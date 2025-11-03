MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 03.11.2025

Ο Πρίγκιπας William και η Kate Middleton μετακομίζουν στο «παντοτινό τους σπίτι» στο Windsor

Το «Forest Lodge», ένα γεωργιανό αρχοντικό που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770 με οκτώ υπνοδωμάτια, αντικαθιστά το «Adelaide Cottage»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μετά από μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις και δημόσιες δοκιμασίες, ο Πρίγκιπας William και η Πριγκίπισσα Kate Middleton γύρισαν σελίδα στη ζωή τους, μετακομίζοντας στο νέο τους σπίτι, το «Forest Lodge», στο Windsor. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph, η μετακόμιση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, και η πενταμελής οικογένεια -ο Πρίγκιπας George, η Πριγκίπισσα Charlotte και ο Πρίγκιπας Louis- έχει ήδη αρχίσει να προσαρμόζεται στη νέα της καθημερινότητα. Η απόφαση για τη μετακόμιση είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Αύγουστο. Το «Forest Lodge», ένα γεωργιανό αρχοντικό που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770 με οκτώ υπνοδωμάτια, αντικαθιστά το «Adelaide Cottage», όπου η οικογένεια κατοικούσε τα τελευταία τρία χρόνια.

Όταν ο Πρίγκιπας William και η Πριγκίπισσα Kate αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Λονδίνο και να μετακινηθούν στο Windsor, επιδίωκαν μια πιο ήρεμη και φυσική ζωή για τα παιδιά τους. Τα τρία βασιλικά παιδιά φοιτούν στο κοντινό Lambrook School, γεγονός που επιτρέπει στους γονείς τους να ισορροπούν πιο αποτελεσματικά μεταξύ των γονεϊκών και των βασιλικών τους καθηκόντων.

Διάβασε επίσης: Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match

Η μετακόμιση έφερε την οικογένεια ακόμη πιο κοντά στους γονείς της Πριγκίπισσας Kate, Carole και Michael Middleton, οι οποίοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη ζωή των εγγονιών τους. Για το ζευγάρι, το νέο σπίτι στο Windsor συμβολίζει μια καινούρια αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο. Λίγο μετά τη μετακόμισή τους στο «Adelaide Cottage», η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022, γεγονός που σηματοδότησε την άνοδο του Βασιλιά Καρόλου στον θρόνο και την αναβάθμιση του Πρίγκιπα William σε διάδοχο.

Η χρονιά του 2024 αποδείχθηκε ακόμη πιο δοκιμαστική, καθώς τόσο ο Βασιλιάς Κάρολος όσο και η Πριγκίπισσα Kate διαγνώστηκαν με καρκίνο. Ενώ ο Βασιλιάς εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία, η Πριγκίπισσα του Wales ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

Το «Forest Lodge» θεωρείται το «παντοτινό σπίτι» της οικογένειας, στο οποίο σκοπεύουν να μείνουν ακόμη και όταν ο Πρίγκιπας William ανέβει στον θρόνο. Παρά το μέγεθος και τη σημασία της κατοικίας, το ζευγάρι δεν σκοπεύει να φιλοξενήσει μόνιμο προσωπικό. Η νταντά των παιδιών, Maria Turrion Borrallo, και οι οικιακοί βοηθοί θα παραμείνουν σε άλλα μικρότερα οικήματα της έκτασης.

Η νέα ζωή του Πρίγκιπα William και της Πριγκίπισσας Kate στο «Forest Lodge» δεν είναι απλώς μια μετακόμιση. Είναι μια προσπάθεια αναγέννησης, μια ήρεμη επανεκκίνηση μετά από χρόνια έντασης, απωλειών και προσωπικών μαχών, ένα νέο κεφάλαιο που ξεκινά μακριά από τα φώτα του Λονδίνου, μέσα στην καρδιά του Windsor.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Prince George: Πότε και πώς έμαθε ότι μια μέρα θα γίνει βασιλιάς

Kate Middleton Πρίγκιπας William σπίτι
