Αυτό το TikTok trend σε καλεί να πιείς έναν καφέ με το νεότερό σου εαυτό

Περπατάς σε έναν δρόμο που σου είναι γνώριμος, μυρίζεις τον καφέ που μόλις σερβιέται και ξαφνικά, σταματάς. Κάποιον σου θυμίζει αυτό που βλέπεις απέναντί σου. Είναι εσύ, αλλά πιο νέος, μια εκδοχή του εαυτού σου που κάποτε φοβόταν, ζούσε με ανασφάλειες ή ονειρευόταν μεγάλα πράγματα. Η στιγμή αυτή μοιάζει με σκηνή από ταινία, αλλά έχει αποκτήσει νέο νόημα μέσω του trend «Coffee Date with My Younger Self» στο TikTok, που προσκαλεί τους χρήστες να ξανασυναντήσουν τον νεότερο εαυτό τους και να του δώσουν αυτά που ίσως του έλειπαν.

Το trend δεν είναι απλά ένα viral challenge, είναι μια μικρή πράξη αυτοθεραπείας. Μέσα από τη νοερή συνομιλία με τον παλιό σου εαυτό, μπορείς να δεις με καθαρό μάτι τις επιλογές σου, να αναγνωρίσεις τα λάθη σου και να δώσεις επιβεβαίωση και αγάπη. Η αρχική ιδέα προέρχεται από ένα ποίημα της Jennae Cecelia, και γρήγορα μετουσιώθηκε σε ένα συλλογικό αφήγημα, όπου κάθε βίντεο διηγείται ιστορίες αποδοχής, συμφιλίωσης και προσωπικής ανάπτυξης.

Γιατί λειτουργεί

Η ψυχοθεραπεύτρια Alice Tew εξηγεί ότι η διαδικασία αυτή μας συγκινεί γιατί μας δίνει την ευκαιρία να «ξαναδούμε» μια εκδοχή του εαυτού μας που ίσως ήταν αβοήθητη ή αβέβαιη. Η συνάντηση γίνεται τρόπος να σπάσουμε τον κύκλο της αυτοκριτικής, να αναγνωρίσουμε την πρόοδό μας και να αποδεχτούμε ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν είναι απλώς νοσταλγία, αλλά μια μορφή ενεργητικής καλοσύνης προς τον εαυτό μας.

Ιστορίες που εμπνέουν

Στα βίντεο που κυκλοφορούν, οι χρήστες αφηγούνται πώς συναντούν τον παλιό τους εαυτό σε διαφορετικές φάσεις της ζωής: φοβισμένος στην εφηβεία, ανήσυχος στην αρχή της καριέρας του ή γεμάτος αμφιβολίες στην πρώτη του αγάπη. Η σημερινή εκδοχή απαντά, δίνει κουράγιο, και μοιράζεται ιστορίες για τις εμπειρίες, τις νίκες και τις αποτυχίες της ζωής. Κάποιοι βεβαιώνουν τον νεότερο εαυτό τους ότι θα ξεφύγουν από τοξικές σχέσεις, ότι θα αγαπήσουν σωστά ή ότι θα συμφιλιωθούν με τον εαυτό τους και τους γύρω τους.

Πώς να το κάνεις

Διάλεξε την ηλικία που χρειάζεται περισσότερο ενθάρρυνση. Οραματίσου έναν χώρο όπου νιώθεις ασφαλής, είτε είναι καφέ, πάρκο ή φανταστικό σκηνικό. Παρατήρησε κάθε λεπτομέρεια: τι φοράει, πώς κινείται, ποια είναι η ενέργειά του. Μίλησέ του με ειλικρίνεια και τρυφερότητα, δώσε του επιβεβαίωση και αγάπη. Η φανταστική αυτή συνομιλία μπορεί να φέρει λύπη, ανακούφιση ή χαρά, αλλά πάνω απ’ όλα λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η καλοσύνη προς τον εαυτό σου είναι απαραίτητη σε κάθε φάση της ζωής.

