Η Ελένη Αλεξανδρή στο Talk to Mad μιλά για το νέο τραγούδι, τις συνεργασίες της με μεγάλα ονόματα και τα σχέδιά της για τη Eurovision

Με μια ματιά Η Ελένη Αλεξανδρή κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Τέλειωσες» και ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό της live.

Αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία της με την Έλενα Παπαρίζου και σε άλλους καλλιτέχνες.

Η απώλεια του αδερφού της επηρέασε τα μουσικά της σχέδια, αλλά τώρα αισθάνεται έτοιμη να προχωρήσει.

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το κατάλληλο τραγούδι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Αλεξανδρή βρέθηκε καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στο «Talk to Mad» και μίλησε για τη μουσική της διαδρομή, τις σημαντικές συνεργασίες της, αλλά και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην προσωπική της καλλιτεχνική πορεία. Μετά από αρκετά χρόνια δίπλα σε σπουδαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, η τραγουδίστρια επιστρέφει με το νέο της τραγούδι «Τέλειωσες» και ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό live της, θέλοντας να παρουσιάσει στο κοινό τη δική της μουσική ταυτότητα.

Στη συζήτησή της με την Αθηνά Κλήμη, αναφέρθηκε στην πολυετή συνεργασία της με την Έλενα Παπαρίζου, στις εμπειρίες της δίπλα σε καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση, ο Σάκης Ρουβάς και ο Γιάννης Πάριος, αλλά και στη διαδρομή της από διαγωνιζόμενη του X Factor σε vocal coach του The Voice. Παράλληλα, μίλησε για την απώλεια του αδερφού της, εξηγώντας πώς αυτή η δύσκολη περίοδος επηρέασε τα μουσικά της σχέδια, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τη δούμε κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision.

Διάβασε επίσης: «Mad Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπουν τα άστρα για τα 12 ζώδια για την εβδομάδα 23-29/11

Η Ελένη Αλεξανδρή βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει με νέο προσωπικό τραγούδι, με τίτλο «Τέλειωσες». Όπως εξήγησε στη συζήτησή της με την Αθηνά Κλήμη, το κομμάτι εκφράζει για εκείνη μια προσωπική μετάβαση, το κλείσιμο ενός κύκλου και την απόφαση να αφήσει πίσω όσα έχουν προηγηθεί, προχωρώντας σε μια νέα φάση της ζωής της.

Η τραγουδίστρια ετοιμάζει, μάλιστα, το πρώτο δικό της live, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στο ROHAS Athens Live Stage. Από τις 20:30 έως τις 22:00, θα παρουσιάσει το νέο της τραγούδι, αλλά και άλλες μουσικές επιλογές που αγαπά, ενώ στη βραδιά θα υπάρχουν και special guests. Η προπώληση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω του more.com.

Η επιστροφή της στη δισκογραφία έρχεται έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία είχε αφιερωθεί σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά και στην οικογένειά της. Όπως αποκάλυψε, η απώλεια του αδερφού της ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία που καθυστέρησε αρκετά από τα σχέδιά της, καθώς χρειάστηκε χρόνο για να βρει ξανά τις ισορροπίες της. Σήμερα, ωστόσο, αισθάνεται έτοιμη να προχωρήσει και να κάνει όσα αγαπά, έχοντας πάντα τον αδερφό της στη σκέψη της.

Η πολυετής συνεργασία με την Έλενα Παπαρίζου και οι σημαντικές μουσικές συναντήσεις

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνέντευξη ήταν η μακρόχρονη συνεργασία της Ελένης Αλεξανδρή με την Έλενα Παπαρίζου. Οι δύο καλλιτέχνιδες γνωρίστηκαν επαγγελματικά πριν από αρκετά χρόνια, ενώ η συνεργασία τους συνεχίστηκε μέσα από το The Voice, όπου βρέθηκαν μαζί και αποφάσισαν να δουλέψουν μαζί.

