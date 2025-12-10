MadWalk 2025 Mega
Celeb News 10.12.2025

Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά στη Νεφέλη Μεγκ για την ατάκα «αφού εκείνη έμεινε έγκυος δεν θα μείνω στο ράφι»
Η παρουσιάστρια πήρε θέση κατά την διάρκεια της εκπομπής της και απάντησε χωρίς υπερβολές, αλλά με σαφήνεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η συζήτηση γύρω από τα σχόλια της Νεφέλης Μεγκ για την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου συνεχίζεται, με την παρουσιάστρια να απαντά δημόσια και να τοποθετείται για τα όσα ειπώθηκαν. Η YouTuber είχε βρεθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου αναφέρθηκε στη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της Καινούργιου, χρησιμοποιώντας διατύπωση που τελικά προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Νεφέλη Μεγκ, σχολιάζοντας την προσωπική ζωή της παρουσιάστριας, είχε δηλώσει: «Συγκινούμαι που πέτυχε αυτό που ήθελε και είναι ευτυχισμένη. Αφού η Κατερίνα έμεινε έγκυος και παντρεύεται, σημαίνει ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι. Το λέω για καλό, γιατί ξέρω πόσο το επιθυμούσε». Παρότι η πρόθεσή της φαίνεται να ήταν θετική, η έκφραση προκάλεσε συζητήσεις, κυρίως λόγω της φράσης «δεν θα μείνω στο ράφι».

Την Παρασκευή, μετά την προβολή του αποσπάσματος στο «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια πήρε θέση. Χωρίς υπερβολές, αλλά με σαφήνεια, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε: «Μου φάνηκε κάπως. Όταν λες “Αφού τα κατάφερε κι αυτή, τότε έχω ελπίδες κι εγώ”, ακούγεται σαν να λες: μέχρι κι αυτή κατάφερε να βρει τον άνθρωπό της. Δεν θεωρώ ότι είχε κακή πρόθεση, αλλά όπως ακούστηκε, δεν ήταν ωραίο».

Στη συνέχεια, η Καινούργιου ανέλυσε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το σχόλιο για την ίδια, αλλά μια γενικότερη στάση της YouTuber απέναντι σε γυναίκες: «Δεν με ενόχλησε προσωπικά. Όμως έχει κάνει κατά καιρούς αρκετά ατοπήματα. Σχόλια για τη Σίσσυ Χρηστίδου, για εμφανίσεις γυναικών… είναι ακόμη λίγο καινούργια στα πράγματα και καλό είναι να προσέχει. Γιατί ενώ πολλές φορές κάνει εύστοχες παρατηρήσεις, τελικά μένουμε σε εκείνες που ακούγονται κακεντρεχείς».


Στο ίδιο επεισόδιο, η Νεφέλη Μεγκ είχε μιλήσει και για παλιότερη συνεργασία της με την Ελίνα Παπίλα, σε απογευματινή εκπομπή. Περιέγραψε ότι η εικόνα που είχε για την παρουσιάστρια δεν ταίριαζε με αυτό που βίωνε στο παρασκήνιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε έντονη δυσαρέσκεια και απόσταση.

Αναφέρθηκε μάλιστα και σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, μετά τη συνέντευξη που είχε πάρει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, η εκπομπή της Μαυραγάνη μετέδωσε πρώτη το θέμα, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε ένταση: «Ήταν έξαλλη που με έπαιξαν εκεί και όχι στην εκπομπή μας. Με έδιωξαν από το γραφείο μέσα στα νεύρα, κι εγώ άκουγα απ’ έξω τι έλεγαν. Το γραφείο είχε τζάμια…».


Η YouTuber συμπλήρωσε ότι ένιωθε παραγκωνισμένη από την ομάδα της εκπομπής: «Δεν μου έδιναν σημασία. Αν δεν ενδιαφερόταν η Μαυραγάνη να με προβάλει, δεν θα το έκανε ούτε η δική μας εκπομπή. Ήταν όλοι κλεισμένοι στο γυάλινο δωμάτιο κι εγώ απ’ έξω να περιμένω. Δεν με ήθελαν, το καταλαβαίνεις; Τους το είχαν πει μια βδομάδα πριν ότι θα κάνω τη συνέντευξη».

