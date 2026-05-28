Η Lily Collins στα κοσμικά σοκάκια της Μυκόνου λίγο πριν το φινάλε του «Emily in Paris»

Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των διεθνών celebrities και αυτή τη φορά τα φώτα στράφηκαν πάνω στη Lily Collins. Η γνωστή ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί όσο λίγες με τον ρόλο της Emily Cooper στη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris», βρέθηκε στο νησί των ανέμων για τις ανάγκες των γυρισμάτων της 6ης και τελευταίας season της σειράς, χαρίζοντας εικόνες που ήδη έχουν γίνει viral στα social media και τα ξένα entertainment sites.

Η Lily Collins απαθανατίστηκε να κάνει βόλτες στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και να κάνει shopping στην κοσμοπολίτικη χώρα του νησιού, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παραμονής της στην Ελλάδα. Με casual αλλά ιδιαίτερα κομψές εμφανίσεις, όπως ακριβώς ταιριάζει στην αισθητική του «Emily in Paris», η ηθοποιός κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα τόσο των θαυμαστών της όσο και των φωτογράφων που την ακολουθούσαν διακριτικά.

«Emily in Paris»: Η Lily Collins ζει το ελληνικό καλοκαίρι λίγο πριν το φινάλε της σειράς

Η παρουσία της στη Μύκονο δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες, τα social media γέμισαν σχόλια από θαυμαστές της σειράς που ανυπομονούν να δουν πώς η ελληνική ατμόσφαιρα θα ενσωματωθεί στην ιστορία της Emily Cooper. Η επιλογή της Μυκόνου για τα γυρίσματα της τελευταίας season μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς το νησί αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλοκαιρινούς προορισμούς παγκοσμίως.

Το «Emily in Paris» έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα projects του Netflix, συνδυάζοντας μόδα, ρομαντισμό, πολυτέλεια και εντυπωσιακές τοποθεσίες που κάθε φορά γίνονται αντικείμενο συζήτησης. Και αυτή τη φορά, η παραγωγή φαίνεται πως επέλεξε να δώσει έντονο ελληνικό χρώμα στο μεγάλο φινάλε της σειράς.

Οι εικόνες της Lily Collins από τη Μύκονο αποπνέουν καλοκαιρινή ανεμελιά, ενώ πολλοί ήδη σχολιάζουν πως η ηθοποιός μοιάζει να έχει ενσωματωθεί πλήρως στο κυκλαδίτικο τοπίο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως η Ελλάδα θα παίξει σημαντικό ρόλο στη νέα season και ίσως αποτελέσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στη σειρά.

«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα