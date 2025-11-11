Celeb News 11.11.2025

Ένταση στο παλάτι λόγω της απόφασης του πρίγκιπα William να απαγορεύσει τα κινητά στα παιδιά του

Η απόφαση του πρίγκιπα William να μη δώσει ακόμη κινητό στον πρίγκιπα George γίνεται σημείο τριβής στην οικογένεια
Ο πρίγκιπας William αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η επιλογή να μη δοθούν ακόμη κινητά τηλέφωνα στα παιδιά του έχει εξελιχθεί σε ένα θέμα που προκαλεί ένταση μέσα στην οικογένεια. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος μεγαλώνει τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis μαζί με τη σύζυγό του Kate Middleton, μίλησε με ειλικρίνεια για τις ανησυχίες που έχει σχετικά με την έκθεση των παιδιών στην τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρίγκιπας William τόνισε ότι η προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων αποτελεί ένα ολοένα μεγαλύτερο βάρος. Μιλώντας ειδικά για τον μεγαλύτερο γιο του, τον πρίγκιπα George, ο οποίος αναμένεται να αλλάξει σχολείο την επόμενη χρονιά, δήλωσε: «Τα παιδιά μας δεν έχουν τηλέφωνα. Όταν ο George πάει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ίσως να πάρει ένα τηλέφωνο χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο».

Ο πρίγκιπας William παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έχει αρχίσει να δημιουργεί ένταση μέσα στην οικογένεια. Όπως είπε, «έχει φτάσει στο σημείο να γίνεται ένα θέμα που προκαλεί ένταση». Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι ο πρίγκιπας George κατανοεί τις εξηγήσεις που του δίνουν: «Εξηγούμε ξεκάθαρα γιατί δεν θεωρούμε σωστό να έχει ακόμη πλήρη πρόσβαση στην τεχνολογία».

Ο πρίγκιπας William σημείωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω πρόβλημα με το ίντερνετ. Τα παιδιά μπορούν να δουν πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται να δουν». Συμπλήρωσε ότι θεωρεί αποδεκτή τη χρήση ενός απλού τηλεφώνου, του λεγόμενου «brick phone», το οποίο επιτρέπει μόνο βασικές λειτουργίες όπως τα γραπτά μηνύματα.

Οι δηλώσεις του πρίγκιπα William αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι πιο προβεβλημένες οικογένειες αντιμετωπίζουν τις ίδιες ανησυχίες με χιλιάδες γονείς σε όλον τον κόσμο.

