05.12.2025

Αντώνης Ρέμος: Όλη η αλήθεια πίσω από τις φήμες για τον Παντελή Παντελίδη

Αντώνης Ρέμος Παντελής Παντελίδης
Ο ίδιος περιέγραψε τον Παντελή Παντελίδη όχι απλώς ως συνάδελφο, αλλά ως οικογένεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για την αποψινή εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος έκανε μια στάση σε γνωστό μαγαζί στα Λαδάδικα. Εκεί, εκτός από το να τραγουδήσει για το κοινό, μίλησε ανοιχτά για ένα θέμα που τον έχει σημαδέψει εδώ και χρόνια: την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη, η οποία επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής τόνισε τη στενή τους σχέση, περιγράφοντας τον Παντελίδη όχι απλώς ως συνάδελφο, αλλά ως οικογένεια: «Για εμένα ο Παντελής ήταν πάντα ο μικρός μου αδερφός».

Αντώνης Ρέμος Δευτέρα

Ο Αντώνης Ρέμος χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να διαλύσει τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με τον τραγουδιστή, τις οποίες χαρακτήρισε αβάσιμες και προϊόν σκοπιμοτήτων, και οι οποίες, όπως είπε, εξυπηρετούν μόνο την αναπαραγωγή εντυπώσεων:

Αντώνης Ρέμος
https://www.instagram.com/aremovic/

«Κάποιοι τύποι βγαίνουν και λένε διάφορες μ…ς. Όλα αυτά που ακούτε είναι μόνο για να πατάνε κλικ και να βάζουν τον κόσμο σε διαδικασίες. Ο Παντελής ήταν για μένα πάντα ο μικρός μου αδερφός και τον αγάπησα και τον στήριξα μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό ήθελα να πω. Και το τραγούδι αυτό το είχε γράψει για εμένα, και τελευταία στιγμή του είπα να το τραγουδήσει εκείνος», ανέφερε συγκινημένος, αναφερόμενος στο τραγούδι «Τα σχοινιά σου».


