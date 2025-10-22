MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 22.10.2025

Η πιο αμήχανη στιγμή των καλλιστείων με πρωταγωνίστρια την Miss Παναμά

https://www.instagram.com/p/DP6cJgFEqNn/?img_index=1
Η Isamar Herrera ανέβηκε στη σκηνή για να πανηγυρίσει και έφυγε με το κεφάλι σκυφτό, όταν ο παρουσιαστής τη διόρθωσε on air
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια από τις πιο αμήχανες στιγμές στην ιστορία των καλλιστείων σημειώθηκε στον φετινό διαγωνισμό Miss Grand International 2025, όταν η εκπρόσωπος του Παναμά, Isamar Herrera, ανέβηκε στη σκηνή πιστεύοντας πως είχε προκριθεί στον τελικό για να διαπιστώσει λίγα δευτερόλεπτα μετά ότι είχε κάνει λάθος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής της βραδιάς ξεκίνησε να ανακοινώνει το επόμενο όνομα λέγοντας: «Συγχαρητήρια στην…», με την 31χρονη Isamar να προχωρά χαμογελαστή προς το μπροστινό μέρος της σκηνής, σηκώνοντας τα χέρια της στον αέρα σε ένδειξη χαράς. Είχε όμως ακούσει λάθος. Το όνομα που ανακοινώθηκε στην πραγματικότητα ήταν της Cecilia Romero, εκπροσώπου της Παραγουάης.

https://www.instagram.com/isamar_herrera_/

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που ο Adam Sandler στέλνει λουλούδια στην Jennifer Aniston κάθε χρόνο την ίδια μέρα

Ο παρουσιαστής, παρακολουθώντας την Herrera να ποζάρει μπροστά στις κάμερες, αναγκάστηκε να τη διορθώσει on air: «Ααα, ζητώ συγγνώμη, ανακοίνωσα την Miss Παραγουάη».

Η στιγμή καταγράφηκε από τις κάμερες, με την Isamar να αποχωρεί αμήχανα, προσπαθώντας να κρύψει το πρόσωπό της από τον φακό. Η σωστή διαγωνιζόμενη πήρε τη θέση της, ενώ ο παρουσιαστής απέδωσε το λάθος στον «θόρυβο της αίθουσας, που είναι γεμάτη θαυμαστές απ’ όλο τον κόσμο».

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα social media. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν στο Instagram της Herrera, όπου μετρά πάνω από 21.000 ακολούθους, με λόγια ενθάρρυνσης και στήριξης. «Ήσουν αψεγάδιαστη, άξιζες να προκριθείς», έγραψε ένας φαν, ενώ άλλος παραδέχτηκε: «Είμαι από την Παραγουάη και ένιωσα πραγματικά άσχημα για ό,τι συνέβη». Άλλοι χρήστες τόνισαν το πόσο ταπεινωτική πρέπει να ήταν η στιγμή για εκείνη, προσθέτοντας όμως πως θα τη θυμάται με χιούμορ στο μέλλον.

Η ίδια η Herrera, μιλώντας λίγο αργότερα από τη Μπανγκόκ, αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια: «Αυτά συμβαίνουν. Ήταν ένα λάθος και αυτός είναι ένας διαγωνισμός. Πρέπει να ξέρεις πώς να χάνεις και να αναγνωρίζεις τη νίκη των άλλων», είπε χαρακτηριστικά.

Τον τίτλο της Miss Grand International 2025 τελικά κατέκτησε η Emma Tiglao από τις Φιλιππίνες, με την Cecilia Romero από την Παραγουάη να συμπεριλαμβάνεται στο Top 5.

Διάβασε επίσης: Δωρεά μαμούθ από τη Michelle Obama για την εκπαίδευση των κοριτσιών

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διαγωνισμός καλλιστεία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και το σπίτι! Οι πιο εύκολοι τρόποι να το «ντύσεις» χειμωνιάτικα

Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και το σπίτι! Οι πιο εύκολοι τρόποι να το «ντύσεις» χειμωνιάτικα

22.10.2025
Επόμενο
Ο Mel Gibson σπάει κάθε ρεκόρ προϋπολογισμού στο Resurrection of the Christ

Ο Mel Gibson σπάει κάθε ρεκόρ προϋπολογισμού στο Resurrection of the Christ

22.10.2025

Δες επίσης

Η Kim Kardashian εντυπωσιάζει με vintage Dior φόρεμα στην πρεμιέρα του «All’s Fair»
Celeb News

Η Kim Kardashian εντυπωσιάζει με vintage Dior φόρεμα στην πρεμιέρα του «All’s Fair»

22.10.2025
Βίκυ Μοσχολιού: Eίχε ζητήσει να γίνει μοναχή στα τελευταία χρόνια της ζωής της
Celeb News

Βίκυ Μοσχολιού: Eίχε ζητήσει να γίνει μοναχή στα τελευταία χρόνια της ζωής της

22.10.2025
Οι Gigi και Bella Hadid ξυπόλυτες με αρμονικά looks για τον γάμο της αδερφής τους Alana
Celeb News

Οι Gigi και Bella Hadid ξυπόλυτες με αρμονικά looks για τον γάμο της αδερφής τους Alana

22.10.2025
Ο Keith Urban επιτίθεται στη Nicole Kidman εν όψει του 325 εκατ. δολαρίων διαζυγίου
Celeb News

Ο Keith Urban επιτίθεται στη Nicole Kidman εν όψει του 325 εκατ. δολαρίων διαζυγίου

22.10.2025
Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian συνεχίζεται! Η «χρυσή» αγορά που έκανε δίπλα από το σπίτι της
Celeb News

Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian συνεχίζεται! Η «χρυσή» αγορά που έκανε δίπλα από το σπίτι της

22.10.2025
Ο Διονύσης Σαββόπουλος που τραγούδησε με την καρδιά του την ψυχή της Ελλάδας πέρασε στην αιωνιότητα
Celeb World

Ο Διονύσης Σαββόπουλος που τραγούδησε με την καρδιά του την ψυχή της Ελλάδας πέρασε στην αιωνιότητα

22.10.2025
Η απρόσμενη δήλωση της Λένας Δροσάκη για την σχέση Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα
Celeb News

Η απρόσμενη δήλωση της Λένας Δροσάκη για την σχέση Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα

22.10.2025
15 χρόνια μετά, ξανά μαζί: Τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» επέστρεψαν με απρόσμενο reunion
Celeb News

15 χρόνια μετά, ξανά μαζί: Τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» επέστρεψαν με απρόσμενο reunion

22.10.2025
Ο λόγος που ο Adam Sandler στέλνει λουλούδια στην Jennifer Aniston κάθε χρόνο την ίδια μέρα
Celeb News

Ο λόγος που ο Adam Sandler στέλνει λουλούδια στην Jennifer Aniston κάθε χρόνο την ίδια μέρα

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;