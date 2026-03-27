Ryan Gosling: «Δεν είναι δουλειά του κοινού να κρατήσει ζωντανές τις αίθουσες»

Ο Ryan Gosling μίλησε στην πρεμιέρα του «Project Hail Mary» για την ευθύνη της βιομηχανίας απέναντι στο κοινό

Ο Ryan Gosling έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Project Hail Mary», και έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Απευθυνόμενος στο κοινό, ο ηθοποιός τόνισε πως η ευθύνη για την επιβίωση των κινηματογραφικών αιθουσών δεν ανήκει στους θεατές, αλλά στους δημιουργούς. «Δεν είναι δική σας δουλειά να κρατήσετε ανοιχτές τις αίθουσες. Είναι δική μας δουλειά να φτιάχνουμε πράγματα που αξίζουν να βγείτε από το σπίτι για να τα δείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ryan Gosling μίλησε και για τη διαδρομή της ταινίας, αποκαλύπτοντας ότι το πρότζεκτ ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, όταν έλαβε το σενάριο. Όπως είπε, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα που φαινόταν σχεδόν αδύνατο να υλοποιηθεί, αλλά τελικά πήρε σάρκα και οστά.

Λίγο πριν ξεκινήσει η προβολή, έκλεισε με έναν ενθουσιώδη χαιρετισμό προς το κοινό, προετοιμάζοντάς το για την εμπειρία της ταινίας: «Ετοιμαστείτε να ταξιδέψετε σε έναν άλλο γαλαξία, να κάνετε έναν εξωγήινο φίλο και να σώσετε τα αστέρια». Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο που το Χόλιγουντ εκφράζει έντονη ανησυχία για τη μείωση της προσέλευσης στις αίθουσες, ειδικά μετά την πανδημία και την άνοδο των streaming πλατφορμών.

Παρά τις προκλήσεις, το «Project Hail Mary» φαίνεται να δίνει νέα ώθηση στο box office, καταγράφοντας εντυπωσιακό άνοιγμα με περισσότερα από 140 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο πρώτο του Σαββατοκύριακο. Η ταινία, σε σκηνοθεσία των Phil Lord και Christopher Miller, ακολουθεί έναν βιολόγο που στρατολογείται σε μια αποστολή διάσωσης του πλανήτη από μια κοσμική απειλή. Στο ταξίδι του στο διάστημα, αναπτύσσει μια απρόσμενη σχέση με έναν εξωγήινο οργανισμό.

Στο πλευρό του Ryan Gosling εμφανίζονται οι Sandra Hüller, Ken Leung και Milana Vayntrub, σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

