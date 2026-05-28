Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 28.05.2026

Η Lily Collins στα κοσμικά σοκάκια της Μυκόνου λίγο πριν το φινάλε του «Emily in Paris»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» βρέθηκε στα σοκάκια της Μυκόνου για τα γυρίσματα της 6ης και τελευταίας season
Πόπη Βασιλείου

Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των διεθνών celebrities και αυτή τη φορά τα φώτα στράφηκαν πάνω στη Lily Collins. Η γνωστή ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί όσο λίγες με τον ρόλο της Emily Cooper στη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris», βρέθηκε στο νησί των ανέμων για τις ανάγκες των γυρισμάτων της 6ης και τελευταίας season της σειράς, χαρίζοντας εικόνες που ήδη έχουν γίνει viral στα social media και τα ξένα entertainment sites.

https://www.instagram.com/backgrid_usa/
https://www.instagram.com/backgrid_usa/

Η Lily Collins απαθανατίστηκε να κάνει βόλτες στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και να κάνει shopping στην κοσμοπολίτικη χώρα του νησιού, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παραμονής της στην Ελλάδα. Με casual αλλά ιδιαίτερα κομψές εμφανίσεις, όπως ακριβώς ταιριάζει στην αισθητική του «Emily in Paris», η ηθοποιός κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα τόσο των θαυμαστών της όσο και των φωτογράφων που την ακολουθούσαν διακριτικά.

«Emily in Paris»: Η Lily Collins ζει το ελληνικό καλοκαίρι λίγο πριν το φινάλε της σειράς

Η παρουσία της στη Μύκονο δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες, τα social media γέμισαν σχόλια από θαυμαστές της σειράς που ανυπομονούν να δουν πώς η ελληνική ατμόσφαιρα θα ενσωματωθεί στην ιστορία της Emily Cooper. Η επιλογή της Μυκόνου για τα γυρίσματα της τελευταίας season μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς το νησί αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλοκαιρινούς προορισμούς παγκοσμίως.

https://www.instagram.com/backgrid_usa/
https://www.instagram.com/backgrid_usa/
https://www.instagram.com/backgrid_usa/
https://www.instagram.com/backgrid_usa/

Το «Emily in Paris» έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα projects του Netflix, συνδυάζοντας μόδα, ρομαντισμό, πολυτέλεια και εντυπωσιακές τοποθεσίες που κάθε φορά γίνονται αντικείμενο συζήτησης. Και αυτή τη φορά, η παραγωγή φαίνεται πως επέλεξε να δώσει έντονο ελληνικό χρώμα στο μεγάλο φινάλε της σειράς.

https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Οι εικόνες της Lily Collins από τη Μύκονο αποπνέουν καλοκαιρινή ανεμελιά, ενώ πολλοί ήδη σχολιάζουν πως η ηθοποιός μοιάζει να έχει ενσωματωθεί πλήρως στο κυκλαδίτικο τοπίο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως η Ελλάδα θα παίξει σημαντικό ρόλο στη νέα season και ίσως αποτελέσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στη σειρά.

«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Emily in Paris Lily Collins ΜΥΚΟΝΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Victoria Beckham: Η αφοπλιστική παραδοχή για το αίσθημα ανεπάρκειας που τη συνόδευε μια ζωή

Victoria Beckham: Η αφοπλιστική παραδοχή για το αίσθημα ανεπάρκειας που τη συνόδευε μια ζωή

28.05.2026
Επόμενο
«Θα τον στηρίζω πάντα»: Η τρυφερή εξομολόγηση της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

«Θα τον στηρίζω πάντα»: Η τρυφερή εξομολόγηση της Ελένης Φουρέιρα για τον γιο της

28.05.2026

Δες επίσης

«Primetime»: Ο Robert Pattinson «βουτάει» στο σκοτάδι της τηλεόρασης
Cinema

«Primetime»: Ο Robert Pattinson «βουτάει» στο σκοτάδι της τηλεόρασης

28.05.2026
Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;
Cinema

Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;

28.05.2026
Black Panther: Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο για τον νέο ήρωα του MCU;
Cinema

Black Panther: Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο για τον νέο ήρωα του MCU;

28.05.2026
Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!
Cinema

Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!

28.05.2026
«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται
Cinema

«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται

28.05.2026
6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από το viral Backrooms μέχρι τον Mads Mikkelsen
Cinema

6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από το viral Backrooms μέχρι τον Mads Mikkelsen

28.05.2026
The Boroughs: Το νέο «Stranger Things» του Netflix που θα σε κρατήσει ξάγρυπνο
Cinema

The Boroughs: Το νέο «Stranger Things» του Netflix που θα σε κρατήσει ξάγρυπνο

28.05.2026
«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss
Cinema

«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss

27.05.2026
Jennifer Lopez – Edward James Olmos: Ξανά μαζί 30 χρόνια μετά το θρυλικό «Selena»
Cinema

Jennifer Lopez – Edward James Olmos: Ξανά μαζί 30 χρόνια μετά το θρυλικό «Selena»

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο