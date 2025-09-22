Demi Lovato: Η πρόταση γάμου που έγινε… τραγούδι

Ο Jordan «Jutes» Lutes έγραψε τραγούδι για την πρόταση γάμου που έκανε στην Demi Lovato και έμαθε κιθάρα για να το ερμηνεύσει ο ίδιος

Οι προτάσεις γάμου συχνά κρύβουν εκπλήξεις, αλλά λίγες μπορούν να συγκριθούν με τη ρομαντική και μουσική έμπνευση που είχε ο Jordan «Jutes» Lutes για την Demi Lovato. Η pop star αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι ο Καναδός μουσικός όχι μόνο έγραψε ένα πρωτότυπο τραγούδι για να κάνει πρόταση γάμου στην Demi Lovato, αλλά έμαθε και κιθάρα για να το ερμηνεύσει ο ίδιος. Το αποτέλεσμα; Μια στιγμή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της τραγουδίστριας και σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή της.

Η μουσική πρόταση γάμου

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Morning Mash Up» του SiriusXM, η Demi Lovato μοιράστηκε λεπτομέρειες για τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ο Jordan Lutes έκανε την πρόταση γάμου. «Έμαθε να παίζει το τραγούδι που είχε γράψει στην κιθάρα και ήταν τόσο όμορφο», είπε η Demi Lovato στον παρουσιαστή Stanley T. «Το κομμάτι μιλούσε για το ταξίδι μας μαζί, είχε μικρές αναφορές και “Easter eggs”, και ήταν τόσο ξεχωριστό και όμορφο. Μου έκανε την πρόταση με αυτό και ήταν τόσο τρυφερός. Είναι ο καλύτερος».

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως δεν περίμενε καθόλου την πρόταση: «Επειδή είχαμε μιλήσει για τον αρραβώνα και μου είχε πει: “Δεν θέλω να το κάνουμε φέτος γιατί θα επισκιαστεί από τις γιορτές. Ας το ξαναδούμε του χρόνου”. Οπότε είχα πει: “Ναι, ό,τι θέλεις, πάρε τον χρόνο σου”. Και μετά με εξέπληξε. Ήμουν τόσο σοκαρισμένη. Κανονικά καταλαβαίνω πότε έρχεται κάτι, αλλά αυτή τη φορά με αιφνιδίασε εντελώς».

Ο γάμος και η καλλιτεχνική συνεργασία

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Καλιφόρνια στις 25 Μαΐου 2024. Ο Jordan Lutes, ανεξάρτητος μουσικός από την Οτάβα, είχε ήδη συνεργαστεί με την Demi Lovato στο άλμπουμ «Holy Fvck» (2022), συνυπογράφοντας τραγούδια όπως τα «Substance», «Happy Ending» και «City of Angels».

Παράλληλα, η Demi Lovato ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του 9ου δίσκου της, «It’s Not That Deep», στις 24 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής έχουν προηγηθεί τα singles «Fast» και «Here All Night», ενώ στο άλμπουμ περιλαμβάνεται και ένα τραγούδι που έγραψε ο Jordan Lutes, το «In My Head». «Το έγραψε και του είπα: “Περίμενε, το λατρεύω!”. Και εκείνος απάντησε: “Μπορείς να το έχεις”», αποκάλυψε η Demi Lovato.

Νέα σχέδια στον ορίζοντα

Η καλλιτέχνιδα έχει μπροστά της μια ακόμα μεγάλη πρόκληση: τη συνεργασία της με τους Jonas Brothers στην τρίτη ταινία του franchise «Camp Rock», όπου οι Nick, Joe και Kevin Jonas θα επιστρέψουν στους εμβληματικούς ρόλους τους, αυτή τη φορά και ως παραγωγοί δίπλα στη Demi Lovato.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

