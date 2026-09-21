«Κάποια στιγμή θα τα πούμε όλα»: Ο Γιώργος Λιβάνης απαντά πρώτη φορά για τις φήμες χωρισμού με την Ανδρομάχη

Με μια ματιά Ο Γιώργος Λιβάνης απαντά για φήμες χωρισμού με την Ανδρομάχη.

Η Ανδρομάχη παρακολούθησε παράσταση του Λιβάνη και γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια του γιου τους.

Ο Λιβάνης χαρακτήρισε την Ανδρομάχη "οικογένεια" και τόνισε τον ισχυρό δεσμό τους.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι θα μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή στο μέλλον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις παρακολουθήσει τις φήμες για την προσωπική ζωή ενός αγαπημένου καλλιτέχνη να φουντώνουν, περιμένοντας τη στιγμή που ο ίδιος θα βγει μπροστά για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους; Ο Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών, τα οποία τον θέλουν να έχει χωρίσει από τη σύζυγό του και μητέρα του παιδιού του, Ανδρομάχη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ο αγαπημένος τραγουδιστής -ο οποίος το φετινό καλοκαίρι δοκίμασε τις δυνάμεις του στη θεατρική παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι»- επέλεξε να κρατήσει μια αινιγματική αλλά απόλυτα προστατευτική στάση. Παρά τις φήμες περί διαζυγίου, η Ανδρομάχη βρέθηκε στο θέατρο για να τον απολαύσει στη σκηνή, ενώ οι δυο τους γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια του μικρού τους γιου. Χαρακτηρίζοντας την τραγουδίστρια ως «οικογένεια», ο Γιώργος Λιβάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές αποκαλύψεις.

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Η αινιγματική τοποθέτηση για την Ανδρομάχη και η έννοια της οικογένειας

Ο Γιώργος Λιβάνης απέφυγε να δώσει μια ξεκάθαρη επιβεβαίωση ή διάψευση για τα σενάρια χωρισμού, προτιμώντας να εστιάσει στον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει. Τονίζοντας πως «εξυπακούεται» ότι η Ανδρομάχη θα ερχόταν να τον δει στο θέατρο αφού παραμένουν οικογένεια, ξεκαθάρισε πως κάποια στιγμή στο μέλλον θα μιλήσει πιο ανοιχτά για όλα όσα συμβαίνουν στην προσωπική του ζωή.





Τα κοινά γενέθλια του γιου τους και οι εμφανίσεις που πυροδότησαν τις φήμες

Η παρουσία της τραγουδίστριας στις θεατρικές υποχρεώσεις του καλλιτέχνη, αλλά και η από κοινού διοργάνωση των γενεθλίων του παιδιού τους, απέδειξαν πως οι δυο τους διατηρούν μια εξαιρετική σχέση. Οι κοινές αυτές στιγμές σχολιάστηκαν έντονα, με τον τραγουδιστή να ξεκαθαρίζει πως η προστασία της ηρεμίας τους αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του.

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