Η Ελένη Αλεξανδρή μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για την Έλενα Παπαρίζου, αναφέροντας πως έχουν πολλά κοινά, αλλά και έναν δικό τους τρόπο επικοινωνίας, που περιλαμβάνει κοινές μουσικές αναφορές και αναμνήσεις. Μάλιστα, η ίδια συνέδεσε την κοινή τους ενέργεια με τις εμπειρίες τους ως παιδιά της ομογένειας και την αγάπη τους για την Ελλάδα.

Η επαγγελματική της διαδρομή, ωστόσο, περιλαμβάνει συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Η Άννα Βίσση, ο Σάκης Ρουβάς και ο Γιάννης Πάριος είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες δίπλα στους οποίους έχει βρεθεί επί σκηνής. Θυμήθηκε, μάλιστα, μια ιδιαίτερη στιγμή από την εφηβεία της, όταν σε ηλικία 15 ετών είχε ανέβει στη σκηνή σε συναυλία της Άννας Βίσση στο Τορόντο, χωρίς φυσικά να φαντάζεται πως χρόνια αργότερα θα συνεργάζονταν επαγγελματικά.

Από διαγωνιζόμενη του X Factor σε vocal coach του The Voice

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά της στη συμμετοχή της στο X Factor, καθώς σήμερα βρίσκεται στην άλλη πλευρά ενός μουσικού διαγωνισμού, έχοντας αναλάβει τον ρόλο της vocal coach στο The Voice.

Όπως εξήγησε, η δική της εμπειρία ως διαγωνιζόμενη τη βοηθά να κατανοεί καλύτερα όσα βιώνουν οι νέοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο talent show. Γνωρίζει τις απαιτήσεις, την αγωνία και την ένταση μιας τέτοιας διαδικασίας και προσπαθεί να τους μεταφέρει κάτι που θεωρεί ουσιαστικό: πως έχουν μια ευκαιρία να δείξουν ποιοι είναι και τι μπορούν να κάνουν.

Παράλληλα, η ίδια παραδέχτηκε πως η μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει σημαντικά και πως πλέον τα social media, με το TikTok να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής πορείας. Όπως ανέφερε, προσπαθεί και η ίδια να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, δημιουργώντας περιεχόμενο και παρουσιάζοντας τη δουλειά της μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Eurovision, τα επόμενα σχέδια και η νέα μουσική ταυτότητα

Θα μπορούσε η Ελένη Αλεξανδρή να εκπροσωπήσει κάποια στιγμή την Ελλάδα στη Eurovision; Η ίδια δεν απέκλεισε καθόλου αυτό το ενδεχόμενο, εξηγώντας πως θα ήθελε να κάνει μια τέτοια προσπάθεια, αρκεί να βρεθεί το κατάλληλο τραγούδι. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε δημιουργική φάση, γράφει μουσική και αναζητά το κομμάτι που θα την κάνει να αισθανθεί πως είναι η σωστή στιγμή για ένα τέτοιο βήμα.

Αναφερόμενη στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, αποκάλυψε πως θέλει να συνεχίσει να κυκλοφορεί τραγούδια που την εκφράζουν. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα περίοδο έχει και η συνεργασία της με τον Αλέξανδρο Κρομμύδα, ο οποίος υπογράφει το «Τέλειωσες» και έχει γράψει και άλλα τραγούδια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν.

Όσο για τον ήχο που θέλει να υπηρετήσει, η Ελένη Αλεξανδρή περιέγραψε τη μουσική της ταυτότητα ως ένα μείγμα pop, rock, funk και soul, με δυναμισμό και διαφορετικές επιρροές. Στόχος της είναι να δημιουργεί τραγούδια με τα οποία ο κόσμος θα μπορεί να ταυτιστεί, να χορέψει και να περάσει όμορφα.

Η συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη στο «Talk to Mad» ολοκληρώθηκε με την πρόσκληση της Ελένης Αλεξανδρή στο κοινό για το πρώτο προσωπικό της live στις 19 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας, ιδιαίτερα δημιουργικής περιόδου για την ίδια.

Διάβασε επίσης: