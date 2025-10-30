Μαρία Ιωαννίδου για Γιώργο Παπαγεωργίου: «Είναι τεκνό, μου αρέσει σε όλα του»

Στην κάμερα της εκπομπής Breakfast at star μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου και αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, αποκαλόντας τον μάλιστα… τεκνό!

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε από τον ρεπόρτερ με ποιον ηθοποιό θα ήθελε να συνεργαστεί από την νεότερη γενιά, η ίδια είπε χωρίς κανένα δισταγμό:

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει ξανά μπαμπάς! Το τρυφερό post στο Instagram

«Πώς λέγεται αυτό το τεκνό; Παπαγεωργίου; Με αυτόν θα ήθελα, μου αρέσει! Υπάρχουν κι άλλα τεκνά… αλλά τώρα αυτός μου ήρθε. Μου αρέσει και σαν άντρας και σαν ηθοποιός. Μου αρέσει σαν όλα!».





Διάβασε επίσης: Ο Χρήστος Μάστορας μάς συστήνει την μαμά του μέσα από μια κοινή τρυφερή τους φωτογραφία

Δες κι αυτό…