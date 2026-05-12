Bonnie Tyler: Σε τεχνητό κώμα μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η Bonnie Tyler στο Φάρο της Πορτογαλίας μετά από επείγουσα επέμβαση
Σε κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η διάσημη τραγουδίστρια Bonnie Tyler σε νοσοκομείο του Φάρο, στην Πορτογαλία, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω ρήξης της σκωληκοειδούς απόφυσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα πορτογαλικών μέσων, η 74χρονη καλλιτέχνιδα υπέστη καρδιακή ανακοπή όταν οι γιατροί επιχείρησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κώμα στο οποίο είχε τεθεί μετά το χειρουργείο. Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν, ωστόσο η κατάστασή της επιβαρύνθηκε από σοβαρή λοίμωξη που προκλήθηκε από διάτρηση του εντέρου.

Η Bonnie Tyler παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με το ιατρικό προσωπικό να δίνει μάχη για τον έλεγχο της μόλυνσης. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, στενοί φίλοι της οικογένειας αναφέρουν ότι οι θεράποντες ιατροί διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας της.

Τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν πριν από περίπου έναν μήνα, όταν η τραγουδίστρια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια παραμονής της στο Λονδίνο. Αν και οι αρχικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, οι πόνοι στην κοιλιακή χώρα επιδεινώθηκαν όταν ταξίδεψε στο Αλγκάρβε, όπου διαθέτει εξοχική κατοικία. Μετά από 2 ημέρες έντονων ενοχλήσεων, ο σύζυγός της, Robert Sullivan, τη μετέφερε σε ιδιωτική κλινική, από όπου διακομίστηκε εσπευσμένα στο δημόσιο νοσοκομείο του Φάρο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ρήξη σκωληκοειδίτιδας και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση χειρουργική επέμβαση.

Η Bonnie Tyler έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή με διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «It’s a Heartache» και «Lost in France». Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Eurovision Song Contest 2013.

Θαυμαστές από όλο τον κόσμο στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση στη σπουδαία ερμηνεύτρια.

