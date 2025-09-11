Back to school: Έλληνες celebrities εύχονται «καλή σχολική χρονιά» στα παιδιά τους!

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε επίσημα σήμερα, Πέμπτη 11/9, και από τα Δημοτικά μέχρι τα Λύκεια, μαθητές και γονείς επέστρεψαν στην καθημερινότητα με ενθουσιασμό, προσδοκίες και φυσικά λίγο από το κλασικό άγχος της πρώτης μέρας. Όπως κάθε χρόνο, πολλοί Έλληνες celebrities δεν παρέλειψαν να ευχηθούν «καλή αρχή» στα παιδιά τους, ανεβάζοντας τρυφερές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το πρωινό τους ξεκίνημα στα social media, την ώρα που ετοιμαζόντουσαν να πάνε σχολείο.

Διάβασε επίσης: Το σνακ για το σχολείο που χωράει στην τσέπη: Ιδέες για γρήγορα και υγιεινά κολατσιό

Οι αναρτήσεις των Ελλήνων Celebrities για την νέα σχολική χρονιά

Αρχικά, η Φαίη Σκορδά ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία με τις σχολικές τσάντες των παιδιών της, τα κολατσιό τους και τον αγαπημένο τους σκύλο, στέλνοντας τις ευχές της για μια όμορφη χρονιά σε όλους τους μαθητές.

Την ίδια στιγμή, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου απαθανάτισαν την κόρη τους την ώρα που ετοιμαζόταν για το σχολείο, με τα αγαπημένα της αρκουδάκια να τη «συνοδεύουν».

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα ανάρτησαν φωτογραφία με τον γιο τους, συνοδεύοντάς την με το εξής μήνυμα: «Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα είμαστε πάντα στο πλευρό σου σε κάθε καινούργιο ξεκίνημα, σε κάθε προσπάθεια, όπου κι αν μας χρειαστείς… Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά, με μια σχολική χρονιά γεμάτη φως και χαμόγελα».

Η Αθηνά Οικονομάκου, συγκινημένη δίπλα στον γιο και την κόρη της, ευχήθηκε μέσα από τα social media: «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια».

Με χιουμοριστική διάθεση, η Σοφία Μουτίδου ανέβασε φωτογραφία με την κόρη της, σχολιάζοντας: «Άλλος με τη βάρκα μας. Αγιασμός απλόουτινγκ».

Την ίδια στιγμή, η Βάσω Λασκαράκη, συγκινημένη που η κόρη της μεγάλωσε και ξεκινά το Γυμνάσιο, έγραψε: «Νέα πίστα: Α’ Γυμνασίου, Back to school και τα μυαλά στα κάγκελα… Καλή αρχή στα παιδιά μας και σε όλους τους εκπαιδευτικούς».

Η Πέγκυ Ζήνα εξίσου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της που η κόρη της Ηλέκτρα ξεκινά την Γ΄ Γυμνασίου: «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Μα, τι; Ήδη τρίτη γυμνασίου;».

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκαν τη χαρά της πρώτης μέρας στο σχολείο, γράφοντας: «Πρώτη μέρα σχολείο! Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια».

Ο Παντελής Τουτουντζής, μαζί με τα παιδιά του, ευχήθηκε: «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Καλή σχολική χρονιά και σε εμάς».

Διάβασε επίσης: Το «πράσινο» σχολείο ξεκινά από το σπίτι – Πώς να μειώσεις τα πλαστικά και το χαρτί χωρίς να το καταλάβεις