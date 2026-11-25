Μάθε όσα αποκάλυψε η Καλομοίρα για τις προκλήσεις της μητρότητας, το botox, τα fillers και την οικογενειακή της ζωή

Με μια ματιά Η Καλομοίρα δίνει απόλυτη προτεραιότητα στον ρόλο της μητέρας και την οικογένειά της.

Οι διαφωνίες είναι φυσιολογικές σε μια σχέση, ενώ η ίδια και ο σύζυγός της προτεραιοποιούν τη σχέση τους.

Έχει κάνει botox, αλλά συμβουλεύει να αποφεύγονται τα fillers για την τηλεόραση, προτείνοντας κρέμες περιποίησης.

Απέρριψε αμερικανικές προτάσεις λόγω της πίεσης για "σκάνδαλα", προστατεύοντας την οικογένειά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Καλομοίρα παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, όπου μοιράστηκε πτυχές της καθημερινότητάς της ως μητέρα 3 παιδιών, αλλά και τις απόψεις της για τις αισθητικές επεμβάσεις. Η τραγουδίστρια, η οποία διατηρεί στενή σχέση με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, αναφερόμενη στις προκλήσεις της μητρότητας, την ισορροπία στη σχέση της, αλλά και τις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει.

Η Καλομοίρα περιέγραψε τη ζωή της ως μια αέναη ροή γύρω από τα παιδιά της, τονίζοντας πως ο ρόλος της μητέρας είναι η απόλυτη προτεραιότητά της. «Είμαι μαμά, μαμά όλη την ώρα, μόνο «μαμά, μαμά» ακούω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η ησυχία του σπιτιού όταν λείπει για επαγγελματικούς λόγους της φαίνεται «πολύ περίεργη». Η αφοσίωσή της στην οικογένεια είναι τόσο έντονη που συνεχώς ελέγχει το κινητό της για να δει τι κάνουν τα παιδιά της.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μικρότερη κόρη της, η οποία, παρά τον δυνατό της χαρακτήρα και τις συχνές διαφωνίες τους, της προσφέρει ανεκτίμητη αγάπη. «Με λατρεύει, τη λατρεύω, αλλά τσακωνόμαστε συνέχεια γιατί είναι πολύ δυναμική, που μου αρέσει», είπε η Καλομοίρα, τονίζοντας πως η μικρή της δείχνει ακόμα και τα λάθη που κάνει, αλλά στο τέλος της ημέρας της εκφράζει την αγάπη της.

Όσον αφορά τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, η Καλομοίρα ξεκαθάρισε ότι οι διαφωνίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μακροχρόνιας σχέσης. «Όποιος λέει ότι δεν τσακώνονται, να σου πω κάτι; Λένε ψέματα ή δεν ζουν μαζί», δήλωσε, εξηγώντας ότι πρόκειται για παρεξηγήσεις και όχι για έντονες συγκρούσεις.

Η Καλομοίρα τόνισε τη σημασία της προτεραιότητας που δίνει η ίδια και ο σύζυγός της στη σχέση τους, τοποθετώντας τους «νούμερο ένα» μετά τα παιδιά. «Αν βγούμε, θα προσέχω πολύ πώς θα ντυθώ γι’ αυτόν, θα είμαι λίγο πιο σέξι. Ξέρω ότι του αρέσει αυτό και θα το κάνω. Είναι για τους δυο μας. Βλέπει μια πλευρά που είναι μόνο γι’ αυτόν», αποκάλυψε, υπογραμμίζοντας ότι φροντίζουν να περνούν χρόνο μαζί, είτε με εξόδους για φαγητό είτε με ταξίδια, διατηρώντας την επαφή τους «κολλητή».

Στην ερώτηση για τις αισθητικές παρεμβάσεις, η Καλομοίρα παραδέχτηκε ότι έχει κάνει botox και fillers. Ωστόσο, μοιράστηκε την αρνητική της εμπειρία με τα fillers στην τηλεόραση: «Τα fillers δεν φαίνονται καθόλου ωραία στην τηλεόραση. Εσύ, αν είσαι στην τηλεόραση, μην βάλεις fillers». Συστήνει, αντίθετα, τη φροντίδα του δέρματος με ποιοτικές κρέμες, λέγοντας: «Οι κρέμες για μένα δουλεύουν, αλλά δεν χρειάζεσαι όλες τις κρέμες. Πάρε τέσσερις-πέντε καλές και είσαι καλά».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην πίεση για «σκάνδαλα» που αντιμετώπισε μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision, εξηγώντας γιατί απέρριψε προτάσεις από αμερικανικές παραγωγές. «Είδα ότι θέλουν σκάνδαλο συνέχεια. Η Αμερική είναι τόσο μεγάλη. Για να μπεις στην πρώτη σελίδα χρειάζεσαι σκάνδαλα μετά από σκάνδαλα. Εγώ δεν θέλω τέτοια», δήλωσε, τονίζοντας πως προστατεύει την οικογένειά της πάνω απ’ όλα.

Σε ένα άλλο σημείο, η Καλομοίρα αποκάλυψε τη συμβουλή που έλαβε από την Άννα Βίσση κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής της επίσκεψης στην Ελλάδα. «Την παίρνω και με βοήθησε πολύ. Τη ρώτησα για συμβουλή για τη μουσική και μου έδωσε πολύ ωραία συμβουλή. Μου έδωσε κουράγιο», είπε, δείχνοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφει για την iconic τραγουδίστρια.

Η Καλομοίρα ολοκλήρωσε τη συνέντευξη με μια φιλοσοφία ζωής βασισμένη στην τόλμη και την αποδοχή του λάθους: «Είχα πολλά όνειρα και δεν φοβόμουν να τα κάνω, δεν φοβόμουν να κάνω λάθη και δεν φοβόμουν να φαίνομαι χαζή. Αν κάνω χαζομάρα και δεν βγει ωραία κάτι, δεν πειράζει, έχουμε αύριο πάλι να δοκιμάσουμε».

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