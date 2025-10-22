Η πιο αμήχανη στιγμή των καλλιστείων με πρωταγωνίστρια την Miss Παναμά

Η Isamar Herrera ανέβηκε στη σκηνή για να πανηγυρίσει και έφυγε με το κεφάλι σκυφτό, όταν ο παρουσιαστής τη διόρθωσε on air

Μια από τις πιο αμήχανες στιγμές στην ιστορία των καλλιστείων σημειώθηκε στον φετινό διαγωνισμό Miss Grand International 2025, όταν η εκπρόσωπος του Παναμά, Isamar Herrera, ανέβηκε στη σκηνή πιστεύοντας πως είχε προκριθεί στον τελικό για να διαπιστώσει λίγα δευτερόλεπτα μετά ότι είχε κάνει λάθος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής της βραδιάς ξεκίνησε να ανακοινώνει το επόμενο όνομα λέγοντας: «Συγχαρητήρια στην…», με την 31χρονη Isamar να προχωρά χαμογελαστή προς το μπροστινό μέρος της σκηνής, σηκώνοντας τα χέρια της στον αέρα σε ένδειξη χαράς. Είχε όμως ακούσει λάθος. Το όνομα που ανακοινώθηκε στην πραγματικότητα ήταν της Cecilia Romero, εκπροσώπου της Παραγουάης.

Ο παρουσιαστής, παρακολουθώντας την Herrera να ποζάρει μπροστά στις κάμερες, αναγκάστηκε να τη διορθώσει on air: «Ααα, ζητώ συγγνώμη, ανακοίνωσα την Miss Παραγουάη».

Η στιγμή καταγράφηκε από τις κάμερες, με την Isamar να αποχωρεί αμήχανα, προσπαθώντας να κρύψει το πρόσωπό της από τον φακό. Η σωστή διαγωνιζόμενη πήρε τη θέση της, ενώ ο παρουσιαστής απέδωσε το λάθος στον «θόρυβο της αίθουσας, που είναι γεμάτη θαυμαστές απ’ όλο τον κόσμο».

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα social media. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν στο Instagram της Herrera, όπου μετρά πάνω από 21.000 ακολούθους, με λόγια ενθάρρυνσης και στήριξης. «Ήσουν αψεγάδιαστη, άξιζες να προκριθείς», έγραψε ένας φαν, ενώ άλλος παραδέχτηκε: «Είμαι από την Παραγουάη και ένιωσα πραγματικά άσχημα για ό,τι συνέβη». Άλλοι χρήστες τόνισαν το πόσο ταπεινωτική πρέπει να ήταν η στιγμή για εκείνη, προσθέτοντας όμως πως θα τη θυμάται με χιούμορ στο μέλλον.

Η ίδια η Herrera, μιλώντας λίγο αργότερα από τη Μπανγκόκ, αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια: «Αυτά συμβαίνουν. Ήταν ένα λάθος και αυτός είναι ένας διαγωνισμός. Πρέπει να ξέρεις πώς να χάνεις και να αναγνωρίζεις τη νίκη των άλλων», είπε χαρακτηριστικά.

Τον τίτλο της Miss Grand International 2025 τελικά κατέκτησε η Emma Tiglao από τις Φιλιππίνες, με την Cecilia Romero από την Παραγουάη να συμπεριλαμβάνεται στο Top 5.

