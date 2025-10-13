Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό

Η 16χρονη Sunny ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι της country τραγουδίστριας Gabby Barrett «I Hope» και εντυπωσίασε το κοινό με τη φωμή της

Η 16χρονη Sunny Sandler έκανε μια απρόσμενη αλλά εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή, κλέβοντας την παράσταση από τον πατέρα της, Adam Sandler, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο πλαίσιο της περιοδείας «You’re My Best Friend Tour». Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, όπου η νεαρή ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι της country τραγουδίστριας Gabby Barrett «I Hope», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και θετικά σχόλια από το κοινό.

Ο Adam Sandler, ο οποίος συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του όχι μόνο στον κινηματογράφο αλλά και στις ζωντανές παραστάσεις, συνόδευσε μουσικά την κόρη του με κιθάρα, παρακολουθώντας την με εμφανή συγκίνηση. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από παρευρισκόμενους και έγινε γρήγορα viral, όπου πολλοί σχολίασαν το ταλέντο της Sunny Sandler και το ενδεχόμενο να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική.

Ο Adam Sandler, γνωστός για τις ταινίες του «Happy Gilmore 2», «Blended» και «Hubie Halloween», έχει δύο κόρες με τη σύζυγό του Jackie Sandler, τη Sunny και τη 19χρονη Sadie Sandler. Η οικογένεια εμφανίζεται συχνά ενωμένη σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ πρόσφατα περπάτησε στο κόκκινο χαλί της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας «Jay Kelly» στο πλαίσιο του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Στην ταινία αυτή ο Adam Sandler υποδύεται τον Ron Sukenick, μάνατζερ του χαρακτήρα που ερμηνεύει ο George Clooney.

