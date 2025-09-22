Box Office: Ασταμάτητο το Demon Slayer γράφει ιστορία – Απογοητευτικό ξεκίνημα για τη Margot Robbie

Το Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με 17,3 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο τριήμερό του ενώ συνολικά έχει ξεπεράσει τα 555 εκατομμύρια παγκοσμίως

Ο πόλεμος του box office συνεχίζεται με έντονες ανατροπές και δυνατά εμπορικά χαρτιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το πολυαναμενόμενο «Him» έκανε το ντεμπούτο του με 13,5 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, μένοντας πίσω από τις προσδοκίες και χάνοντας την κορυφή από το ασταμάτητο «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle», που διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με 17,3 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο τριήμερό του.

Το φαινόμενο του «Demon Slayer»

Η ιαπωνική επιτυχία της Aniplex και της Toho συνεχίζει να γράφει ιστορία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συγκεντρώσει ήδη 103 εκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας την πιο εμπορική ταινία anime όλων των εποχών στη Βόρεια Αμερική. Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία έχει ξεπεράσει τα 451 εκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας σε συνολικά έσοδα 555 εκατομμυρίων παγκοσμίως. Η ταινία αποτελεί το πρώτο μέρος μιας τριλογίας και αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού που μετατρέπεται σε «demon slayer» προκειμένου να εκδικηθεί την οικογένειά του και να σώσει την αδελφή του. Η δυναμική του ξεκινήματος προμηνύει τεράστιο ενδιαφέρον και για τα επόμενα κεφάλαια.

«Him»: Δεύτερη θέση και απογοήτευση

Το «Him», που κόστισε 27 εκατομμύρια δολάρια, ξεκίνησε σε 3.168 αίθουσες, συγκεντρώνοντας 13,5 εκατομμύρια δολάρια, λιγότερα από τις αρχικές προβλέψεις των 15 εκατομμυρίων. Διεθνώς, απέφερε μόλις 400.000 δολάρια σε 25 αγορές, ανεβάζοντας το παγκόσμιο σύνολο στα 13,86 εκατομμύρια δολάρια. Το φιλμ, σε σκηνοθεσία Justin Tipping, ακολουθεί την ιστορία ενός βετεράνου quarterback (Marlon Wayans) που αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει έναν ανερχόμενο αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου (Tyriq Withers), με σκοτεινές συνέπειες.

«A Big Bold Beautiful Journey»: Ηχηρή αποτυχία

Η δεύτερη μεγάλη πρεμιέρα της εβδομάδας, το «A Big Bold Beautiful Journey» με τους Margot Robbie και Colin Farrell, απογοήτευσε πλήρως, καταγράφοντας μόλις 3,5 εκατομμύρια δολάρια από 3.330 αίθουσες. Το φιλμ που σκηνοθέτησε ο Kogonada, σε σενάριο του Seth Reiss, είχε προϋπολογισμό 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Διεθνώς απέφερε 4,5 εκατομμύρια δολάρια από 45 αγορές, με παγκόσμιο σύνολο μόλις 8 εκατομμυρία.

Οι υπόλοιπες θέσεις του Top 10

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «The Conjuring: Last Rites», που πρόσθεσε 13 εκατομμύρια δολάρια και έφτασε τα 151,2 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική και τα 400 εκατομμύρια παγκοσμίως. Είναι ήδη η πιο επιτυχημένη ταινία του franchise.

Τέταρτη θέση μοιράστηκαν το «The Long Walk» της Lionsgate, βασισμένο σε έργο του Stephen King, και το «Downton Abbey: The Grand Finale», με 6,3 εκατομμύρια δολάρια έκαστο. Το πρώτο έχει αποφέρει 22,7 εκατομμύρια δολάρια έναντι κόστους 20 εκατομμυρίων, ενώ το δεύτερο φτάνει τα 59,5 εκατομμύρια παγκοσμίως, πολύ πίσω από τα μεγέθη των προηγούμενων ταινιών της σειράς.

Η νέα κυκλοφορία «The Senior» της Angel Studios άνοιξε στην έβδομη θέση με 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία, βασισμένη σε αληθινή ιστορία, κέρδισε το κοινό με βαθμολογία «Α» στο CinemaScore.

Προοπτικές για το box office

Συνολικά, τα έσοδα του 2025 βρίσκονται 4,4% πάνω από το 2024, αλλά ακόμη 22% χαμηλότερα από το 2019, σύμφωνα με την Comscore. Το ενδιαφέρον αναμένεται να αναζωπυρωθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες με την κυκλοφορία του «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson με τον Leonardo DiCaprio, αλλά και με το μουσικό φαινόμενο της Taylor Swift, «The Official Release Party of a Showgirl».

