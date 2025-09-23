Αργυρός – Νίκα: Δες το minimal aesthetic μπάνιο τους βγαλμένο από περιοδικό

Λιτές γραμμές, φυσικά υλικά και απόλυτη ηρεμία - εκεί που η πολυτέλεια συναντά την απλότητα

Το σπίτι του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα χαρακτήριζεται για την κομψή του αισθητική και τις διακριτικές πολυτέλειες, όμως, ένα από τα πιο ιδιαίτερα δωμάτια του σπιτιού τους είναι αναπάντεχα το μπάνιο.

Με minimal αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στη γαλήνη των ιαπωνικών σπα και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του βόρειου design, ο προσωπικός τους χώρος υγιεινής αποπνέει μια αίσθηση απόλυτης ηρεμίας.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Πλάνα από τη βάφτιση του γιου τους στη Μύκονο

Το concept «Less, but better» στο μπάνιο Αργυρού – Νίκα

Ο σχεδιασμός φαίνεται πως έχει βασιστεί στη φιλοσοφία «less is more», όμως όχι εις βάρος της άνεσης ή της πολυτέλειας. Το χρώμα που κυριαρχεί είναι το απαλό off-white, ενώ το πάτωμα και οι τοίχοι έχουν επενδυθεί με πεζογκρι μικροτσιμέντο, δημιουργώντας μια αίσθηση συνέχειας και καθαρότητας στον χώρο.

Οι ματ μαύρες λεπτομέρειες δίνουν αυτό το διακριτικό στοιχείο «statement» ενώ η ντουζιέρα walk-in με διάφανες γυάλινες επιφάνειες δημιουργεί μια αίσθηση ανοιχτότητας, χωρίς να «κόβει» τον χώρο.

Ο φωτισμός είναι εξίσου σημαντικός καθώς κυριαρχούν ήπια dimmable φώτα οροφής που δημιουργούν ατμόσφαιρα χαλάρωσης – ιδανική για detox στιγμές μετά από μια γεμάτη ημέρα.

Το μπάνιο δεν είναι απλώς λειτουργικός χώρος, είναι χώρος απόδρασης. Και αυτό ακριβώς έχουν πετύχει ο Κωνσταντίνος και η Αλεξάνδρα.

Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάγκα, το ζευγάρι εδώ και κάποιες εβδομάδες έχει μετακομίσει στα νότια προάστια, που αγαπούν πολύ και οι δύο. Το σπίτι τους είναι σε απόσταση αναπνοής από τη παραλία και βλέπει θάλασσα από παντού.

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Νέο βίντεο έξω από την εκκλησία μετά τον γάμο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.