Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το Netflix αποχωρίζεται οριστικά την Emily in Paris

Μια είδηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους λάτρεις του streaming ήρθε χθες από το Netflix και τη Lily Collins. Ο έκτος κύκλος της σειράς Emily in Paris, τα γυρίσματα του οποίου μόλις ξεκίνησαν στην Ελλάδα, θα είναι και ο τελευταίος. Μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της πλατφόρμας ολοκληρώνει τον κύκλο της, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα για το παρασκήνιο μιας απόφασης που συνδέεται άμεσα με τις ραγδαίες εξελίξεις στο παγκόσμιο τηλεοπτικό τοπίο.

Η αλήθεια είναι πως το Emily in Paris δεν ανήκε ποτέ πραγματικά στο Netflix. Η πλατφόρμα λειτουργούσε ως ενοικιαστής από την Paramount Television Studios, την εταιρεία πίσω από κολοσσούς όπως το CBS και το MTV. Η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount άλλαξε δραματικά τους συσχετισμούς. Σε έναν κόσμο όπου οι εταιρείες παραγωγής γίνονται ανταγωνιστές των πλατφορμών, το Netflix βρίσκεται στη δύσκολη θέση να χρηματοδοτεί περιεχόμενο που στο τέλος της ημέρας ανήκει σε άλλους.

Το δυσβάσταχτο κόστος και η πτώση των νούμερων

Η παραγωγή του Emily in Paris ήταν ένα από τα πιο ακριβά στοιχήματα της πλατφόρμας. Με κόστος που άγγιζε τα 40 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν και με τους μισθούς των συντελεστών να εκτοξεύονται μετά τον 3o κύκλο, το οικονομικό ρίσκο έγινε δυσανάλογο με την απόδοση. Παρά την τεράστια δημοφιλία, τα νούμερα τηλεθέασης άρχισαν να παρουσιάζουν κάμψη. Η 5η σεζόν σημείωσε πτώση της τάξης του 32% σε σχέση με την 4η, αποδεικνύοντας ότι, όσο κι αν η σειρά αποτελεί πολιτιστικό φαινόμενο, δεν μπορούσε πλέον να δικαιολογήσει το υπέρογκο κόστος παραγωγής της έκτης σεζόν.

Το ξεκαθάρισμα του Netflix

Το Emily in Paris δεν είναι η μόνη σειρά που πέφτει θύμα αυτής της στρατηγικής. Μέσα στον τελευταίο μήνα, το Netflix ανακοίνωσε το τέλος άλλων 2 μεγάλων επιτυχιών που δεν του ανήκουν ιδιοκτησιακά, του «The Lincoln Lawyer» και του «The Night Agent». Η πλατφόρμα φαίνεται να αλλάζει ρότα, δίνοντας προτεραιότητα σε παραγωγές που της ανήκουν εξ ολοκλήρου, αποχωρώντας από ακριβές συμφωνίες αδειοδότησης.

Πέρα από τα νούμερα του streaming, το Emily in Paris άφησε ένα αποτύπωμα που λίγες σειρές έχουν καταφέρει. Με το 38% των ξένων τουριστών στο Παρίσι να δηλώνουν ότι η σειρά ήταν ο κύριος λόγος της επίσκεψής τους, και με δεκάδες brands πολυτελείας να επενδύουν εκατομμύρια για να εισχωρήσουν στην γκαρόνταρμπα της πρωταγωνίστριας, η Emily έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο μάρκετινγκ.

Όταν πέσουν οι τίτλοι τέλους στον έκτο κύκλο, η Paramount θα διατηρήσει στα χέρια της τη μηχανή χρημάτων που δημιούργησε, ενώ το Netflix θα μείνει με το κόστος της τελευταίας σεζόν και τους συνδρομητές που κέρδισε από τη διαδρομή αυτή. Για τους φαν, πάντως, η τελευταία σεζόν στην Ελλάδα αποτελεί το ιδανικό φινάλε για μια σειρά που για χρόνια μας ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του ευρωπαϊκού χάρτη.

