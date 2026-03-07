Η Nicola Coughlan μιλά για την πιο αμήχανη εμπειρία με θαυμάστρια του Bridgerton

Η Nicola Coughlan, πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix Bridgerton μιλά για την πίεση της δημόσιας έκθεσης και την εμμονή με την εμφάνιση των ηθοποιών

Η συζήτηση γύρω από την εικόνα του σώματος και την πίεση που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί στο σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο επανέρχεται συχνά στο προσκήνιο. Η επιτυχία μεγάλων παραγωγών του streaming έχει εντείνει τη δημόσια έκθεση των πρωταγωνιστών, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με σχόλια και κριτικές για την εμφάνισή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ηθοποιός Nicola Coughlan μίλησε ανοιχτά για μια δυσάρεστη εμπειρία που είχε με θαυμάστρια της σειράς «Bridgerton», του Netflix αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για έναν καλλιτέχνη να βλέπει το έργο του να επισκιάζεται από συζητήσεις γύρω από το σώμα του.

Η Nicola Coughlan, γνωστή για τον ρόλο της Penelope Featherington στη δημοφιλή σειρά «Bridgerton» του Netflix, περιέγραψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή που έζησε με μια μεθυσμένη θαυμάστρια όταν αυτή την πλησίασε και άρχισε να σχολιάζει το σώμα της.

Διάβασε επίσης: Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton

Η Nicola Coughlan εξήγησε ότι η εμπειρία αυτή την έκανε να νιώσει βαθιά άβολα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «θυμάμαι μια φορά που μια πολύ μεθυσμένη κοπέλα μού μιλούσε σε μια τουαλέτα και μου έλεγε ότι αγαπούσε τη σειρά “Bridgerton” εξαιτίας του σώματός μου». Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η θαυμάστρια συνέχισε να μιλά για την εμφάνισή της, κάτι που την έκανε να αισθανθεί εξαιρετικά άσχημα. Όπως είπε «άρχισε να μιλά για το σώμα μου και ένιωσα ότι ήθελα να εξαφανιστώ. Το μισώ αυτό τόσο πολύ».

Η Nicola Coughlan τόνισε ότι τέτοιες στιγμές είναι ιδιαίτερα δύσκολες όταν ένας ηθοποιός έχει αφιερώσει μήνες δουλειάς σε ένα πρότζεκτ. Όπως σημείωσε «είναι πολύ δύσκολο όταν δουλεύεις για μήνες πάνω σε κάτι, δεν βλέπεις την οικογένειά σου, αφιερώνεσαι πλήρως στη δουλειά και τελικά όλα καταλήγουν σε συζητήσεις για το πώς δείχνεις. Είναι απλώς τόσο βαρετό».

Στην ίδια συνέντευξη η Nicola Coughlan μίλησε και για την περίοδο των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν της σειράς «Bridgerton». Όπως αποκάλυψε, εκείνη την περίοδο γυμναζόταν εντατικά και είχε χάσει αρκετό βάρος. Παρά το γεγονός ότι φορούσε κορσέ μικρότερου μεγέθους, η δημόσια συζήτηση συνέχιζε να επικεντρώνεται στο σώμα της.

Η ηθοποιός εξέφρασε την απορία της για τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία και το κοινό αντιμετωπίζουν τα σώματα των γυναικών στην οθόνη. Όπως είπε «τότε συνειδητοποίησα ότι πολλοί εξακολουθούσαν να μιλούν για μένα ως plus size. Η Nicola Coughlan έχει μιλήσει επανειλημμένα για το ζήτημα της κριτικής που δέχεται για την εμφάνισή της. Το 2022 απάντησε δημόσια σε επικριτικά σχόλια μέσα από ανάρτησή της στο Instagram. Στην ανάρτηση αυτή έγραψε «αν έχετε άποψη για το σώμα μου, σας παρακαλώ μην τη μοιράζεστε μαζί μου. Είναι πολύ δύσκολο να δέχεσαι καθημερινά χιλιάδες σχόλια για την εμφάνισή σου».

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της στην εφημερίδα Irish Times η Nicola Coughlan εξήγησε ότι η προτεραιότητά της παραμένει η υποκριτική. Όπως δήλωσε «το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η δουλειά μου. Τα σώματα αλλάζουν και είτε χάσω είτε πάρω βάρος δεν αφορά κανέναν άλλον. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω καλή υποκριτική και να κρίνομαι γι’ αυτό».

Η Nicola Coughlan αναφέρθηκε επίσης σε μια σκηνή της τρίτης σεζόν του «Bridgerton» στην οποία εμφανίζεται γυμνή. Η ίδια εξήγησε ότι επέλεξε συνειδητά να συμμετάσχει στη σκηνή αυτή ως απάντηση στα σχόλια που δεχόταν για το σώμα της. Όπως δήλωσε «υπάρχει μια σκηνή στην οποία εμφανίζομαι πολύ γυμνή μπροστά στην κάμερα και αυτή ήταν δική μου ιδέα. Ήταν η δική μου επιλογή».

Η Nicola Coughlan πρόσθεσε ότι η εμπειρία αυτή λειτούργησε για την ίδια ως μια πράξη αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωσης. Όπως είπε «ένιωσα ότι ήταν η πιο δυνατή απάντηση σε όλη αυτή τη συζήτηση για το σώμα μου. Ήταν απελευθερωτικό και ένιωσα όμορφα εκείνη τη στιγμή». Η ίδια μάλιστα πρόσθεσε με χιούμορ ότι σκέφτηκε πως «όταν θα είμαι 80 χρονών θέλω να κοιτάξω πίσω και να θυμάμαι πόσο εντυπωσιακή ήμουν».

Η Nicola Coughlan συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες της σειράς «Bridgerton», η οποία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο φαινόμενο γύρω από τον κόσμο των χαρακτήρων της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: Elle

Διάβασε επίσης: Ο Jacob Tierney δημιουργεί υπερπαραγωγή για τον Μέγα Αλέξανδρο στο Netflix

Δες κι αυτό…