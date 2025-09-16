CineDoc: ΤΑΚΗΣ. σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Ρουμπή

Η συγκινητική ιστορία του Takis Shelter και του ιδρυτή του, Τάκη Προεστάκη, είναι η ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26

Το ντοκιμαντέρ Τάκης. σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Ρουμπή και σε δημιουργική επιμέλεια της Ελένης Αλαφούζου και Άννας Ποδάρα, ανοίγει τη νέα σεζόν του CineDoc, μετά την παρουσίασή του στο Los Angeles Greek Film Festival και το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Η ταινία θα προβληθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, το οποίο από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026 θα φιλοξενήσει μια σειρά από αθηναϊκές πρεμιέρες, ειδικές προβολές, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις. Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα του CineDoc για το 2025-2026.

Trailer: https://youtu.be/EIoAJqYKrts

Η ταινία είναι υποψήφια για το Βραβείο Κοινού και οι θεατές θα μπορούν να ψηφίσουν, σκανάροντας το QR code που θα τους δοθεί τις ημέρες των προβολών.

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου στον θερινό κινηματογράφο «Άνεσις» παρουσία συντελεστών, ενώ οι προβολές θα συνεχιστούν στον κινηματογράφο Δαναό στις 19, 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον προβολές θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 11 Οκτωβρίου σε Βόλο και Ρέθυμνο αντίστοιχα.

Ειδικά για την πρεμιέρα της ταινίας στις 18/9 στον θερινό ΑΝΕΣΙΣ, προσκαλούμε τους θεατές να έρθουν στην προβολή με τα σκυλάκια τους, για τα οποία θα υπάρχει διαθέσιμο παγωτό κέρασμα, χορηγία του Maraboo Ice Cream.

Οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους φορείς Zero Stray Pawject, Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, Cat Cafe Athens, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής, Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ, Φιλοζωικό Σωματείο Βόλου ΚΟΣΜΟΣ & ΦΥΣΗ, με τους οποίους θα ακολουθήσουν Q&A μετά τις προβολές.

Σχετικά με το ντοκιμαντέρ:

Στο ντοκιμαντέρ, ο Τάκης Προεστάκης, ιδρυτής του διάσημου καταφυγίου Takis Shelter στην Κρήτη, αφηγείται την ιστορία του: Αφού πουλάει το νυχτερινό του κέντρο στην Ιεράπετρα, βρίσκει κάποια σκυλάκια παρατημένα σε έναν σκουπιδότοπο και αποφασίζει να δράσει. Σταδιακά, αναλαμβάνει την περίθαλψη όλο και περισσότερων αδέσποτων ζώων, προσπαθώντας παράλληλα να αφυπνίσει την τοπική κοινότητα. Αν και έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με προκλήσεις, το όραμα του Τάκη γίνεται σύμβολο ελπίδας για τους φιλόζωους όλου του κόσμου. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους, έχει πλέον καταφέρει να δημιουργήσει ένα πρότυπο καταφύγιο ζώων, το οποίο επισκέπτονται καθημερινά άνθρωποι από κάθε μεριά του πλανήτη. Μέχρι σήμερα, έχουν διασωθεί περίπου 2.500 ταλαιπωρημένα σκυλιά και έχουν υιοθετηθεί 1.500, κυρίως στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες για το καταφύγιο και τους τρόπους που μπορείτε να το στηρίξετε: https://takisshelter.org/

ΤΑΚΗΣ. | 63’ | Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρουμπής | Δημιουργική Επιμέλεια: Ελένη Αλαφούζου, Άννα Ποδάρα | Έρευνα-Σενάριο: Άννα Ποδάρα | Σκηνοθέτης Πεδίου: Νικόλαος Ποττάκης | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Κανάκης | Ηχοληψία: Στυλιανός Κουπετώρης, Αριστείδης Στυλιανός | Πρωτότυπη Μουσική: Ερμής | Οργάνωση Παραγωγής: Χρήστος Κάτσικας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΑΘΗΝΑ – Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, Θερινός Κινηματογράφος ΑΝΕΣΙΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 14, Αθήνα

Ώρα προσέλευσης: 19.15 | Ώρα έναρξης: 20.00

Προπώληση:

https://anesiscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-stis-18-09/

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τους συντελεστές της ταινίας.

