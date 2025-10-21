MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Θέατρο 21.10.2025

ΘΕΑΤΡΟ ΨΥΡΡΗ: #Dorian(e) του Όσκαρ Ουαϊλντ

Η οπτικοακουστική παράσταση #Dorian(e) παρουσιάζεται από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στο θέατρο Ψυρρή, σε σκηνοθεσία και μουσική της Violet Louise.
Mad.gr

Εμπνευσμένη από το εμβληματικό μυθιστόρημα το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέυ του Όσκαρ Ουαϊλντ, η παράσταση επιδιώκει να μιλήσει για το φόβο της φθοράς, το κυνήγι της ηδονής και την απόλυτη κυριαρχία της εικόνας στη σύγχρονη εποχή.

Δύο γυναίκες επί σκηνής – η Αγλαΐα Παππά και η Violet Louise – ερμηνεύουν όλους τους ρόλους, ενώ από κοινού και σε συνεργασία με το Βασίλη Κουντούρη (studio19) χειρίζονται live κάμερες, μικρόφωνα, μουσικά όργανα, φωτιστικές πηγές και οπτικοακουστικά υλικά για να αφηγηθούν την ιστορία του Ντόριαν Γκρέυ.

Trailer :  https://www.youtube.com/watch?v=hKgAmSWwWDg

Μέσα από έναν καλειδοσκοπικό μηχανισμό ήχου, βίντεο και φωτός που συντίθεται και αποδομείται σε πραγματικό χρόνο μπροστά στα μάτια των θεατών, η ίδια η σκηνή γίνεται μια παλλόμενη επιφάνεια αντανάκλασης, μια ψηφιακή γκαλερί όπου το πορτρέτο ζει και αλλάζει σε πραγματικό χρόνο.

Στη δική μας σκηνική διασκευή που ακροβατεί ανάμεσα στο θέατρο, τη μουσική συναυλία και την εικαστική εγκατάσταση, ο Ντόριαν δεν είναι μόνο το σύμβολο της αιώνιας νεότητας αλλά κι ένας αλληγορικός στοχασμός πάνω στην απόλυτη κυριαρχία της κουλτούρας της εικόνας. Γίνεται ο καθρέφτης που αντικατοπτρίζει το είδωλό μας.

Σήμερα μέσα από την αναζήτηση της διαρκούς αυτό-έκθεσης, των selfies, των φίλτρων και της ψηφιακής νεότητας, ο μύθος του Ντόριαν Γκρέυ, αναβιώνει καθημερινά μέσα από τα προφίλ μας. Και το «πορτραίτο» πια δεν είναι ένας πίνακας ζωγραφικής, αλλά ο ψηφιακός μας εαυτός, πλήρως υποταγμένος στον αλγόριθμο των media και τη γοητεία της εικονικής πραγματικότητας.

 

Υπόθεση

Δύο καλλιτέχνες–  μία ψηφιακή δημιουργός και μία ηθοποιός κλασικού θεάτρου, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ανεβάσουν στο διαδίκτυο μια σύγχρονη οπτικοακουστική διασκευή του μύθου του Ντόριαν Γκρέυ. Σε έναν σκηνικό χώρο πρόβας όπου όλα συμβαίνουν ζωντανά – οι ίδιες αναλαμβάνουν τη σκηνοθεσία, τα τεχνικά και τις ερμηνείες μετατρέποντας τη διαδικασία της δημιουργικής πρόβας σε μέρος της ψηφιακής αφήγησης.

Καθώς προχωρούν οι πρόβες  και τα γυρίσματα, οι δυο τους βυθίζονται όλο και πιο βαθιά στους ρόλους τους και αναπόφευκτα και στις αλληγορίες της ίδιας της ιστορίας. Η σύγκρουσή τους αναπόφευκτη: Η μία διεκδικεί την αυθεντικότητα της στιγμής.
Η άλλη κυνηγά την τελειότητα της ψηφιακής εικόνας. Τo πορτρέτο δε γίνεται μόνο ο καθρέφτης της σχέσης τους αλλά και η αντανάκλαση της εποχής μας όπου η αληθινή ζωή χάνεται μέσα στο εικονικό της είδωλο.

Καθώς οι πρόβες προχωρούν, τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και την πραγματικότητα καταρρέουν, ενώ το τέλος της ιστορίας έρχεται απρόβλεπτα και ανατρεπτικά, θέτοντας το θεμελιώδες ερώτημα : Τι σημαίνει να είσαι «πραγματικός» σε έναν κόσμο όπου όλα μπορούν να κατασκευαστούν;

Το μυθιστόρημα του Όσκαρ Ουαϊλντ

Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέυ (πρωτότυπος τίτλος The Picture of Dorian Gray) είναι το μοναδικό μυθιστόρημα του Όσκαρ Ουαϊλντ. Πρωτοδημοσιεύθηκε το 1891 στο τεύχος Ιουλίου του αμερικανικού περιοδικού Lippincotts Monthly Magazine, προκαλώντας σάλο στη βικτωριανή κοινωνία λόγω της τολμηρής θεματολογίας του, που θεωρήθηκε σκανδαλώδης και προκλητική για τα ήθη της εποχής.

Στο βιβλίο του ο ‘Οσκαρ Ουάϊλντ γράφει για τον Ντόριαν Γκρέυ, έναν όμορφο νέο που θυσιάζει την  αγνή ψυχή του για να διατηρήσει την ομορφιά του αναλλοίωτη στο χρόνο, ενώ το πορτρέτο του αναλαμβάνει να κουβαλήσει τη φθορά και τις αμαρτίες του.

