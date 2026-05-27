Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Screen News 27.05.2026

Paddington 4: Ο αγαπημένος αρκούδος επιστρέφει και φέρνει μαζί του την αφρόκρεμα της κωμωδίας

Η ανατρεπτική πένα κωμικών δημιουργών αναλαμβάνει τον πιο αγαπημένο αρκούδο του Λονδίνου, καθώς το Paddington 4 μπαίνει σε τροχιά παραγωγής
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο κόσμος του πιο ευγενικού αρκούδου του Λονδίνου ετοιμάζεται για μια νέα, συναρπαστική περιπέτεια στη μεγάλη οθόνη. Μετά την παγκόσμια επιτυχία του franchise που έχει ξεπεράσει σε έσοδα τα 800 εκατομμύρια δολάρια, η Studiocanal ανακοίνωσε τις πρώτες κινήσεις για το Paddington 4, φέρνοντας στο project μερικά από τα πιο βαριά ονόματα της βρετανικής κωμωδίας.

Η είδηση που προκαλεί αίσθηση είναι η ανάθεση του σεναρίου στον Armando Iannucci. Ο Σκωτσέζος δημιουργός, γνωστός για το οξύτατο και σατιρικό του χιούμορ σε επιτυχίες όπως το «Veep» και το «The Thick of It», ετοιμάζεται να δώσει τη δική του πνοή στον κόσμο του Paddington. Μαζί του, στο σενάριο, θα βρίσκεται ο στενός του συνεργάτης και βραβευμένος με Emmy, Simon Blackwell, ο οποίος έχει συνυπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Iannucci, συμπεριλαμβανομένου του In the Loop.

Η επιλογή αυτή αποτελεί μια ενδιαφέρουσα στροφή, καθώς οι δύο σεναριογράφοι αφήνουν στην άκρη την πολιτική σάτιρα και τις σκοτεινές κωμωδίες για να μπουν στον κόσμο της αθωότητας του αρκούδου με το κόκκινο καπέλο. Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Dougal Wilson, ο οποίος έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το πρόσφατο Paddington in Peru, βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει ξανά το τιμόνι της σκηνοθεσίας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στο ύφος που αγάπησε το κοινό.

Η κληρονομιά και το μέλλον του franchise

Το Paddington 4 ανακοινώθηκε επίσημα νωρίτερα μέσα στο έτος από την Anna Marsh, CEO της Studiocanal, η οποία είχε υποσχεθεί στο CinemaCon ότι η ταινία θα περιλαμβάνει «παγκοσμίου φήμης κωμικούς συγγραφείς». Η παραγωγός Rosie Alison, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι του αρκούδου στη μεγάλη οθόνη πριν από 20 χρόνια, παραμένει σταθερή στην ομάδα της Heyday Films, εγγυώμενη ότι το πνεύμα του Michael Bond θα παραμείνει ζωντανό.

Η πρόκληση για το νέο συγγραφικό δίδυμο είναι μεγάλη. Η ισορροπία ανάμεσα στην ακαταμάχητη ευγένεια του Paddington και την τάση του να μπλέκει σε απρόβλεπτες περιπέτειες ήταν εκείνη που μετέτρεψε το Paddington 2 σε ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Με τον Iannucci και τον Blackwell στο τιμόνι, το κοινό περιμένει να δει αν η νέα περιπέτεια θα φέρει μια πιο «κοφτερή» κωμική διάσταση στον κόσμο του αρκούδου, χωρίς να χάσει τη ζεστασιά που τον χαρακτηρίζει.

Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες για την υπόθεση παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, αλλά με τέτοιο δημιουργικό team, το μόνο βέβαιο είναι ότι το Paddington 4 δεν θα είναι ένα απλό «πικνίκ με σάντουιτς μαρμελάδας».

