Η νέα ανάρτηση του Brooklyn Beckham είναι ξεκάθαρη «μπηχτή» προς τη μητέρα του, Victoria

Ο Brooklyn Beckham προκαλεί αντιδράσεις με νέα ανάρτηση στο Instagram, που πολλοί θεωρούν «σπόντα» προς τη Victoria Beckham

Ο Brooklyn Beckham φαίνεται πως συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα με κάθε του ανάρτηση στα social media, αυτή τη φορά ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με την οικογένειά του.

Ο 25χρονος, που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα media για την αποστασιοποίησή του από τους γονείς του, δημοσίευσε στο Instagram μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του Nicola Peltz. Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι φαίνεται ξαπλωμένο στο πάτωμα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, αγκαλιασμένο και περιτριγυρισμένο από κρυστάλλους.

Η ανάρτηση συνδέθηκε άμεσα από πολλούς με την πρακτική της θεραπείας με κρυστάλλους, μια εναλλακτική μορφή ευεξίας που βασίζεται στην ιδέα της «ενεργειακής ισορροπίας» μέσω πολύτιμων λίθων. Δεν πέρασε απαρατήρητο επίσης το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη μητέρα του, Victoria Beckham, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη σχέση της με τους κρυστάλλους και την πνευματική τους σημασία.

Η ίδια η Victoria Beckham έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι διαθέτει μεγάλη συλλογή από κρυστάλλους, τους οποίους χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά της, ακόμη και στον ύπνο της, θεωρώντας ότι συμβάλλουν στη θετική ενέργεια του χώρου της.

Αυτή η λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα σχολίων στα social media, με αρκετούς χρήστες να βλέπουν στην ανάρτηση του Brooklyn ένα ακόμη «καρφί» προς την οικογένειά του. Στα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία, πολλοί τον κατηγόρησαν ότι επιδιώκει την προσοχή και ότι αντιφάσκει με παλαιότερες δηλώσεις του περί ιδιωτικότητας.

Χαρακτηριστικά σχόλια έγραφαν ότι η εικόνα μοιάζει «σκηνοθετημένη» ή ότι αποτελεί ακόμη μία προσπάθεια να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ενώ άλλοι στάθηκαν στην απομάκρυνσή του από την οικογένεια Beckham.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι υποστηρικτές του ζευγαριού. Πολλοί χρήστες σχολίασαν θετικά τη σχέση του με τη Nicola Peltz, τονίζοντας πως αυτό που μετράει είναι η προσωπική τους ευτυχία και η μεταξύ τους στήριξη, ανεξάρτητα από την εξωτερική κριτική.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε του κίνηση συνεχίζει να τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση γύρω από την οικογένεια Beckham, με τον Brooklyn να παραμένει σταθερά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της βρετανικής showbiz.

