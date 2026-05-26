Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Streaming News 26.05.2026

Madonna: Το story της ζωής της μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με τη σφραγίδα του Netflix

Μετά την ακύρωση της κινηματογραφικής της ταινίας, η Madonna συνεργάζεται με το Netflix για να αφηγηθεί την διαδρομή της στη μουσική
Μαρία Χατζηγιάννη

Η «Βασίλισσα της Pop» ετοιμάζεται να κατακτήσει και τον κόσμο της streaming τηλεόρασης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, μια νέα σειρά περιορισμένης διάρκειας (limited series) βασισμένη στη ζωή και τη μουσική πορεία της Madonna βρίσκεται ήδη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης από το Netflix, σε συνεργασία με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Shawn Levy.

Αυτό το νέο τηλεοπτικό project έρχεται να αντικαταστήσει τα σχέδια για μια κινηματογραφική ταινία, η οποία είχε προγραμματιστεί αρχικά από τη Universal Pictures με πρωταγωνίστρια την Julia Garner, αλλά ακυρώθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2023. Αν και παραμένει ασαφές ποια περίοδος της πολυτάραχης ζωής της εμβληματικής καλλιτέχνιδας θα αποτελέσει το επίκεντρο της σειράς ή ποια ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον θρύλο της pop, η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους εκατομμύρια θαυμαστές της παγκοσμίως.

Από το «Celebration Tour» στο τηλεοπτικό studio

Η Madonna είχε βάλει στον «πάγο» το προηγούμενο κινηματογραφικό της project για να αφοσιωθεί στην παγκόσμια περιοδεία της, «The Celebration Tour» (Οκτώβριος 2023 – Μάιος 2024), η οποία σημείωσε σαρωτική επιτυχία. Με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια πωληθέντα και έσοδα που ξεπέρασαν τα 225 εκατομμύρια δολάρια από 80 παραστάσεις, η τραγουδίστρια απέδειξε για άλλη μια φορά την απαράμιλλη επιρροή της. Παρά τις αλλαγές στον προγραμματισμό, πηγές αναφέρουν ότι η Madonna παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πρόθεσή της να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής της στην οθόνη.

Στο παρελθόν, η ίδια είχε εργαστεί εντατικά πάνω στο σενάριο της ακυρωμένης ταινίας, συνυπογράφοντας δύο προσχέδια μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ Diablo Cody και την Cressida Wilson. Η διαδικασία επιλογής για τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με ονόματα όπως η Florence Pugh, η Alexa Demie και η Bebe Rexha να περνούν από απαιτητικά bootcamps χορού και τραγουδιού, πριν τελικά επιλεγεί η Julia Garner, η οποία ωστόσο δεν θα συνδεθεί με το νέο project του Netflix.