Γύρω από τον Ντόριαν μια πλειάδα χαρακτήρων,τον συνοδεύουν στο σκοτεινό ταξίδι της διαφθοράς και της ακολασίας. Όταν πλέον δεν μπορεί να αντέξει τη φρίκη της ψυχής του, o Nτόριαν καταστρέφει το πορτρέτο και τον εαυτό του μαζί με αυτό.

 

Λίγα λόγια για την ομάδα

Η Violet Louise είναι σκηνοθέτης, μουσικός και καλλιτέχνης πολυμέσων. Aπό το 2013 ερευνά την αφήγηση με τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Αθηνών, Festival Vie, Festival Delle Colline Torinesi, Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών κλπ. Από το 2020 έως το 2022 υλοποίησε τρία ψηφιακά έργα, μέρη μίας τριλογίας με τίτλο Ιστορίες Εγκλεισμού τα οποία διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης (Toronto Ιinternational Women Festival, Munich Short Film Awards, Sweden Film Awards).

To Studio19 (Bασίλης Κουντούρης- Κώστας Μπώκος) είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο ήχου και εικόνας και δραστηριοποιείται στο χώρο των πολυμέσων. Έχει συνεργαστεί με φορείς όπως η Λυρική, το Ίδρυμα Νιάρχος, η Στέγη Γραμμάτων, το Φεστιβάλ Αθηνών αλλά και με καλλιτέχνες όπως ο Bob Wilson ( ηχητικός σχεδιασμός Οδύσσεια Εθνικό Θέατρο), ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου (Ομάδα Εδάφους).

Η Αγλαϊα Παππά είναι ηθοποιός, απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες : Θεόδωρο Τερζόπουλο, Λ. Βογιατζή, Μ. Κακογιάννη, Α.Βασίλιεφ, Σ. Σακκάς, Κλαούντιο Λόγκι. Διδάσκει στο Τμήμα Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου και στο Piccolo Teatro di Milano.

 

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία – Σύνθεση ήχου & Moυσική: Violet Louise

Διασκευή/ Πρωτότυπο Κείμενο: Violet Louise

Εικονοληψία – Βίντεο – Σύστημα πολυμέσων : Βασίλης Κουντούρης

Sound Design – μίξη ήχου: Κώστας Μπώκος (studio19)

Εικαστική επιμέλεια – κοστούμια: The Dodos

Σύνθεση ήχου & μουσικής: Violet Louise

Σχεδιασμός φωτιστικών πηγών επί σκηνής: Βασίλης Κουντούρης (studio 19)

Φωτογραφίες – promo video: Βασίλης Κουντούρης (studio19)

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού και επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

 Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected]

: Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Πρωταγωνιστούν : Aγλαϊα Παππά, Violet Louise

Διάρκεια παράστασης: 80΄λεπτά

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

Α’ Ζώνη: 20€, Β’ Ζώνη : 18€, Εξώστης : 18€,

Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) στην Β’ Ζώνη και στον Εξώστη : 16€.

Εισιτήρια :

Για Ομαδικές Κρατήσεις : 

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραΐσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ. 305)  Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες : www.a-th.gr

Θέατρο Ψυρρή

Σαχτούρη 4, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο 211 1000 365

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Ψυρρή πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δωρεά μαμούθ από τη Michelle Obama για την εκπαίδευση των κοριτσιών

Δωρεά μαμούθ από τη Michelle Obama για την εκπαίδευση των κοριτσιών

21.10.2025
Επόμενο
Μήπως γυρίσαμε στο 2007; Η Εβελίνα Παπούλια επέστρεψε στα iconic κόκκινα μαλλιά της

Μήπως γυρίσαμε στο 2007; Η Εβελίνα Παπούλια επέστρεψε στα iconic κόκκινα μαλλιά της

21.10.2025

Δες επίσης

KADEBOSTANY: Οι Seven of Hearts ανοίγουν τη συναυλία – THE OUTSIDER WORLD Tour
Agenda

KADEBOSTANY: Οι Seven of Hearts ανοίγουν τη συναυλία – THE OUTSIDER WORLD Tour

21.10.2025
Μυστήριο με έργο του Pablo Picasso που έκανε «φτερά» κατά τη μεταφορά του
City Guide

Μυστήριο με έργο του Pablo Picasso που έκανε «φτερά» κατά τη μεταφορά του

17.10.2025
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025: Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!
Cinema

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025: Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!

16.10.2025
EMBASSY THEATER: «Κόμισσα της φάμπρικας», των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη
City Guide

EMBASSY THEATER: «Κόμισσα της φάμπρικας», των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη

15.10.2025
ALICE UNDER-GROUND στην παλιά αποθήκη του Κολωνού
City Guide

ALICE UNDER-GROUND στην παλιά αποθήκη του Κολωνού

15.10.2025
Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη – Όταν όλα πάνε στραβά αλλά εσύ γελάς με την ψυχή σου
City Guide

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη – Όταν όλα πάνε στραβά αλλά εσύ γελάς με την ψυχή σου

15.10.2025
Φεστιβάλ: BATTLE OF THE BEST 2025
City Guide

Φεστιβάλ: BATTLE OF THE BEST 2025

14.10.2025
Cinedoc: Τα Τέρματα του Αυγούστου
Cinema

Cinedoc: Τα Τέρματα του Αυγούστου

14.10.2025
To Θέατρο Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του στους μουσικούς του Δρόμου και η σκηνή γέμισε αστέρια
City Guide

To Θέατρο Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του στους μουσικούς του Δρόμου και η σκηνή γέμισε αστέρια

14.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Έρχεται νέα παρέμβαση Σαμαρά!

Έρχεται νέα παρέμβαση Σαμαρά!

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;