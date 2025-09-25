Δες το τελικό trailer του Wicked: For Good (video)

Στο νέο τρέιλερ του «Wicked: For Good» καρέ καρέ η μεγάλη ρήξη ανάμεσα στη Glinda και την Elphaba, με μουσικά αποσπάσματα που ενθουσιάζουν

Η μαγεία του Oz επιστρέφει πιο σκοτεινή και πιο φιλόδοξη από ποτέ. Το τελικό τρέιλερ του «Wicked: For Good» κυκλοφόρησε, αποκαλύπτοντας έντονες σκηνές αντιπαράθεσης μεταξύ της Ariana Grande, ως Glinda the Good Witch, και της Cynthia Erivo, ως Elphaba, της διαβόητης Wicked Witch of the West. Το φιλμ θα βγει στις αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου, αποτελώντας το πολυαναμενόμενο δεύτερο μέρος μετά την τεράστια επιτυχία του «Wicked: Part 1» το 2024.

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify

Η σχέση των δύο μαγισσών φτάνει στα όριά της. Σε μια από τις πιο δυνατές σκηνές του τρέιλερ, η Glinda (Ariana Grande) χτυπά με το νέο μαγικό ραβδί της τη σκούπα της Elphaba (Cynthia Erivo). «Είμαι πλέον δημόσιο πρόσωπο, ο κόσμος περιμένει από μένα να…» λέει η Glinda, με την Elphaba να την διακόπτει ειρωνικά: «Να πετάξεις;» «Να δίνω κουράγιο!» ολοκληρώνει οργισμένα η Glinda.

Οι λάτρεις του Broadway θα αναγνωρίσουν μουσικά αποσπάσματα από το «Thank Goodness» και κυρίως από το δυναμικό πολεμικό τραγούδι της Elphaba, «No Good Deed». Το τρέιλερ περιλαμβάνει επίσης σκηνές από τον γάμο του Fiyero (Jonathan Bailey) με τη Glinda, που καταλήγει σε χάος με αγριεμένα ζώα, ενώ η Madame Morrible (Michelle Yeoh) λέει: «Αυτό είναι έργο της Κακιάς Μάγισσας!».

Παρά τις συγκρούσεις, δεν λείπουν οι ρομαντικές στιγμές: η Elphaba και ο Fiyero εμφανίζονται να αιωρούνται αγκαλιασμένοι στον αέρα. Επίσης, το κοινό θα δει για πρώτη φορά τους τρεις εμβληματικούς ήρωες της χώρας του Oz, τον Scarecrow, τον Tin Man και τον Cowardly Lion.

Το φαινόμενο «Wicked»

Η πρώτη ταινία, «Wicked: Part 1», έγινε το μεγαλύτερο εισπρακτικό hit στην ιστορία των μιούζικαλ του Broadway στη μεγάλη οθόνη, συγκέντρωσε διθυραμβικές κριτικές και κέρδισε δύο Όσκαρ, ενώ έλαβε δέκα συνολικά υποψηφιότητες το 2025.

Με σκηνοθέτη τον Jon M. Chu και σεναριογράφους τους Winnie Holzman και Dana Fox, βασισμένους στο μιούζικαλ των Stephen Schwartz και Winnie Holzman εμπνευσμένο από τον κόσμο του L. Frank Baum, το «Wicked: For Good» υπόσχεται να ενώσει ξανά τη μουσική, το δράμα και τη φαντασμαγορία σε μια ταινία που θα αποτελέσει κινηματογραφικό γεγονός.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Έρχεται το soundtrack του Wicked με 2 ολοκαίνουρια τραγούδια

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.