μια τέτοια στιγμή αποτυπώθηκε από τον φακό του Josh Shinner, επαγγελματία φωτογράφου που αιχμαλωτίζει κάθε σημαντική στιγμή της βασιλικής οικογένειας τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί μια άγνωστη στο ευρύ κοινό σκηνή ανάμεσα στον πρίγκιπα William και τα τρία του παιδιά, αναφέροντας πως πρόκειται για μια από τις αγαπημένες του φωτογραφίες που έχει απαθανατίσει.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια αδημοσίευτη ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία ο πρίγκιπας William βρίσκεται ξαπλωμένος στο γρασίδι, περιτριγυρισμένος από τα παιδιά του, Charlotte, George και Louis, τα οποία τον αγκαλιάζουν γελώντας.

Στην περιγραφή έγραψε: «Ήταν πραγματική τιμή να φωτογραφίζω τον πρίγκιπα William τα τελευταία χρόνια, και αυτή ίσως είναι η αγαπημένη μου λήψη μέχρι σήμερα. Μια πραγματικά χαρούμενη και αυθόρμητη στιγμή, για την οποία είμαι τόσο χαρούμενος που ήμουν εκεί».

Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο που αυτή η φωτογραφία ξεχώρισε. Όλοι τους δείχνουν την πιο αληθινή πλευρά τους, όπου η αγάπη υπερτερεί κάθε αξιώματος και τίτλου.