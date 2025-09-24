Demi Moore, Gwyneth Paltrow και Serena Williams στην πιο λαμπερή βραδιά της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου

Οι μεγάλοι stars της μόδας, από τη Demi Moore έως Serena Williams, εντυπωσίασαν στο ντεμπούτο του Demna για τον οίκο Gucci

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου έχει πάντα τη δύναμη να μαγνητίζει τα βλέμματα, αλλά φέτος η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στον Demna Gvasalia, τον νέο creative director του οίκου Gucci. Αν και η πλήρης συλλογή του δεν αναμενόταν πριν τον Φεβρουάριο του 2026, ο Γεωργιανός σχεδιαστής ετοίμαζε μια έκπληξη για την ιταλική πρωτεύουσα της μόδας. Αντί για το παραδοσιακό runway show, παρουσίασε ένα lookbook και ένα short film, προσκαλώντας τους θαυμαστές να ανακαλύψουν από νωρίς τη δική του οπτική για τη συλλογή Spring 2026.

Η προβολή του «The Tiger», διάρκειας 30 λεπτών, συγκέντρωσε ένα cast που θα ζήλευαν όλοι: Demi Moore, Kendall Jenner, Keke Palmer, Alex Consani και πολλούς ακόμη. Η πρεμιέρα της 23ης Σεπτεμβρίου είχε ανάλογα λαμπερή λίστα καλεσμένων, αποδεικνύοντας ότι ο Demna μπορεί να μετατρέψει ένα event χωρίς πασαρέλα στο πιο buzz-worthy γεγονός.

Η Serena Williams έδωσε το δικό της στίγμα με την εμφάνιση που συνοδεύει τον πρόλογο του short film, «Gucci: La Famiglia». Φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με στενά μανίκια, διαφάνεια στο μπούστο και mermaid skirt, ενώ τα φτερά που στόλιζαν τους ώμους, τους καρπούς και το τελείωμα προσέδιδαν μια απροσδόκητα τολμηρή πινελιά. Το look της δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό lookbook, αλλά η αισθητική του επαναλήφθηκε στο Look 28, όπου η διαφάνεια και τα φτερά αναδείχθηκαν σε πιο εκλεπτυσμένη μορφή.

Η Gwyneth Paltrow έκανε το ντεμπούτο της με το Look 3 από τη συλλογή Spring 2026. Ένα σετ με μπεζ φούστα και σατέν μπλούζα καλυμμένο με το κλασικό GG μοτίβο, ολοκληρωμένο με matching boots και λεπτή ζώνη που δίνει στιλιστικό πλεονέκτημα.

Λίγο μετά, η Demi Moore, πρωταγωνίστρια του «The Tiger», επέλεξε το Look 36, ένα από τα πιο glamorous κομμάτια της συλλογής. Το φόρεμα σε αποχρώσεις πορτοκαλί και χρυσού, με μακρυά μανίκια και χειροποίητα κρυστάλλινα στοιχεία, θύμιζε red carpet εμφάνιση, αναδεικνύοντας κάθε λεπτομέρεια με εκτυφλωτική λάμψη, ιδιαίτερα στην ουρά του φορέματος.

Ανάμεσα στα αστέρια που παρακολούθησαν την πρεμιέρα ήταν ο μοντέλο Alex Consani και ο frontman των BTS, Jin. Τώρα, ακόμα περισσότερα διάσημα πρόσωπα θα μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από τη συλλογή του Demna για τις επερχόμενες εμφανίσεις τους στα βραβεία.

