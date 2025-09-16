Ασταμάτητο το KPop Demon Hunters γράφει ιστόρια στα charts

Kατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 και γίνεται η πρώτη animated ταινία, μετά το Encanto, που σπάει ρεκόρ και τα τραγούδια του κυριαρχούν στα charts

Το soundtrack της animated ταινίας του Netflix, «KPop Demon Hunters», ανέβηκε στο Νο. 1 του Billboard 200, γράφοντας ιστορία. Μετά από επτά συνεχόμενες εβδομάδες στη δεύτερη θέση, το άλμπουμ κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή με 128.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Luminate. Η επιτυχία συνδέεται με την κυκλοφορία της deluxe edition στις 5 Σεπτεμβρίου, που περιλάμβανε επιπλέον κομμάτια και την ευρεία διανομή CD.

Ένα soundtrack με ρεκόρ

Το «KPop Demon Hunters» είναι το πρώτο soundtrack εδώ και τριάμισι χρόνια που φτάνει στην κορυφή του Billboard 200, μετά το «Encanto» το 2022. Πρόκειται για το έβδομο animated soundtrack που έχει κατακτήσει το Νο. 1 από το 1956, ακολουθώντας θρυλικούς τίτλους όπως τα «Frozen», «Frozen II», «Pocahontas» και «The Lion King». Το άλμπουμ έχει ήδη γράψει ιστορία με τέσσερα τραγούδια του να κατακτούν ταυτόχρονα το Top 10 του Billboard Hot 100, η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει για soundtrack εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Το πιο χαρακτηριστικό hit είναι το Νο. 1 single «Golden» των HUNTR/X, δηλαδή των EJAE, Audrey Nuna και REI AMI, που δανείζουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες Rumi, Mira και Zoey της ταινίας.

Η πορεία προς την κορυφή

Το «KPop Demon Hunters» περίμενε 12 εβδομάδες για να φτάσει στην πρώτη θέση, καταγράφοντας την πιο αργή αλλά σταθερή άνοδο για soundtrack. Παράλληλα, πέρασε επτά εβδομάδες στη δεύτερη θέση, κάτι που δεν είχε συμβεί σχεδόν μισό αιώνα. Η επιτυχία ενισχύθηκε από την κυκλοφορία σε πέντε διαφορετικές εκδόσεις CD με πόστερ και συλλεκτικές φωτοκάρτες, καθώς και από την ανακοίνωση για vinyl edition που αναμένεται τον Οκτώβριο.

Τα άλλα άλμπουμ του Billboard 200

Στο Billboard 200 της 20ης Σεπτεμβρίου, το «KPop Demon Hunters» κατέκτησε την κορυφή με 128.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Man’s Best Friend» της Sabrina Carpenter (119.000). Στην τρίτη θέση διατηρήθηκε το «I’m the Problem» του Morgan Wallen (98.000), ενώ το «SWAG» του Justin Bieber εκτοξεύτηκε από το Νο. 17 στο Νο. 4 με 80.000 μονάδες.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «You’ll Be Alright, Kid» του Alex Warren (38.000), ακολουθούμενο από το «SOS» της SZA στο Νο. 6 (33.000) και το «One Thing at a Time» του Morgan Wallen στο Νο. 7 (33.000). Οι Stray Kids έπεσαν στο Νο. 8 με το «KARMA» (32.000), ο Gunna στο Νο. 9 με το «The Last Wun» (31.000), ενώ το Top 10 ολοκλήρωσε το ντεμπούτο άλμπουμ του Sombr «I Barely Know Her», που ανέβηκε στο Νο. 10 με 29.000 μονάδες.

