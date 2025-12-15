MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Streaming News 15.12.2025

Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

Stranger Things 5: Το trailer του 2ου μέρους μόλις κυκλοφόρησε - Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει
Η μάχη ενάντια στο Upside Down κορυφώνεται με τον πιο επικό τρόπο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix μόλις κυκλοφόρησε το trailer για τον 5ο κύκλο του Stranger Things, volume 2, και η πόλη του Χόκινς μπαίνει επισήμως σε κατάσταση… «τελικής μάχης».

Οι γραμμές που χωρίζουν τα δύο σύμπαντα καταρρέουν, οι απειλές δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερες, και είναι σαφές ότι αυτή η τελευταία αναμέτρηση δεν πρόκειται να κερδηθεί από έναν μόνο ήρωα. Η επιτυχία θα απαιτήσει ολόκληρη την παρέα, για μια τελευταία φορά, ενωμένη.

Διάβασε επίσης: Πώς θα ήταν το Stranger Things αν είχε γυριστεί στην Ελλάδα – Η ελληνική version που έχει γίνει viral στο TikTok

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: το Stranger Things, season 5, volume 2 κάνει πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ το μεγάλο φινάλε του κύκλου θα προβληθεί την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς αποκλειστικά στο Netflix.

Αυτή η σεζόν υπόσχεται να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες, να αποκαλύψει μυστικά και να φέρει την πιο έντονη και συγκινητική μάχη του Stranger Things μέχρι σήμερα. Οι φανς της σειράς μπορούν να προετοιμαστούν για μια επική εμπειρία που θα ενώσει ξανά την παρέα ενάντια σε ό,τι σκοτεινό κρύβεται στο Upside Down.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Από cult φαινόμενο σε χρυσωρυχείο δισεκατομμυρίων

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
netflix Stranger Things 5 TRAILER σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

15.12.2025
Επόμενο
Ο Γιώργος Περρής μάς φέρνει τα πιο ατμοσφαιρικά Χριστούγεννα!

Ο Γιώργος Περρής μάς φέρνει τα πιο ατμοσφαιρικά Χριστούγεννα!

15.12.2025

Δες επίσης

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Cinema

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

15.12.2025
Ο ηθοποιός των Pulp Fiction και The Mask, Peter Greene, βρέθηκε νεκρός
Cinema

Ο ηθοποιός των Pulp Fiction και The Mask, Peter Greene, βρέθηκε νεκρός

15.12.2025
Πώς θα ήταν το Stranger Things αν είχε γυριστεί στην Ελλάδα – Η ελληνική version που έχει γίνει viral στο TikTok
Cinema

Πώς θα ήταν το Stranger Things αν είχε γυριστεί στην Ελλάδα – Η ελληνική version που έχει γίνει viral στο TikTok

15.12.2025
Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει τον λόγο που κρύβει το πρόσωπό του
Cinema

Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει τον λόγο που κρύβει το πρόσωπό του

15.12.2025
Η Pamela Anderson θέλει να αλλάξει όνομα όμως δεν την αφήνουν
Cinema

Η Pamela Anderson θέλει να αλλάξει όνομα όμως δεν την αφήνουν

14.12.2025
The Stringer-The Man Who Took The Photo: Όταν η κάμερα γράφει ιστορία – Το νέο ντοκιμαντέρ φαινόμενο του Netflix
Cinema

The Stringer-The Man Who Took The Photo: Όταν η κάμερα γράφει ιστορία – Το νέο ντοκιμαντέρ φαινόμενο του Netflix

14.12.2025
Το KPop Demon Hunters είναι το Φαινόμενο της Χρονιάς για το περιοδικό TIME
Cinema

Το KPop Demon Hunters είναι το Φαινόμενο της Χρονιάς για το περιοδικό TIME

13.12.2025
Ο λόγος που η Kate Winslet δεν βλέπει της ταινίες της με τα παιδιά της
Cinema

Ο λόγος που η Kate Winslet δεν βλέπει της ταινίες της με τα παιδιά της

12.12.2025
Η Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες της στο Sora
Cinema

Η Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες της στο Sora

12.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη