Μαρία Κορινθίου: Η ρομαντική αφιέρωση στον σύντροφό για την επέτειό τους

Στις 24 Απριλίου, η Μαρία Κορινθίου και ο επιχειρηματίας Γιώργος Καραθανάσης γιορτάζουν την πρώτη τους επέτειο σχέσης, καθώς συμπληρώνουν έναν χρόνο μαζί, με τον έρωτά τους να παραμένει έντονος και ολοένα να δυναμώνει. Η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη χαρά της, ανεβάζοντας μια τρυφερή στιγμή τους στα social media και στέλνοντας τις δικές της ευχές στον σύντροφό της.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Μαρία Κορινθίου έγραψε χαρακτηριστικά: «Εσύ και μόνο εσύ… Χρόνια σου πολλά υπέροχε μου @karathanasisgeorge ….χρόνια μας πολλά!», εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της για τον άνθρωπο που έχει στο πλευρό της. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καραθανάσης επέλεξε να της κάνει μια ρομαντική έκπληξη, στέλνοντάς της λουλούδια, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει.

Το ζευγάρι επέστρεψε πριν από λίγες ημέρες από ένα ταξίδι στη Σκωτία, όπου πέρασε στιγμές χαλάρωσης και απόδρασης από την καθημερινότητα. Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της ηθοποιού από τον Γιάννης Αϊβάζης, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Ο Γιώργος Καραθανάσης είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας και CEO γνωστής εταιρείας μπαχαρικών, ενώ η γνωριμία τους ξεκίνησε σε επαγγελματικό επίπεδο, όταν η Μαρία Κορινθίου συνεργάστηκε ως brand ambassador με την εταιρεία του. Από εκείνη τη συνεργασία, η σχέση τους πέρασε γρήγορα από το επαγγελματικό στο προσωπικό επίπεδο, με έντονη χημεία.

Η ίδια η ηθοποιός, σε πρόσφατες δηλώσεις της, έχει αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνον, χαρακτηρίζοντάς τον «αυθεντικό αρσενικό» με δυνατή προσωπικότητα και σταθερότητα, στοιχεία που, όπως φαίνεται, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σχέση τους.

