O Lenny Kravitz μετέτρεψε ένα αρχοντικό στο πιο στυλάτο ροκ σπίτι στο Παρίσι

Από την αριστοκρατική φινέτσα στο ροκ πνεύμα, ο Lenny Kravitz μετέτρεψε το παρισινό του σπίτι σε χώρο τέχνης, μουσικής και προσωπικών αναμνήσεων

Η ζωή του Lenny Kravitz είναι συνυφασμένη με την τέχνη και τη μουσική. Ένα εντυπωσιακό αρχοντικό στο Παρίσι, που ανήκε κάποτε στην κόμισσα Anne d’Ornano, έγινε το προσωπικό καταφύγιο του Αμερικανού ρόκερ. Η ιστορική οικία μεταμορφώθηκε μέσα από τη δική του αισθητική ματιά σε ένα σπίτι που ισορροπεί ανάμεσα στη γαλλική αριστοκρατική φινέτσα και στη δυναμική ενέργεια της ροκ κουλτούρας.

Η πρώτη συνάντηση με το αρχοντικό

Ο Lenny Kravitz θυμάται χαρακτηριστικά: «Ο μεσίτης μου είπε: “Δεν είναι αυτό που ψάχνεις, αλλά πρέπει να το δεις.” Έφτασα έξω, ρώτησα σε ποιον όροφο βρίσκεται, νομίζοντας ότι πρόκειται για διαμέρισμα. Κι εκείνος απάντησε: “Είναι ολόκληρο το κτίριο.” Μπήκα μέσα και ένιωσα αμέσως ότι αυτό είναι το σπίτι μου. Πνευματικά, το γνώριζα».

Το ακίνητο, χτισμένο τη δεκαετία του 1920, βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, σε δρόμο γεμάτο πρεσβείες και ιστορικά κτίρια. Η κόμισσα, με τα παιδιά της ενήλικα πλέον, περνούσε περισσότερο χρόνο στο κτήμα της στη Νορμανδία, κι έτσι αποφάσισε να αποχωριστεί την κατοικία.

Από το Hôtel Particulier στο «Hôtel de Roxie»

Ο Lenny Kravitz μετέτρεψε το αρχοντικό σε προσωπικό του καταφύγιο και, παράλληλα, σε στούντιο δημιουργίας. Εκεί ηχογραφεί μουσική, ξεκουράζεται μετά τις περιοδείες και περνά χρόνο με την κόρη του, Zoë Kravitz, ηθοποιό, μοντέλο και σκηνοθέτιδα. Το σπίτι φιλοξενεί έργα τέχνης και έπιπλα με έντονες αναφορές στην αφρικανική και ευρωπαϊκή κουλτούρα, ενώ κάθε δωμάτιο αντικατοπτρίζει το μείγμα της προσωπικής και οικογενειακής του ιστορίας.

Ο πίνακας του Jean-Michel Basquiat

Κάθε δωμάτιο του σπιτιού θυμίζει μουσείο: έργα του Andy Warhol, αντικείμενα της ποπ κουλτούρας και ένας τεράστιος πίνακας του Jean-Michel Basquiat δεσπόζει στην είσοδο, απέναντι από τη μεγαλοπρεπή σκάλα.

Ο Lenny Kravitz παραδέχεται με ειλικρίνεια: «Πολλά από τα έργα του ήρθαν στα χέρια μου. Θα μπορούσα να είχα αποκτήσει ακόμα περισσότερα, αλλά τότε δεν έκανα την κίνηση – το ξέρω, το ξέρω, ηλίθιο! Δεν ήμασταν φίλοι, αλλά ήμουν συγκάτοικος με κάποιον που είχε μείνει μαζί του. Η τελευταία του σύντροφος ήταν η καλύτερη φίλη της δικής μου κοπέλας τότε. Τέλος πάντων, έχω αυτό το έργο και είμαι ευτυχής που το απέκτησα».

Στο σαλόνι δεσπόζει ένα πιάνο Steinway & Sons της συλλεκτικής σειράς Kravitz Grand, ενώ στη βιβλιοθήκη εκτίθενται βραβεία Grammy, τα γάντια του Muhammad Ali και παπούτσια του James Brown. Ο ίδιος περιγράφει την αισθητική του σπιτιού με δύο λέξεις: «ψυχική κομψότητα». Όπως εξηγεί: «Είναι σχεδιασμένο, ισορροπημένο, ούτε πολύ μίνιμαλ ούτε υπερβολικό. Έχει άνεση αλλά και κομψότητα. Είναι ένα μείγμα αφρικανικών και ευρωπαϊκών στοιχείων με αφροφουτουριστική διάσταση. Αγαπώ πράγματα που είναι εξαιρετικά glamorous και ταυτόχρονα εξαιρετικά brutal».

Η οικογένεια και οι αναμνήσεις

Για τον Lenny Kravitz, το σπίτι δεν είναι απλώς χώρος κατοικίας, αλλά κιβωτός μνήμης. Πορτρέτα της μητέρας του Roxie Roker, της νονάς του Diahann Carroll και του παππού του Albert Roker κοσμούν τοίχους και δωμάτια. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η φωτογραφία του παππού του, τραβηγμένη από τον φωτογράφο Ruven Afanador, την οποία ο μουσικός θεωρεί «το σημαντικότερο κομμάτι του σπιτιού». Όπως λέει: «Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Είναι αυτός που άνοιξε τον δρόμο για τη μητέρα μου και, μέσα από εκείνη, για μένα και την κόρη μου».

Το πνεύμα του χώρου

Στο υπόγειο, ο Lenny Kravitz δημιούργησε έναν χώρο τον οποίο ονόμασε «Hôtel de Roxie» προς τιμήν της μητέρας του. Εκεί φιλοξενούνται βραδιές με μουσική και φίλους, σε έναν χώρο που συνδυάζει παλιές μπάλες ντίσκο, γαλλικά bistro τραπεζάκια και απρόσμενα διακοσμητικά στοιχεία.

Το παρισινό σπίτι του Lenny Kravitz δεν είναι απλώς μια πολυτελής κατοικία· είναι ένα ζωντανό μουσείο προσωπικών αναμνήσεων, πολιτισμικών αναφορών και δημιουργικής ενέργειας. Από τα πορτρέτα των αγαπημένων του μέχρι τις νότες που αντηχούν στους τοίχους του, κάθε δωμάτιο αφηγείται την ιστορία ενός καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στην τομή της μουσικής, της τέχνης και της οικογενειακής κληρονομιάς.

