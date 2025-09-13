Bubblegum pink, δέρμα και κοστούμια σε loose γραμμή πρωταγωνιστούν στην SS26 συλλογή Calvin Klein

Με κινηματογραφική διάθεση, αναφορές στη Νέα Υόρκη και το χαρακτηριστικό sensual minimalism στοιχείο του οίκου, η δεύτερη συλλογή της Veronica Leoni επαναπροσδιορίζει την πολιτισμική κληρονομιά του Calvin Klein.

Μετά από ένα ντεμπούτο που δέχτηκε μικτές κριτικές τον Φεβρουάριο, η Veronica Leoni επιστρέφει με τη δεύτερη συλλογή της για τον Calvin Klein και αποδεικνύει ότι η αρχή ήταν απλώς ένα ζέσταμα. Στους φωτεινούς χώρους του Brant Foundation στο κέντρο του Μανχάταν, η σχεδιάστρια παρουσίασε την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η οποία κατάφερε να σταθεί αντάξια της βαριάς πολιτισμικής κληρονομιάς του οίκου και ταυτόχρονα να δώσει μια νέα, φρέσκια πνοή.

«Το ρούχο Calvin Klein δεν είναι μόνο στιλ, είναι ένας τρόπος ύπαρξης, μια ενεργητική παρουσία που ανήκει στον κόσμο περισσότερο απ’ όσο σε εμάς τους ίδιους», δήλωσε η σχεδιάστρια πριν την επίδειξη. Το σκεπτικό της είναι σαφές: να κρατήσει την οικειότητα που όλοι νιώθουν με τον οίκο, χωρίς να ξενίζει, αλλά εισάγοντας μια σύγχρονη ματιά και το προσωπικό της twist.

Η νέα πρόταση

Η συλλογή ξεκίνησε με καθαρά pinafore φορέματα σε μεταξωτό και βαμβακερό καμβά, πριν συνεχίσει με tailored σετ σε «peek-a-boo» εκδοχή, όπου σακάκια άνοιγαν βαθιά στο στήθος για να αποκαλύψουν διακριτικά balconette bras από τεχνικό τούλι. Ο μινιμαλισμός, πάντα στο DNA του Calvin Klein, συναντούσε την ένταση ενός fashion show, άλλοτε με δερμάτινα παλτό, άλλοτε με μεταξωτά μπικίνι που έμοιαζαν να έχουν ξεπηδήσει από το αρχείο του 1974.

Αναφορές στη νυχτερινή και πρωινή ζωή της Νέας Υόρκης ήταν διάχυτες. Όπως εξήγησε η Veronica Leoni, ήθελε να αποτυπώσει εκείνη τη «naughty smile» αίσθηση του επόμενου πρωινού μετά από μια μεγάλη βραδιά.Στη μία πλευρά: γκρι trenchcoats από δέρμα, υβριδικά sneakers και μικρές δερμάτινες τσάντες για τις πρωινές εξορμήσεις. Στην άλλη: κίτρινα slip dresses σε butter leather και λουξ ρόμπες σε δέρμα με laser-cut λεπτομέρειες, για τις πιο σιωπηλές νύχτες επιστροφής.

Μια κινηματογραφική Νέα Υόρκη

Η ατμόσφαιρα ήταν σχεδόν κινηματογραφική, εμπνευσμένη από αμερικανικούς χαρακτήρες. Από τα «Dynasty φορέματα» με δυνατούς ώμους έως τα πιο χαλαρά workwear κομμάτια, cargo shorts, ακόμη και παιχνιδιάρικα πομ-πομ από οργάντζα που στόλιζαν ζαρτιέρες. Παράλληλα, η σχεδιάστρια επανέφερε στο προσκήνιο το φετίχ του οίκου. Το διάσημο λογότυπο της ελαστικής ζώνης Calvin Klein. Το είδαμε σε couture tweed φόρεμα, σε ανδρικά boxer looks, ακόμη και σε γυαλιά οράσεως, σαν μια εμμονή που ενώνει το καθημερινό με το statement.

Παλέτα & σιλουέτες

Αν και οι κλασικοί τόνοι, γκρι, μαύρο, λευκό, χακί, ήταν παρόντες, η σχεδιάστρια έπαιξε με τα χρώματα. Βubblegum ροζ utility suits, έντονα πράσινα tops, crimson jeans που πρόσφεραν μια απρόσμενη ενέργεια στη συλλογή. Σιλουέτες χαλαρές αλλά κομψές, από slightly oversized κοστούμια μέχρι wrapped dresses, έστησαν έναν διάλογο ανάμεσα στη χαλαρότητα και τη δομή, στην οικειότητα και την πρόκληση.

Η πρώτη σειρά

Η front row έλαμπε από πρόσωπα που ενσαρκώνουν τη νέα εποχή Calvin Klein. Από τη Solange Knowles και την Emily Ratajkowski, μέχρι τη Rosalía, τη Lily Collins, τον Jung Kook, τον Jalen Green και την Tontawan Tantivejakul, το κοινό παρακολουθούσε με αφοσίωση κάθε look.

Η επίγευση του show

Η συλλογή Spring/Summer 2026 της Veronica Leoni δεν είναι απλώς μια ακόμη σεζόν για τον Calvin Klein. Είναι μια ανακατασκευή της μνήμης του brand, ένα μείγμα αστικό, μινιμαλιστικό και αισθησιακό. Με έμπνευση από τον αμερικανικό κινηματογράφο, τις νυχτερινές ιστορίες της Νέας Υόρκης και την πολιτισμική δύναμη του οίκου, η σχεδιάστρια αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος του ονόματος.

