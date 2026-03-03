Η Drew Barrymore θυμάται την πιο ατίθαση περίοδο της ζωής της

Η δεκαετία του 1990 συνεχίζει να εμπνέει και να απασχολεί τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, με την αισθητική, τη μουσική και τις τάσεις της να επανέρχονται διαρκώς στο προσκήνιο. Μια από τις πιο αγαπημένες προσωπικότητες που συνδέονται άρρηκτα με εκείνη την εποχή, η Drew Barrymore, φέρνει ξανά στο φως τη «χρυσή» αυτή περίοδο μέσα από μια νοσταλγική ανάρτηση. Η διάσημη ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, η οποία έκλεισε πρόσφατα τα 51 της χρόνια, μοιράστηκε ένα διασκεδαστικό βίντεο που συγκρίνει το τότε με το τώρα, θέτοντας το ερώτημα που πολλοί από εμάς θα θέλαμε να κάνουμε: «Μαμά, πώς ήσουν τη δεκαετία του ’90;».

Στις 24 Φεβρουαρίου, η Ντρου Μπάριμορ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral, προκαλώντας κύματα νοσταλγίας και χαμόγελων στους θαυμαστές της. Το βίντεο παρουσιάζει την ίδια να χορεύει αστεία μια σύγχρονη χορευτική κίνηση, γνωστή ως «flossing», ενώ στη συνέχεια ακολουθούν προσωπικές φωτογραφίες από το παρελθόν της, συγκεκριμένα από τη δεκαετία του ’90. Η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, «Μαμά, πώς ήσουν τη δεκαετία του ’90;», αποτελεί μια γλυκόπικρη αναφορά στην πιο «ατίθαση» φάση της ζωής της, μια περίοδο κατά την οποία η Ντρου Μπάριμορ ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ, γνωστή για το αντισυμβατικό της στυλ και την εκρηκτική της προσωπικότητα.

Η ανάρτηση αυτή δεν είναι απλώς μια προσωπική ανάμνηση, αλλά ένα κάλεσμα σε μια ολόκληρη γενιά να αναπολήσει τα χρόνια που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα. Η δεκαετία του ’90, με την ιδιαίτερη μόδα, τη μουσική και τις κινηματογραφικές της παραγωγές, έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι, και η Ντρου Μπάριμορ υπήρξε ένα από τα σύμβολά της. Η ικανότητά της να συνδυάζει την παιδική αθωότητα με μια επαναστατική διάθεση την έκανε αγαπητή σε εκατομμύρια ανθρώπους, και η σημερινή της εικόνα ως ώριμης γυναίκας και επιτυχημένης παρουσιάστριας δείχνει την εξέλιξή της χωρίς να ξεχνά τις ρίζες της.

Από το Χόλιγουντ στην Ελληνική Διασκέδαση: Η Ντρου Μπάριμορ «Σπάει Πιάτα»

Η εκρηκτική προσωπικότητα της Ντρου Μπάριμορ δεν περιορίζεται μόνο στις αναμνήσεις της. Πρόσφατα, η ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που έγινε γρήγορα viral, υιοθετώντας στοιχεία της ελληνικής διασκέδασης. Μαζί με τον Ορλάντο Μπλουμ, η Ντρου Μπάριμορ συμμετείχε σε μια καμπάνια κρουαζιέρας της MSC Cruises, η οποία αξιοποιεί έντονα μεσογειακά στοιχεία. Το στιγμιότυπο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκέντρωσε χιλιάδες likes, καθώς η ηθοποιός υιοθέτησε μια χαρακτηριστική ελληνική κίνηση, σπάζοντας ένα πιάτο και φωνάζοντας «Ώπα».

