O Bad Bunny «μεταμορφώνεται» σε καρέκλα και γίνεται έκθεμα σε μουσείο

Στο MCA Chicago, μια έκθεση φέρνει τον Bad Bunny στο επίκεντρο της σύγχρονης τέχνης, με καρέκλες που μπορείς κυριολεκτικά να χρησιμοποιήσεις

Στο Museum of Contemporary Art Chicago η εμπειρία του επισκέπτη ξεπερνά τα όρια της κλασικής μουσειακής επίσκεψης. Μία από τις αίθουσες έχει μεταμορφωθεί σε ένα είδος karaoke bar, με disco ball, σκηνή και jukebox, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η τέχνη δεν κοιτάζεται απλώς, βιώνεται. Εκεί, ανάμεσα σε ήχους και φώτα, εμφανίζεται μια απρόσμενη πρόταση: 3 πλαστικές καρέκλες, τυλιγμένες με το πρόσωπο του Bad Bunny, περιμένουν τους επισκέπτες να καθίσουν, να ξεκουραστούν ή να γίνουν μέρος της εγκατάστασης.

Οι «BB Chairs» ανήκουν στη νέα δουλειά της καλλιτέχνιδας Edra Soto και αποτελούν μέρος της έκθεσης «Dancing the Revolution: From Dancehall to Reggaetón». Η Soto, μέσα από το έργο της, εξερευνά την καθημερινότητα του Πουέρτο Ρίκο, μεταμορφώνοντας απλά αντικείμενα της οικιακής ζωής σε φορείς πολιτισμού και μνήμης. Από ανεμιστήρες που θυμίζουν σταυρούς μέχρι μεταλλικά κάγκελα που γίνονται γλυπτά, η δουλειά της χτίζει έναν κόσμο όπου το οικείο αποκτά σχεδόν ιερό χαρακτήρα.

Από την καθημερινότητα στην pop «λατρεία» του Bad Bunny

Η νέα σειρά καρεκλών με το πρόσωπο του Bad Bunny αποτελεί την πιο άμεση και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη επέκταση αυτής της φιλοσοφίας. Ο Πουερτορικανός superstar, που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο με δισεκατομμύρια streams και πολιτισμική επιρροή πέρα από τη μουσική, γίνεται εδώ σύμβολο συλλογικής ταυτότητας.

Οι καρέκλες είναι τυλιγμένες με υφάσματα που απεικονίζουν τον καλλιτέχνη με γυαλιά και χαρακτηριστικά looks, θυμίζοντας την αισθητική των street merch προϊόντων που έχουν κατακλύσει την pop κουλτούρα. Η ίδια η Soto αναφέρει πως η ιδέα ξεκίνησε σχεδόν έναν χρόνο πριν την υλοποίησή της, αλλά αρχικά δίσταζε αν ήταν «πολύ προφανής». Τελικά, η ίδια η εξέλιξη της εικόνας του Bad Bunny στην παγκόσμια κουλτούρα την επιβεβαίωσε.

Πολιτική, ταυτότητα και οικιακή μνήμη στο επίκεντρο της έκθεσης

Η έκθεση «Dancing the Revolution» δεν περιορίζεται στη μουσική. Αντιθέτως, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη σχέση ανάμεσα στην Caribbean κουλτούρα, τις κοινωνικές κινητοποιήσεις και την καθημερινή ζωή. Η παρουσία του Bad Bunny δεν είναι τυχαία: ο καλλιτέχνης έχει συνδεθεί έντονα με πολιτικά γεγονότα στο Πουέρτο Ρίκο, ειδικά μετά τις διαδηλώσεις του 2019, όπου συμμετείχε ενεργά.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες της έκθεσης, ο Bad Bunny απεικονίζεται να υψώνει τη σημαία του Πουέρτο Ρίκο μέσα στο πλήθος, σε μια εικόνα που θυμίζει ιστορικές παραστάσεις επανάστασης και συλλογικής διεκδίκησης. Έτσι, οι καρέκλες δεν λειτουργούν μόνο ως design αντικείμενα, αλλά ως μικρές μνήμες ενός μεγαλύτερου πολιτισμικού αφηγήματος.

Η τέχνη που κάθεται μαζί σου

Η ίδια η Edra Soto έχει χτίσει την καλλιτεχνική της γλώσσα πάνω σε αντικείμενα του σπιτιού, όπως πλαστικές καρέκλες, ανεμιστήρες και μεταλλικά κάγκελα, τα οποία επανερμηνεύει μέσα από μια πιο ποιητική και συχνά πνευματική ματιά. Για εκείνη, αυτά τα αντικείμενα δεν είναι απλώς χρηστικά, αλλά φορείς μνήμης, ταξικής εμπειρίας και πολιτισμικής ταυτότητας.

Οι «BB Chairs» ενσωματώνουν ακριβώς αυτή τη λογική: είναι έργα τέχνης που μπορείς να καθίσεις πάνω τους. Στο MCA Chicago, οι επισκέπτες δεν απαγορεύεται να τις αγγίξουν, αντιθέτως, ενθαρρύνονται να τις χρησιμοποιήσουν, να τις εντάξουν στη δική τους εμπειρία της έκθεσης, ακόμα και κατά τη διάρκεια των karaoke nights που έχουν προγραμματιστεί.

Και ίσως εκεί κρύβεται όλη η ουσία: η τέχνη δεν βρίσκεται μόνο στον τοίχο, αλλά και στο σημείο όπου κάποιος αποφασίζει να καθίσει, να ακούσει μουσική και να γίνει μέρος της ιστορίας που αφηγείται.

