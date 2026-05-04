13 χρόνια Met Gala σε ένα post – Η Kim Kardashian ξεσήκωσε το Instagram με το πιο viral throwback

Η Kim Kardashian ξέρει πάντα πώς να τραβά πάνω της όλα τα βλέμματα και αυτή τη φορά το κατάφερε χωρίς καν να πατήσει στο κόκκινο χαλί. Με ένα νέο post στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας αποφάσισε να κάνει μια αναδρομή στα τελευταία 13 χρόνια παρουσίας της στο Met Gala, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της.

Από την πρώτη της εμφάνιση στο πλευρό του Kanye West μέχρι τις στιλιστικές επιλογές που δίχασαν το κοινό αλλά τελικά έγραψαν ιστορία στη μόδα, η Kim Kardashian απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς να μετατρέπει κάθε δημόσια εμφάνισή της σε viral στιγμή.

Kim Kardashian: Η ληστεία των 6 εκατ. στο Παρίσι γίνεται docuseries

Το post της συγκέντρωσε μέσα σε ελάχιστες ώρες εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια, με τους followers της να θυμούνται τις εμφανίσεις που σημάδεψαν το Met Gala την τελευταία δεκαετία. Άλλοι στάθηκαν στο total black look του Balenciaga που είχε προκαλέσει αμέτρητες αντιδράσεις, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να ξεχάσουν τη Marilyn Monroe στιγμή, όταν η Kim εμφανίστηκε φορώντας το ιστορικό φόρεμα της θρυλικής ηθοποιού.

Η ίδια επέλεξε να παρουσιάσει τις εμφανίσεις της σχεδόν σαν ένα fashion timeline, δείχνοντας πώς άλλαξε το στιλ της μέσα στα χρόνια αλλά και πώς κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες του θεσμού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάθε χρόνο το όνομά της φιγουράρει ανάμεσα στα trends του Met Gala, είτε οι fashion critics αποθεώνουν τις επιλογές της είτε τις σχολιάζουν αρνητικά.

Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους θαυμαστές της ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Kim Kardashian «έντυσε» συναισθηματικά την ανάρτησή της. Οι φωτογραφίες δεν ήταν απλώς μια επίδειξη μόδας, αλλά μια μικρή υπενθύμιση του πόσο έχει αλλάξει η ζωή της τα τελευταία 13 χρόνια – τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το Met Gala άλλωστε δεν είναι απλώς ένα fashion event. Είναι μια σκηνή όπου celebrities, σχεδιαστές και μεγάλοι οίκοι μόδας δημιουργούν εικόνες που μένουν στην ποπ κουλτούρα για χρόνια. Και η Kim Kardashian έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα αυτού του θεσμού.

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: «Έρωτας χωρίς φίλτρα» και εικόνες που συζητιούνται