ΑΘΗΝΑ – Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 19.00

Προπώληση:

https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-19-eos-22-09/

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τη Σταματίνα Σταματάκου, Διευθύντρια της Ακαδημίας του Zero Stray Pawject (Zero Stray Academy).

ΑΘΗΝΑ – Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 19.00

Προπώληση:

https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-19-eos-22-09/

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τον Σπύρο Χρυσανθόπουλο, Πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής.

ΑΘΗΝΑ – Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 19.00

Προπώληση:

https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-19-eos-22-09/

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τη Μαριλένα Παπαγιαννοπούλου, πρόεδρο της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης, την Ίριδα Ρούσση, μέλος της ομάδας της ΖΕΗ και τη Ναταλί Σελληνίδου, ιδρύτρια του Cat Cafe Athens.

ΑΘΗΝΑ – Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 19.00

Προπώληση:

https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-19-eos-22-09/

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τον Δρ. Αντουάν Ραϊμόντ-Στέφα, Ψυχολόγο σκύλων.

ΒΟΛΟΣ – Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, Κινηματοθέατρο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

Διεύθυνση: Κουμουνδούρου με Ιάσονος, Βόλος 38221

Ώρα έναρξης: 20.00

Προπώληση: ΕΝΤΕΚΑ – Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/CineDocVolos

Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με εκπροσώπους του Φιλοζωικού Σωματείου Νέας Αγχιάλου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ και του Φιλοζωικού Σωματείο Βόλου ΚΟΣΜΟΣ & ΦΥΣΗ.

ΡΕΘΥΜΝΟ – Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, Χώρος Πολιτισμού “Σημείο”

Διεύθυνση: Πατριάρχου Αθηναγόρα 17, Ρέθυμνο

Προπώληση στο ταμείο του χώρου Πολιτισμού «Σημείο»

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/yannisbleproductions

Βραβεία Κοινού Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ελληνικού ντοκιμαντέρ και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε πολιτιστικές δράσεις, το CineDoc εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με τη διεθνή πλατφόρμα Votemo, καθιερώνοντας τοπικά Βραβεία Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο. Οι θεατές της κάθε περιοχής, θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν online την αγαπημένη τους ταινία, σκανάροντας το QR code που θα τους δοθεί τις ημέρες των προβολών. Μετά το τέλος της ταινίας, η πλατφόρμα ψηφοφορίας θα παραμένει ανοιχτή για 24 ώρες.

Τα Βραβεία Κοινού του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26 είναι μια χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026.

Λίγα λόγια για το CineDoc

Κατεβάστε εδώ τον κατάλογο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ. Οι προβολές διοργανώνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Δαναό και τον θερινό κινηματογράφο Άνεσις, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το CineDoc Βόλου υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, τον Δήμο Λαρισαίων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (αίθουσες «Παύλος Ζάννας» και «Σταύρος Τορνές») και τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο στο κυρίως δίκτυο του CineDoc, με την παρουσίαση νέων ταινιών, περίπου μία φορά τον μήνα.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να αναδείξει το ντοκιμαντέρ ως μία από τις πιο ισχυρές μορφές τέχνης. Περισσότερο από κάθε άλλο κινηματογραφικό είδος, έχει τη δύναμη να εμπνεύσει, να αλλάξει τις αντιλήψεις μας, να επηρεάσει τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά μας. Το CineDoc επιδιώκει να ενισχύσει αυτήν τη δυναμική σχέση με το κοινό, να καλλιεργήσει τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις και να φέρει σε ουσιαστική επαφή τις τοπικές κοινωνίες με τους δημιουργούς των έργων που παρουσιάζονται.

Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυο διανομής του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ τόσο στα ελληνικά νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του CineDoc Island), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε χρόνο, συμμετέχει στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά. Οι παράλληλες και περιφερειακές προβολές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

Ακολουθήστε το CineDoc στο facebook και το instagram . Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cinedoc.gr | [email protected]