Η σκηνή διαδραματίστηκε στο εστιατόριο «Πάρος», το οποίο βρίσκεται σε ένα κρουαζιερόπλοιο, και ήταν εμπνευσμένη από το Αιγαίο, με μια γιορτινή και ζεστή ατμόσφαιρα. Η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ εμφανίζονται καθισμένοι σε ένα τραπέζι, απολαμβάνοντας κρασί και ψωμί. Καθώς η διάθεση ανεβαίνει, η Ντρου Μπάριμορ σηκώνεται ξαφνικά, σπάει ένα πιάτο και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας τον Ορλάντο Μπλουμ να αντιδρά με έκπληξη και χιούμορ, σαν να μην γνώριζε αν η κίνηση ήταν μέρος του σεναρίου. Αυτή η στιγμή αποτέλεσε το αποκορύφωμα του διαφημιστικού σποτ, με τους δημιουργούς να παίζουν με τα στερεότυπα της ελληνικής φιλοξενίας και της έντονης διασκέδασης. Όπως είχαμε γράψει, η Ντρου Μπάριμορ αποθεώθηκε για την αυθεντικότητα και το χιούμορ της, αποδεικνύοντας ότι η γοητεία της παραμένει αμείωτη, ανεξ

αρτήτως δεκαετίας ή πολιτισμικού πλαισίου.

Τα ’90s στο Σινεμά: Από την Αθανασία στις Σκιές

Η σύνδεση της Ντρου Μπάριμορ με τα ’90s επεκτείνεται και στον κινηματογράφο, καθώς η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία της να συμμετάσχει σε ένα ριμέικ της cult κωμωδίας «Death Becomes Her» (Ο Θάνατος Σου Πάει Πολύ). Μιλώντας στην εκπομπή της, «The Drew Barrymore Show», αποκάλυψε ότι θέλει να επανενωθεί με τους αγαπημένους της συνεργάτες, Άνταμ Σάντλερ και Τζένιφερ Άνιστον, για αυτήν την ταινία. Το «Death Becomes Her», σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ζεμέκις, κυκλοφόρησε το 1992 και είχε πρωταγωνιστές τους Μέριλ Στριπ, Γκόλντι Χον, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Μπρους Γουίλις. Η υπόθεση ακολουθεί τις Madeline Ashton και Helen Sharp, οι οποίες, μετά τη λήψη ενός μαγικού φίλτρου που χαρίζει αθανασία, ξεκινούν έναν ανελέητο ανταγωνισμό για την καρδιά ενός άνδρα. Η ταινία απέσπασε Όσκαρ για τα οπτικά εφέ της και απέκτησε ένα πιστό cult κοινό, ενώ ενέπνευσε και θεατρική μεταφορά στο Μπρόντγουεϊ. Η επιθυμία της Ντρου Μπάριμορ να αναβιώσει αυτήν την ταινία, όπως είχαμε αναφέρει, υπογραμμίζει την διαχρονική της αξία και την αγάπη της για εκείνη την εποχή.

Μουσικές Αναμνήσεις και Αρώματα από τη Δεκαετία του ’90

Η δεκαετία του ’90 δεν ήταν μόνο κινηματογράφος, αλλά και μια περίοδος με έντονη μουσική παραγωγή. Πρόσφατα, η μουσική κοινότητα έχασε ένα από τα σημαντικά της πρόσωπα, τον Πέρι Μπάμοντε, τον επί χρόνια κιθαρίστα και κιμπορντίστα του βρετανικού συγκροτήματος The Cure. Ο Πέρι Μπάμοντε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από σύντομη ασθένεια, κατά τη διάρκεια των ημερών των Χριστουγέννων, στο σπίτι του. Την είδηση του θανάτου του μουσικού ανακοίνωσε το ίδιο το συγκρότημα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

Ο Πέρι Μπάμοντε υπήρξε ζωτικό κομμάτι της ιστορίας των The Cure, φροντίζοντας το συγκρότημα από το 1984 έως το 1989 και εντασσόμενος επίσημα ως πλήρες μέλος το 1990, αναλαμβάνοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους The Cure, συμμετείχε σε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ της δισκογραφίας τους, όπως τα «Wish» του 1992, «Wild Mood Swings» του 1996 και «Bloodflowers» του 2000. Τα μέλη των The Cure αποχαιρέτησαν τον συνεργάτη και φίλο τους με λόγια βαθιάς εκτίμησης, χαρακτηρίζοντάς τον «ήσυχο, έντονο, διαισθητικό, σταθερό και εξαιρετικά δημιουργικό». Όπως είχαμε ενημερώσει, η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική σκηνή και ιδιαίτερα στην οικογένεια των The Cure.

