Leonardo DiCaprio: Η στιγμή που κόντεψε να χάσει τον θρυλικό του ρόλο στον «Τιτανικό»

Φαντάσου έναν κινηματογραφικό κόσμο όπου ο Leonardo DiCaprio δεν ενσαρκώνει ποτέ τον Jack Dawson. Μια τέτοια εξέλιξη ήταν πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν ο ανερχόμενος τότε σταρ βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα που θα μπορούσε να είχε αλλάξει ριζικά την πορεία της καριέρας του. Πρόκειται για μια από εκείνες τις στιγμές του Hollywood όπου μια απόφαση χωρίζει την επιτυχία από το άγνωστο, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από τη μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία της εποχής.

Η ιστορία ήρθε στο φως μέσω του podcast «Where Everybody Knows Your Name», όπου ο John C. Reilly αποκάλυψε την προσπάθειά του να «μεταπείσει» τον DiCaprio, προτρέποντάς τον να απορρίψει το έπος του James Cameron. Εκείνη την περίοδο, ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson αναζητούσε τον πρωταγωνιστή για την ταινία «Boogie Nights» και έβλεπε στο πρόσωπο του DiCaprio τον ιδανικό Dirk Diggler. Ο Reilly, αναλαμβάνοντας χρέη μεσολαβητή, προσπάθησε να τον πείσει πως ο «Τιτανικός» ήταν μια χαμένη υπόθεση, υποστηρίζοντας ειρωνικά ότι κανείς δεν θα νοιαζόταν για μια ταινία σχετικά με ένα πλοίο που ήταν καταδικασμένο να βυθιστεί.

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Η «αποστολή» του John C. Reilly για το «Boogie Nights»

Ο Paul Thomas Anderson θεωρούσε τότε το «Boogie Nights» ένα ρίσκο, καθώς το θέμα της πορνογραφίας στα 70s αποτελούσε ταμπού για τη βιομηχανία. Ο Reilly, έχοντας συνεργαστεί με τον DiCaprio στο «What’s Eating Gilbert Grape», επιχείρησε να τον αποτρέψει από τον «Τιτανικό» τονίζοντας ότι ο Anderson θα εξελισσόταν σε κορυφαίο σκηνοθέτη. Παρά την αφοπλιστική επιχειρηματολογία του Reilly, ο DiCaprio ένιωθε την πίεση των ατζέντηδων του, οι οποίοι διέβλεπαν την εμπορική κυριαρχία του φιλμ του Cameron και τον ώθησαν να παραμείνει στο cast.

Μια απόφαση που σφράγισε την ιστορία του Χόλιγουντ

Η επιμονή των συμβούλων του DiCaprio τον κράτησε στον «Τιτανικό», μια επιλογή που τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο superstar και χάρισε στην ταινία 11 βραβεία Όσκαρ. Από την άλλη, το «Boogie Nights» ανέδειξε τον Mark Wahlberg, δικαιώνοντας τον Reilly ως προς την αξία του Paul Thomas Anderson. Αν και ο DiCaprio έχει εξομολογηθεί πως μετάνιωσε για εκείνη την άρνηση, η μοίρα αποκαταστάθηκε δεκαετίες αργότερα, όταν επιτέλους συνεργάστηκαν με τον Anderson στην ταινία «One Battle After Another».