Παντρεύτηκε η Miley Cyrus τον επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της, Maxx Morando, σε μια ρομαντική τελετή στο Παλμ Σπρινγκς

Με μια ματιά Η Miley Cyrus παντρεύτηκε τον Maxx Morando σε τελετή στην Καλιφόρνια.

Η τελετή έλαβε χώρα το Σάββατο στο Παλμ Σπρινγκς, δίπλα σε πισίνα.

Η πρόταση γάμου έγινε στην Ιαπωνία, αιφνιδιάζοντας την τραγουδίστρια.

Είναι ο δεύτερος γάμος για την Miley Cyrus. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ρομαντική τελετή στην Καλιφόρνια, η διάσημη ποπ σταρ Miley Cyrus και ο επί τέσσερα χρόνια σύντροφός της, Maxx Morando, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Το μυστήριο έλαβε χώρα το Σάββατο στο Παλμ Σπρινγκς, με το ζευγάρι να επιλέγει έναν ειδυλλιακό χώρο δίπλα σε πισίνα. Όπως μαρτυρούν τα στιγμιότυπα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό, αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον 28χρονο μουσικό κάτω από μια αψίδα στολισμένη με λευκά λουλούδια. Στο πλευρό της σε αυτή τη σημαντική στιγμή βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η μητέρα της, Tish Cyrus, καθώς και η αδελφή της, Noah.

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Η πρόταση γάμου που την αιφνιδίασε

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια η 33χρονη καλλιτέχνιδα στη βρετανική Vogue, βγήκαν ένα «τυφλό ραντεβού» που οργάνωσαν κοινοί γνωστοί.

Η επισημοποίηση της σχέσης τους είχε γίνει γνωστή πέρυσι, όταν η Cyrus επιβεβαίωσε τον αρραβώνα τους στην εκπομπή Good Morning America. Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Ιαπωνία. Η τραγουδίστρια είχε παραδεχτεί πως, παρότι ως άνθρωπος θέλει να έχει τον έλεγχο των καταστάσεων και δύσκολα ξαφνιάζεται, ο Morando κατάφερε να την αιφνιδιάσει απόλυτα.

Από την πλευρά του, ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily είχε περιγράψει το σχέδιό του: πέρασαν πρώτα μερικές ημέρες στο Τόκιο και στη συνέχεια πήγαν στο Κιότο, όπου περίμενε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή της τελευταίας ημέρας για να γονατίσει, ώστε να της αποσπάσει την προσοχή και να μην υποψιαστεί τίποτα.

Ένα νέο κεφάλαιο

Ο Maxx Morando, εκτός από σύντροφός της στη ζωή, έχει συνεργαστεί μαζί της και επαγγελματικά, καθώς το συγκρότημά του συμμετείχε στο πρωτοχρονιάτικο τηλεοπτικό σόου που παρουσίασε η Cyrus το 2022, πλάι σε θρύλους της μουσικής όπως η αείμνηστη νονά της, Dolly Parton, και ο David Byrne.

Αυτός είναι ο δεύτερος γάμος για την ερμηνεύτρια των τεράστιων επιτυχιών Flowers και Party in the U.S.A.. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Αυστραλό ηθοποιό Liam Hemsworth (παντρεύτηκαν το 2018 έπειτα από μια δεκαετή σχέση γεμάτη σκαμπανεβάσματα και χώρισαν οριστικά το 2019). Πλέον, η Cyrus φαίνεται πως έχει βρει την απόλυτη ισορροπία και ευτυχία στο πλευρό του Morando.

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