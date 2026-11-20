Με μια ματιά Η Suki Waterhouse και ο Robert Pattinson γνωρίστηκαν τυχαία σε ένα παιχνίδι στο Λος Άντζελες το 2018.

Η Suki είχε μαθήματα πασαρέλας από την Jerry Hall και φιλία με την Georgia May Jagger από μικρή ηλικία.

Πριν τον Pattinson, η Waterhouse είχε σχέση με τον Bradley Cooper και έχει ασχοληθεί με υποκριτική και μουσική.

Η Suki Waterhouse και ο Robert Pattinson είναι αρραβωνιασμένοι, έχουν κόρη και σχεδιάζουν μεγάλο γάμο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να μεγάλωσε μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον άνθρωπο με τον οποίο έμελλε να δημιουργήσει οικογένεια, όμως χρειάστηκε να ταξιδέψουν και οι δύο μέχρι το Los Angeles για να συναντηθούν. Η Suki Waterhouse και ο Robert Pattinson έχουν μια ιστορία γνωριμίας που θα μπορούσε άνετα να αποτελεί σκηνή από ρομαντική κομεντί, με πρωταγωνιστές διάσημους ηθοποιούς, ένα παιχνίδι που ξέφυγε από τον έλεγχο και πολύ γέλιο σε εντελώς ακατάλληλη στιγμή. Σήμερα, οι δυο τους είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της διεθνούς showbiz, έχουν αρραβωνιαστεί και έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη.

Πίσω, όμως, από τη σχέση της με τον πρωταγωνιστή του «The Batman», η Suki έχει τη δική της ξεχωριστή διαδρομή, γεμάτη διάσημες φιλίες, σημαντικές συνεργασίες στη μόδα, έρωτες, μουσική και κινηματογράφο. Από τα μαθήματα πασαρέλας που έκανε στο σαλόνι της Jerry Hall μέχρι τη στιγμή που άνοιξε συναυλία της Taylor Swift στο Wembley, η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα έχει ζήσει αρκετές εμπειρίες που αξίζει να γνωρίζεις.

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Η γνωριμία με τον Robert Pattinson ξεκίνησε με ένα παιχνίδι που τους έκανε να ξεσπάσουν σε γέλια

Η Suki Waterhouse και ο Robert Pattinson είχαν μεγαλώσει στο Λονδίνο, σε κοντινές περιοχές, αφού τα σπίτια τους στο Barnes απείχαν λιγότερο από τρία χιλιόμετρα. Παρ’ όλα αυτά, οι δρόμοι τους δεν συναντήθηκαν εκεί, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα στο Los Angeles. Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 2018, σε μια βραδιά με αρκετά διάσημους καλεσμένους. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ο Al Pacino, ο Javier Bardem και η Penélope Cruz, ενώ η παρέα είχε αποφασίσει να παίξει Werewolf, ένα παιχνίδι μυστηρίου στο οποίο οι συμμετέχοντες προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος κρύβει την πραγματική του ταυτότητα.

Κάπου εκεί, η Suki και ο Robert άρχισαν να γελούν τόσο έντονα, ώστε ο συντονιστής αναγκάστηκε να τους κάνει παρατήρηση επειδή διέκοπταν συνεχώς το παιχνίδι. Μια μάλλον αστεία πρώτη επαφή, η οποία, όπως αποδείχθηκε, είχε και συνέχεια. Μερικούς μήνες αργότερα συναντήθηκαν ξανά και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς οι φωτογράφοι τούς απαθανάτισαν να φιλιούνται στο Λονδίνο. Η σχέση τους είχε πλέον ξεκινήσει, αν και οι δυο τους προτίμησαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τα μαθήματα πασαρέλας από την Jerry Hall και η φιλία με την Georgia May Jagger

Πριν γίνει γνωστή ως μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Suki είχε ήδη γνωρίσει από μικρή ηλικία ανθρώπους που συνδέονταν με τον κόσμο της μόδας. Σε ηλικία μόλις 11 ετών γνώρισε στο σχολείο την Georgia May Jagger, κόρη του Mick Jagger και της Jerry Hall. Τα δύο κορίτσια έγιναν στενές φίλες και περνούσαν πολλές ώρες μαζί. Μάλιστα, στο σπίτι της οικογένειας Jagger στο Richmond, η Jerry Hall έδειχνε στη νεαρή Suki πώς περπατούσαν τα μοντέλα στις πασαρέλες της δεκαετίας του ’80. Ποιος θα φανταζόταν ότι αυτά τα αυτοσχέδια μαθήματα στο σαλόνι θα αποτελούσαν μια πρώτη επαφή με τον κόσμο στον οποίο θα εργαζόταν αργότερα;

Στα 18 της χρόνια, η Suki υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο Next Model Management και τρία χρόνια αργότερα συνεργάστηκε με τον οίκο Burberry. Η πορεία της στη μόδα συνέχισε να ανεβαίνει, ενώ το 2015 εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της «Vogue» μαζί με την παιδική της φίλη Georgia May Jagger και την Cara Delevingne. Το 2016 έκανε ακόμη ένα επαγγελματικό βήμα, λανσάροντας μαζί με την Poppy Jamie τη σειρά τσαντών Pop & Suki. Τα σχέδιά τους απέκτησαν γρήγορα διάσημες θαυμάστριες, ανάμεσά τους η Lady Gaga και η Jessica Alba.

