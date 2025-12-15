Stranger Things 5: Δες το trailer του 2ου μέρους – Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει

Η μάχη ενάντια στο Upside Down κορυφώνεται με τον πιο επικό τρόπο

Το Netflix μόλις κυκλοφόρησε το trailer για τον 5ο κύκλο του Stranger Things, volume 2, και η πόλη του Χόκινς μπαίνει επισήμως σε κατάσταση… «τελικής μάχης».

Οι γραμμές που χωρίζουν τα δύο σύμπαντα καταρρέουν, οι απειλές δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερες, και είναι σαφές ότι αυτή η τελευταία αναμέτρηση δεν πρόκειται να κερδηθεί από έναν μόνο ήρωα. Η επιτυχία θα απαιτήσει ολόκληρη την παρέα, για μια τελευταία φορά, ενωμένη.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: το Stranger Things, season 5, volume 2 κάνει πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ το μεγάλο φινάλε του κύκλου θα προβληθεί την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς αποκλειστικά στο Netflix.

Αυτή η σεζόν υπόσχεται να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες, να αποκαλύψει μυστικά και να φέρει την πιο έντονη και συγκινητική μάχη του Stranger Things μέχρι σήμερα. Οι φανς της σειράς μπορούν να προετοιμαστούν για μια επική εμπειρία που θα ενώσει ξανά την παρέα ενάντια σε ό,τι σκοτεινό κρύβεται στο Upside Down.