Πέρα από τη μουσική, η δεκαετία του ’90 καθόρισε και νέες τάσεις στον κόσμο της ομορφιάς και των αρωμάτων. Τα αρώματα με νότες μελιού, που αγκαλιάζουν τις αισθήσεις και προσφέρουν μια πολυτελή, ακαταμάχητη εμπειρία, ξεχωρίζουν για τη ζεστασιά και την αίσθηση θαλπωρής που αφήνουν στο δέρμα. Από τη δεκαετία του 1990, όταν το θρυλικό «Angel» του Τιερί Μιγκλέρ πρωτοπαρουσίασε τις πιο δελεαστικές και γλυκές νότες, τα «edible fragrances» καθιερώθηκαν ως μια σταθερή τάση στη βιομηχανία της ομορφιάς. Σοκολάτα, βανίλια, καφές και η απαλή γλυκύτητα του μελιού συνθέτουν αρώματα που θυμίζουν τη μαγεία ενός ζαχαροπλαστείου και δημιουργούν μια αίσθηση ευεξίας. Η γοητεία του μελιού στην αρωματοποιία οφείλεται και στην εκπληκτική του ευελιξία, καθώς μπορεί να αποκαλύψει πιο φρέσκες μυρωδιές ανάλογα με το φυτό προέλευσής του. Αυτό σημαίνει ότι, συνδυασμένο με νότες που αναδεικνύουν αυτές τις διακριτικές μυρωδιές, το μέλι γίνεται ιδανικό για όσους δεν επιθυμούν βαριά γλυκά αρώματα αλλά θέλουν μια ζεστή, αγκαλιαστική αίσθηση, όπως είχαμε επισημάνει.

Η Χρονοκάψουλα της Πριγκίπισσας Νταϊάνα: Ένα Παράθυρο στα ’90s

Η επιρροή της δεκαετίας του ’90 είναι τόσο βαθιά, που ακόμη και η βασιλική οικογένεια έχει αφήσει το στίγμα της σε αυτήν. Μια χρονοκάψουλα που είχε θαφτεί από την Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, το 1991 στο Great Ormond Street Hospital (GOSH), άνοιξε πρόσφατα, αποκαλύπτοντας μια συλλογή αντικειμένων που αποτυπώνουν τη ζωή των αρχών της δεκαετίας του 1990. Στο κουτί βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα CD της Κάιλι Μινόγκ, ένας ηλιακός υπολογιστής και ένα διαβατήριο.

Το κουτί είχε τοποθετηθεί για τον εορτασμό της θεμελίωσης του κτιρίου Variety Club, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1994. Τα αντικείμενα επιλέχθηκαν από δύο παιδιά, νικητές του διαγωνισμού Blue Peter, με τη βοήθεια της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, και περιλάμβαναν επίσης μια μικρή τηλεόραση τσέπης, μια χιονόμπαλα, βρετανικά νομίσματα, σπόρους δέντρων και μια φωτογραφία της πριγκίπισσας. Ο σκοπός ήταν να «καταγραφεί η ζωή της δεκαετίας του 1990» για τις μελλοντικές γενιές. Η χρονοκάψουλα προοριζόταν να παραμείνει θαμμένη για εκατοντάδες χρόνια, αλλά η περιοχή ανασκάφτηκε για την κατασκευή ενός νέου παιδιατρικού κέντρου καρκίνου στο GOSH. Το CD της Κάιλι Μινόγκ, «Rhythm of Love» του 1990, περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «Better the Devil You Know» και «What Do I Have to Do». Όπως είχαμε δημοσιεύσει, αυτή η ανακάλυψη αποτελεί ένα συναρπαστικό παράθυρο σε μια εποχή που συνεχίζει να μας γοητεύει και να μας εμπνέει.

Συνοψίζοντας, η δεκαετία του ’90 παραμένει μια πηγή έμπνευσης και νοσταλγίας για πολλούς, από τις προσωπικές αναμνήσεις της Ντρου Μπάριμορ μέχρι τις καλλιτεχνικές δημιουργίες και τα πολιτιστικά γεγονότα που τη σημάδεψαν. Η συνεχής αναφορά σε αυτήν την περίοδο, είτε μέσα από την τέχνη είτε μέσα από την ανάκληση γεγονότων, επιβεβαιώνει τη διαχρονική της αξία και την ικανότητά της να μας συνδέει με το παρελθόν μας, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον της ποπ κουλτούρας.