Από τον Bradley Cooper στον Robert Pattinson: Οι σχέσεις που απασχόλησαν τα media

Πριν από τη σχέση της με τον Robert Pattinson, η Suki Waterhouse είχε συνδεθεί ερωτικά με τους μουσικούς Luke Pritchard και Miles Kane. Μία από τις πιο γνωστές σχέσεις της, ωστόσο, ήταν εκείνη με τον Bradley Cooper. Η Suki ήταν μόλις 21 ετών όταν ερωτεύτηκε τον Αμερικανό ηθοποιό, ο οποίος ήταν 17 χρόνια μεγαλύτερός της. Για περίπου δύο χρόνια, η ζωή της μοιραζόταν ανάμεσα στο Λονδίνο και το Los Angeles. Παράλληλα, προσπαθούσε να εξελιχθεί επαγγελματικά, συμμετέχοντας σε οντισιόν, ενώ συνόδευε τον Bradley Cooper σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως τα Oscars και το Met Gala. Η σχέση τους ολοκληρώθηκε το 2015. Η ίδια έχει περιγράψει αργότερα εκείνη την περίοδο, μέσα από συνέντευξή της στη «Vogue», ως μια δύσκολη φάση της ζωής της. Όπως συμβαίνει συχνά όταν μια προσωπική σχέση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε ένα κεφάλαιο που δεν ήταν πάντα εύκολο να διαχειριστεί.

Από το «Love, Rosie» στη μουσική και τη συναυλία της Taylor Swift στο Wembley

Η Suki Waterhouse δεν περιορίστηκε ποτέ αποκλειστικά στον χώρο του modeling. Παράλληλα με τις φωτογραφίσεις και τις συνεργασίες της στη μόδα, άρχισε να χτίζει τη δική της πορεία στην υποκριτική και τη μουσική. Ένας από τους κινηματογραφικούς της ρόλους ήταν στη ρομαντική κομεντί «Love, Rosie», ενώ το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Brutally». Αργότερα συμμετείχε στη σειρά «Daisy Jones & the Six», διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την καλλιτεχνική της παρουσία.

Το 2024 έζησε μία από τις ξεχωριστές στιγμές της μουσικής της διαδρομής, όταν η φίλη της Taylor Swift την προσκάλεσε να ανοίξει μία από τις συναυλίες της στο Wembley, στο πλαίσιο της περιοδείας της. Η Suki εμφανίστηκε μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό, αποδεικνύοντας ότι η μουσική αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής της ταυτότητας. Σήμερα, στα 34 της χρόνια, συνεχίζει τη μουσική της πορεία και βρίσκεται σε περιοδεία με το συγκρότημά της, έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει μια καριέρα που συνδυάζει διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ο αρραβώνας, η κόρη τους και η σκέψη για έναν μεγάλο γάμο

Η σχέση της Suki Waterhouse με τον Robert Pattinson εξελίχθηκε σταδιακά, με τους δύο να επιλέγουν να προστατεύουν όσο μπορούν την ιδιωτικότητά τους. Το 2023 αρραβωνιάστηκαν, ενώ την επόμενη χρονιά απέκτησαν μαζί μια κόρη. Παρότι ο γάμος τους είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα δημοσιεύματα, η Suki έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν βιάζεται να οργανώσει την τελετή. Σε σχετική δήλωσή της είχε αναφέρει ότι ο γάμος μπορεί να περιμένει τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά, προσθέτοντας πως, αν αποφασίσουν να προχωρήσουν, θα ήθελαν να διοργανώσουν ένα τεράστιο πάρτι. Και κάπως έτσι, η ιστορία που ξεκίνησε με ένα παιχνίδι Werewolf και δύο ανθρώπους που δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελούν έχει εξελιχθεί σε μια κοινή ζωή, μακριά από το αρχικό απρόοπτο εκείνης της βραδιάς. Η Suki Waterhouse συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στη μόδα, την υποκριτική και τη μουσική, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο Robert Pattinson, με τον οποίο έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

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